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Эрика Андреева проиграла в первом раунде квалификации турнира WTA-1000 в Риме

Эрика Андреева проиграла в первом раунде квалификации турнира WTA-1000 в Риме
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100-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться во второй раунд квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В первом раунде отбора россиянка уступила бразильянке Лауре Пигосси (125-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительности встречи составила 1 час 34 минуты.

За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных (57%). На счету Пигосси ни одного эйса, две двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11 (64%).

За право выйти в основную сетку турнира бразильская теннисистка сыграет с испанкой Ребекой Масаровой.

Сегодня, 6 мая, в первом раунде квалификации к турниру в Риме сыграют россиянки Камилла Рахимова и Мария Тимофеева. Тимофеева сыграет с Тайлой Престон (не ранее 16:30 мск), Рахимова — с сербской спортсменкой Ольгой Данилович (не раньше 17:00 мск).

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