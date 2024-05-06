Оже-Альяссим: Рублёв заслужил эту победу. Только уважение к нему как к атлету и человеку

20-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в социальных сетях поздравил Андрея Рублёва с победой на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Вчера я выложился на все сто, но Андрей заслужил эту победу. Ничего, кроме уважения, к тебе как к спортсмену и человеку.

Я горжусь тем, что моя игра развивается в правильном направлении. Я полон желания увидеть, куда приведёт меня оставшаяся часть этого сезона», — написал канадец в своих социальных сетях.

Напомним, в титульной встрече канадец в трёх сетах проиграл россиянину Андрею Рублёву, занимающему восьмое место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

Ранее Феликс Оже-Альяссим высказался о череде травм на турнире в Мадриде. Напомним, по ходу турнира с матчей с Оже-Альяссимом снимались Якуб Меншик, Янник Синнер и Иржи Легечка. Также на турнире в Мадриде из-за травмы снялся российский теннисист Даниил Медведев.