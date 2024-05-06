Островский: Потапову, как и многих в Мадриде, не обошли стороной проблемы со здоровьем

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко), рассказал о текущем состоянии спортсменки.

«Анастасия достаточно неплохо чувствовала себя на грунте в Мадриде и показывала хорошую игру, добавив к уверенности опыт выступлений в парном разряде вместе с Анастасией Павлюченковой. Девушки провели качественный турнир, слажено действуя на корте, где остановить их смогли в полуфинале только хозяйки корта, которые и выиграли этот «тысячник». Мне кажется, если Потапова и Павлюченкова продолжат играть вместе дальше, и не только по ходу грунтового сезона, то смогут добиться больших побед. Поэтому уверенность точно есть.

Говоря о форме, то Анастасию, к сожалению, как и многих в Мадриде, не обошли стороной проблемы со здоровьем. Не буду вдаваться в подробности, однако есть некоторые моменты, которые настораживают команду. Но думаю, что Анастасия Потапова со всем справится и сможет показать свой лучший теннис в столице Италии», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Напомним, в полуфинальной встрече турнира в Мадриде российский дуэт Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова уступил испанской паре Сара Соррибес-Тормо/Кристина Букша со счётом 4:6, 6:7 (1:7). В одиночном разряде 43-я ракетка мира во втором круге уступила Лейле Фернандес из Канады.