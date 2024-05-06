Свёнтек рассказала, что помогло ей отыграть матчболы в матче с Соболенко

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как справилась с давлением на матчболах у Арины Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Трудно подобрать слова. Я просто старалась принимать правильные решения на своей подаче, чтобы потом не жалеть об этом. Я стремилась подавать сильнее. Я много работала над развитием скорости и точности своих подач. Рада, что это сработало в важные моменты. Я знала, что Арина воспользуется возможностью, если я буду подавать чуть медленнее, так что мне это было необходимо. Мои мысли были заняты в основном тактикой», — сказала Свёнтек в подкасте WTA Insider.

Напомним, Соболенко не реализовала три матчбола на подаче Свёнтек, два — при счёте 6:5, ещё один на тай-брейке при счёте 7:6. В итоге титул завоевала Свёнтек (7:5, 4:6, 7:6 (9:7)).