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«Вообще не было заметно». Селиваненко — о том, что Рублёв играл в Мадриде на фоне болезни

«Вообще не было заметно». Селиваненко — о том, что Рублёв играл в Мадриде на фоне болезни
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал волевую победу шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В титульном матче Рублёв обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

«Рублёв провёл все матчи в Мадриде на самом высоком уровне, было видно, что он получает удовольствие от игры. Хотя, как он сам признался после финала, ему всю неделю не здоровилось. Но на корте этого вообще не было заметно. Что касается финала, то и Андрей, и Феликс показали великолепный теннис, держав в напряжении всю аудиторию до самого заключительного розыгрыша», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

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