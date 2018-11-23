Последний финал легендарного кубка. Больше такого не будет

История Кубка Дэвиса

Финал Кубка Дэвиса традиционно завершает теннисный сезон. На протяжении более 100 лет, с 1900 года, теннисисты сражаются за этот трофей. Начиналось всё как противостояние США и Британии, а идея родилась у студентов Гарварда. Сам кубок, «Серебряную салатницу», на свои деньги приобрёл 20-летний Дуайт Филли Дэвис. Также он разработал формат соревнования, который оставался неизменным на протяжении более чем вековой истории турнира: пять матчей в каждом противостоянии — сначала два одиночных, затем один парный и следом ещё два одиночных.

Перемены в регламенте в основном перекликались с изменениями правил в самом теннисе – например, был отменён «челлендж-раунд», когда действующий чемпион не стартовал с первого круга, а играл только с лучшим, прошедшим несколько соперников в предварительном отборе. Такое правило существовало и в личных турнирах, но в Кубке Дэвиса давало двукратное преимущество – сборная, являющаяся чемпионом, не только играла всего один матч в году, но и проводила его дома, вне зависимости от того, где встречалась с соперником в предыдущий раз. Это способствовало победным сериям сильных сборных, длившимся по 6-7 лет.

Кубок поспособствовал появлению «Ролан Гаррос»

Также появился тай-брейк — сначала при счёте 8:8, затем при 6:6. Современные технологии, такие как электронное определение касания мячом сетки, а затем система повторов Hawk-eye, тоже внедрялись в этот турнир. Расширялась география участников, которая сейчас включает 130 сборных со всех континентов и частей света.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.

Случалось, что Кубок Дэвиса оказывал непосредственное влияние и на другие турниры. Самая известная ситуация — благодаря неожиданной победе четвёрки «французских мушкетёров» над сборной США в решающем матче в 1927 году был построен теннисный комплекс, где до сих пор проводится «Ролан Гаррос». Кроме того, захватывающие матчи с драматичными поворотами хода игры, особенно с участием сборной своей страны, запоминались болельщикам на долгие годы. Любители тенниса со стажем наверняка до сих пор помнят эмоции после победы 20-летнего Михаила Южного над своим сверстником Полем-Анри Матьё в финале во Франции в 2002 году, одержанной с 0:2 по сетам. Те, кто начал увлекаться теннисом ещё раньше, вряд ли забыли и знаменитый спортивный подвиг Андрея Чеснокова, отыгравшего девять матчболов у Михаэля Штиха и одолевшего его со счётом 6:4, 1:6, 1:6, 6:3, 14:12! Это был решающий матч домашнего полуфинала Кубка Дэвиса в 1995 году. Борис Ельцин за этот матч наградил Чеснокова Орденом Мужества.

Все обладатели Кубка Дэвиса (106):



США — 32 раза (1900, 1902, 1913, 1920-1926, 1937, 1938, 1946-1949, 1954, 1958, 1963, 1968-1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007);

Австралия/Австралазия — 28 (1907-1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950-1953, 1955-1957, 1959-1962, 1964-1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003);

Великобритания/Британские острова — 10 (1903-1906, 1912, 1933-1936, 2015);

Франция — 10 (1927-1932, 1991, 1996, 2001, 2017);

Швеция — 7 (1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998);

Испания — 5 (2000, 2004, 2008, 2009, 2011);

Германия/ФРГ — 3 (1988, 1989, 1993);

Чехия/Чехословакия — 3 (1980, 2012, 2013);

Россия — 2 (2002, 2006);

ЮАР — 1 (1974);

Италия — 1 (1976);

Хорватия — 1 (2005);

Сербия — 1 (2010);

Швейцария — 1 (2014);

Аргентина — 1 (2016).

Реформы и конкуренция с командным чемпионатом ATP

Со следующего года не будет ни драматичных пятисетовых битв, ни решающих матчей на домашней для одной из двух сборных площадке. Принцип игры дома и в гостях остаётся только в региональных зонах и в квалификации к финалу, а 18 сборных, принимающих участие в финальной части соревнований, собираются все вместе в одном городе и играют там сначала в групповом раунде, а затем в плей-офф. Таким образом, атмосфера на матчах будет совершенно другой. Фактически это что-то близкое к командному чемпионату ATP, который проходил в Дюссельдорфе с 1978 по 2012 год, но более глобальное по масштабу. Иронично, что Жерар Пике от лица группы Kosmos, ставшей титульным спонсором нового Кубка Дэвиса, обращался с идеей реформы не только в ITF, но и в ATP. Договорённость в итоге была достигнута с ITF, но ATP совместно с Федерацией тенниса Австралии уже утвердили возрождение командного чемпионата с 2020 года – причём проходить он теперь будет не накануне «Ролан Гаррос», как раньше, а на первой неделе сезона, являясь хорошей стартовой площадкой для топ-игроков.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!

Чем-то похож такой формат и на крупные международные турниры в других видах спорта – даже на чемпионат мира по футболу. Конечно, по длительности их не сравнить, да и город для проведения матчей здесь всего один, но при этом большое количество лучших сборных также собираются вместе и играют сначала в группе, а потом в плей-офф, чтобы определить чемпиона.

Пожелания Франции от футбольной сборной

Кстати, сборной Франции в Кубке Дэвиса пожелали удачи многие игроки национальной команды по футболу, завоевавшей чемпионский титул в России летом – причём соперниками по финалу, как и в теннисе, были хорваты. Свои пожелания записали Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Уго Льорис, Стив Манданда, Оливье Жиру, Флорьян Товен, Бенжамен Павар и главный тренер команды Дидье Дешам. Ранее капитан сборной Франции по теннису Янник Ноа признался, что пример футболистов вдохновил его подопечных. «Победа французской сборной этим летом очень порадовала нас. Здорово и то, как была добыта эта победа. Теперь мы слушаем ту же музыку, что и футболисты во время чемпионата мира в России».

В последний год существования Мировой группы Кубка Дэвиса в привычном формате заявка команд была расширена с привычных четырёх человек до пяти, что позволило Ноа спокойно заявить обоих парных игроков, Николя Маю с Пьер-Югом Эрбером (год назад Маю участия в финале не принимал, и Эрбер играл пару с Ришаром Гаске), а также трёх потенциальных участников одиночных матчей – Люка Пуи, Жереми Шарди и Жо-Вильфрида Цонгу. Желько Краян, капитан сборной Хорватии (и бывший тренер Динары Сафиной, а также Доминики Цибулковой, Борны Чорича и других игроков), помимо Чорича вызвал в сборную Марина Чилича, Ивана Додига, Франко Шкугора и Мате Павича. Последние трое сейчас являются почти исключительно парными игроками, так что в одиночном разряде ротации у Хорватии не ожидается.

Хорваты – фавориты, но французы просто так не сдадутся

Откроет финал поединок Шарди и Чорича, а следом сыграют Цонга и Чилич. В обоих матчах хорваты считаются явными фаворитами, что неудивительно с учётом не самого высокого уровня Жереми в целом и того, что Жо-Вильфрид пропустил большую часть этого сезона из-за травмы и не провёл ни одного официального матча на грунте (а хозяева выбрали именно это покрытие) с 2017 года. Тем не менее сборная Франции под руководством Ноа всегда бьётся до последнего, и нет сомнений, что в этом последнем финале боевой дух команды никуда не исчезнет.

Если сборная Франции всё-таки сумеет победить, то впервые после отмены «челлендж-раунда» защитит свой титул в Кубке Дэвиса. Хорватия может добиться успеха второй раз в истории, причём в нынешней сборной нет ни одного игрока, ставшего обладателем трофея в 2005-м. Тогда в команду вошли Иван Любичич, Марио Анчич, Иво Карлович и уже фактически завершивший карьеру Горан Иванишевич, но реально играли только Иван и Марио. Отметим, что хорваты в последний раз проигрывали на выезде больше трёх лет назад – сербам в марте 2015 года. Два поражения после этого (в том числе в финале в 2016-м) Хорватия потерпела дома, и в обоих случаях – на харде.