Эпоха Мирного. Он играл с Курниковой, Уильямс и Федерером, а теперь уходит

Профессиональную карьеру он начал, когда ещё не было на свете ни Циципаса, ни А. Зверева, ни Рублёва, ни Шаповалова. Всё о Максиме Мирном.

На фоне традиционного затишья, наступившего после окончания теннисного сезона, новость о завершении профессиональной карьеры Макса Мирного грянула как гром среди ясного неба. Казалось бы, карьера 41-летнего игрока, который начал свои выступления как профессионал ещё в 1995 году, не закончится никогда. Но ничто не вечно под луной. 29 ноября – день, который без преувеличения, разделил теннисную историю на два разных периода.

Список Мирного

Белорусский теннисист написал официальное письмо, в котором поблагодарил всех тех, с кем встретился на своём теннисном пути. Сначала отдав дань семье, Мирный перечислил всех, кто так или иначе был связан с его теннисной деятельностью. Фамилии, упомянутых в списке Мирного, вполне могли бы лечь в основу теннисной энциклопедии, затрагивающий этап конца XX – двух первых десятилетий XXI века. И чувствуется, что тёплые слова были написаны от всего сердца: «с каждым из вас у меня есть что вспомнить и рассказать, каждый из вас помог мне положить кирпичик – большой или малый – и построить мою огромную карьерную стену».

Кроме того, что Макс – один из сильнейших теннисистов в истории микста, выдающийся игрок в парном разряде, он также пока что остаётся лучшим в истории белорусским игроком и в одиночке. Но, пожалуй, помимо спортивных успехов, Мирный запомнится своей безупречной репутацией и на многие поколения останется примером для молодых теннисистов. Лишённая хоть какого-то намёка на скандал биография Мирного неоднократно привлекала внимание различных международных организаций, послом которых выступал игрок: от посла Доброй воли ООН до социальной профилактики ВИЧ.

«Талисман» великих звёзд

Мирный был в прекрасных отношениях, без преувеличения, фактически со всеми игроками первой величины, а со многими из них, он даже успел выступить в дуэте. Удивительно, но Макс сумел завоевать крупные трофеи с двумя поистине легендарными спортсменами нашего времени: в миксте с Сереной Уильямс на Уимблдоне и US Open 1998 года, когда та ещё только делала свои первые шаги, а также с Роджером Федерером на «мастерсе» в Майами в 2003, когда до первого одиночного «мэйджора» будущего 20-кратного обладателя «шлемов» отделяло несколько месяцев.

Если добавить к этому списку победу в паре с Хьюиттом на US Open в 2000 году, можно смело говорить о том, что Макс был живым «талисманом» для будущих чемпионов, своеобразным предвестником их успеха.

Мирный и Россия

С Россией Мирного связывают поистине тёплые отношения. Он старался не пропускать турниры в нашей стране, 12 раз сыграв на «Кубке Кремля», пять из которых выиграл в паре. В 2002 году он это сделал в тандеме с Федерером, а через три года – с Михаилом Южным. В нынешнем же году по сути именно в Москве состоялся прощальный тур Макса. И он едва не хлопнул дверью, став финалистом «Кубком Кремля» в паре с Филиппом Освальдом. Возможно, если бы игрок заранее рассказал о своих планах попрощаться с теннисом, финальный матч завершился торжественной церемонией наподобие той, что состоялась в Санкт-Петербурге, когда с теннисом прощался Михаил Южный.

К слову, Санкт-Петербург, в котором он сыграл восемь раз, так и остался непокорённым Максом. Дважды российский спортсмен играл в титульных матчах, но проигрывал менее именитым дуэтам.

Также Макс поддерживал хорошие отношения с большинством российских игроков, с которыми дружил за пределами игры, но неоднократно оказывался на противоположной стороне корта, в том числе в 2004 году и на матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Тогда белорусы праздновали победу, но интересно, что два очка своей сборной Макс принёс именно в одиночных поединках, уступив парную встречу Сафину и Южному.

От Курниковой до Шараповой

Также жизнь свела Мирного с двумя россиянками, ставшими олицетворением России и покорившими сердца миллионов теннисных болельщиков, в том числе и в США. С Анной Курниковой в миксте Мирный сыграл в финале US Open 2000 года. Но тогда Джаред Палмер и Аранча Санчес-Викарио оказались сильнее.

А вот с Марией Шараповой Мирный и вовсе живёт в одном городе. Оба спортсмена уже давно проживают в американском Брэйдентоне, ставший благодаря находящейся на его территории академии Ника Боллетьери, настоящей теннисной Меккой. Сам Мирный признавался, что с Шараповой они дружат семьями, зачастую заходя друг к другу в гости. Также игроки совместно тренировались в самой академии, а также совершили турне по городам Беларуси. Мария Шарапова сыграла несколько турниров в тандеме с Максом, однако серьёзных совместных успехов на корте звёздный дуэт не добился.

Но жизнь бессмертна эстафетой поколений

Изучая аккаунты Мирного в соцсетях, мы не найдём красочных «луков» на фоне богатого убранства или дорогих частных самолётов и автомобилей. Мирный не выставляет свою частную жизнь на показ. Но это не значит, что её у него нет. Чаще всего мы видим Максима Николаевича с друзьями, детьми и коллегами.

Макс – примерный семьянин, которому сложная карьера не помешала стать многодетным отцом (воспитывает четверых детей). И в этом плане Мирный добился того, о чём мечтал тот же Федерер: чтобы его дети увидели отца на корте в сознательном возрасте. И благодаря тому, что парники чаще одиночников оказываются теннисными долгожителями, 14-летняя Мелания (старшая дочь) не просто увидела отца на корте в осмысленном возрасте, но и разделила с ним радость победы на турнире «Большого Шлема» в 2014 году.

Также любимым детищем Мирного в последние годы является его теннисный центр в Минске, открывший свои двери в марте 2011 года. Центр делает ставку на воспитании молодых игроков 10-12 лет. Всеми делами этого крупнейшего центра в настоящий момент занимается отец теннисиста – Николай. Но при любой возможности Макс посещает клуб, устраивая мастер-классы для его воспитанников. Кроме всего прочего, на территории центра размещается теннисный музей, в котором хранятся ракетки, кубки и фотографии Мирного, по которым можно изучать историю тенниса. Здесь всё буквально проникнуто духом тенниса и любовью беззаветно занимающегося им спортсмена.