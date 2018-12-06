Молодёжь выкинула французов из первой двадцатки. Почему провалились «мушкетёры»

В период доминирования в мужском теннисе «Большой четвёрки» (Федерер, Надаль, Джокович и Маррей) французы тоже всегда были на ведущих ролях и в лучшие времена делегировали в первую десятку одного-двух своих представителей. Сейчас же «мушкетёры» переживают не лучший период в своей истории. Впервые за 12 лет в топ-20 рейтинга-листа ATP нет ни одного игрока с французским паспортом, а в домашнем финале Кубка Дэвиса «трёхцветные» с треском проиграли сборной Хорватии.

Чилич увёз Кубок Дэвиса в Хорватию. Навечно Последний Кубок Дэвиса в своём историческом формате завоевала Хорватия, которая в гостевом финале победила Францию.

В 2018 году в туре началась эпоха перемен: молодые, по-спортивному наглые теннисисты ворвались в элиту и вмешались в распределение салатниц и кубков. Александр Зверев, Карен Хачанов, Борна Чорич и Стефанос Циципас пришли на смену Жо-Вильфриду Цонге, Ришару Гаске и Гаэлю Монфису, которые внезапно оказались неспособны к борьбе с молодыми оппонентами. Рассказываем о локальном провале французского мужского тенниса.

Цонга и больные колени

Проблемы с коленом преследуют Цонгу всю карьеру. В 2017 году в Санкт-Петербурге француз играл с фиксатором коленного сустава, а в начале нового сезона и вовсе прихрамывал. Жо-Вильфрид откровенно перегрузил свой организм, приняв участие в 53 матчах в 2017-м. Он выиграл четыре титула и до последнего претендовал на заветную путёвку в Лондон, но в конце ему не хватило сил и здоровья. В начале сезона-2018 проблемы с коленом вышли на первый план, а лёгкость и свежесть канули в небытие.

В феврале Цонга не смог доиграть четвертьфинальный матч турнира в Монпелье с Люкой Пуи, после чего выбыл из строя почти на восемь месяцев. В апреле игрок перенёс операцию и собирался вернуться на корт ещё по ходу грунтового сезона. «Во время операции возникли проблемы, что осложнило процесс хирургического вмешательства. Никогда не знаешь, как организм будет чувствовать себя после травмы. Пока я не думал о завершении карьеры».

В сентябре Жо-Вильфрид вернулся на корт в Меце, а затем сыграл на нескольких турнирах в зале. Осенью француз выиграл всего один матч, но эти выступления рассматривал скорее как подготовку к новому сезону. В апреле спортсмену исполнится 34 года, поэтому предстоящий сезон станет определяющим в его карьере. Проблемы с коленями возникали у француза в 2008, 2010 и 2016 годах. За последние десять лет Цонга перенёс три операции, так что новые проблемы могут стать для него непреодолимым препятствием.

Сиюминутные проблески Ришара Гаске

Экс-седьмая ракетка мира провёл неплохой, но явно не лучший сезон в своей карьере. В апреле Гаске стал первым французским теннисистом, одержавшим 500 побед на профессиональном уровне. Самокритичный Ришар сказал, что считает себя худшим игроком из тех, кому когда-либо покорялось это достижение. В этом году 32-летний игрок выиграл титул в Хертогенбосхе и сыграл в финалах Монпелье и Бостада, но при этом буквально растворялся на ТБШ и «Мастерсах».

С возрастом Гаске перестал выдерживать темп пятисетовиков, но всё ещё может быть опасен в матчах трёхсетового формата. Например, в Токио француз обыграл Ника Кирьоса и Кевина Андерсона, а в Монпелье сломил сопротивление Давида Гоффена. У Ришара нормальная статистика с соперниками из первой десятки в 2018 году: две победы при четырёх поражениях, но при этом язык не повернётся сказать, что он снова готов бороться с ними как раньше. Кажется, всё в порядке, но его сильно подкашивают необязательные поражения от менее статусных игроков.

Ментальные проблемы Гаэля Монфиса

Гаэль Монфис провёл второй скомканный сезон после сверхуспешных выступлений в 2016-м. Уроженец Парижа снова мучился с травмами и несколько раз намекал на проблемы вне корта. Эти обстоятельства не могли не повлиять на его результаты. Если бы не титул в Дохе и финал Антверпена, этот сезон можно было бы смело назвать провальным, но те единичные успехи в какой-то мере подсластили пилюлю. В мае на «Ролан Гаррос» Монфис признался, что переживает сложный период в жизни, но заверил болельщиков, что скоро все неурядицы останутся в прошлом.

Провал Люка Пуи

В начале года Пуи выдал впечатляющий отрезок на харде: завоевал титул в Монпелье и сыграл в финалах Марселя и Дубая. В марте он стал десятой ракеткой мира, но провёл в топ-10 всего одну неделю. Злым гением француза стал россиянин Карен Хачанов, посеявший зерно сомнения в его голове. Карен обыграл Люку в титульном поединке Марселя и в матче за выход во вторую неделю «Ролан Гаррос».

Как игровые, так и психологические проблемы не позволили французу продолжить поступательное движение наверх. Теперь придётся всё начинать сначала. Уволив Эммануэля Планка, Люка пригласил в качестве тренера Амели Моресмо. Вместе с экс-первой ракеткой мира женского тура Пуи снова попробует вернуться на победный путь. «Весь год я подходил к делу не слишком профессионально. Я не относился к игре должным образом, думал о посторонних вещах. Только благодаря грамотной расстановке приоритетов можно преодолеть трудности».

Середняки остаются середняками

Жиль Симон провёл лучший сезон за последние два года, но всё равно не вернулся к показателям десятилетней давности. И вряд ли уже вернётся, учитывая, что 27 декабря ему исполнится 34 года. В этом году он стал чемпионом Пуны и Меца, но всякий раз оказывался не у дел в матчах с соперниками с мощной подачей. Сколько побед он одержал над соперниками из десятки? Всего одну – обыграл на старте сезона Марина Чилича.

Жереми Шарди выдал потрясающий отрезок на траве, но ограничился этим и завершил сезон в районе «полтинника». Бенуа Пэр остался самим собой и подписал официальную бумагу об отказе от посягательств на первую двадцатку. Адриан Маннарино и Пьер-Юг Эрбер вроде изредка и доходили до финалов, но это не уровень первой двадцатки.