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Амели Моресмо после двухлетнего перерыва снова будет тренером в ATP туре

Амели Моресмо
Артём Тайманов
Фото: Julian Finney/Getty Images
Амели Моресмо снова специализируется на мужчинах
Когда-то Моресмо была первой ракеткой мира в женском туре, потом тренировала будущего лидера среди мужчин, а в 2019-м снова возвращается.
Теннис / ATP

Амели Моресмо в следующем сезоне могла стать новым капитаном сборной Франции в Кубке Дэвиса, но в итоге предпочла работу с одним из игроков команды – Люкой Пуи. В связи с возвращением француженки к тренерской деятельности вспомним и её предыдущий опыт в этом качестве, и игровую карьеру.

Первые успехи Моресмо

Дебют Амели на взрослых турнирах состоялся в 1993-м, когда ей было 14 лет. Впрочем, в то время это был вполне нормальный возраст для пробы сил в профессиональном теннисе. Конечно, поначалу это были разовые выступления, а по-настоящему серьёзным игроком Моресмо стала в конце 90-х. 1998-й год она завершила 29-й ракеткой мира, а по итогам следующего сезона вошла в топ-10. С тех пор до сезона-2006 включительно Амели лишь раз выпадала из десятки лучших – в 2000 году.

За свою карьеру француженка завоевала 25 титулов в одиночном разряде и заработала чуть больше 15 миллионов долларов призовых. Также Амели в составе сборной Франции победила в Кубке Федерации в 2003 году – кстати, произошло это в «Олимпийском», который принимал существовавший в то время «Финал четырёх». В напряжённом полуфинале Франция обыграла Россию, после чего легко взяла верх над вторым составом американской команды.

Лучший сезон Амели и провал после него

В 2004-м Моресмо добилась ещё двух значимых результатов. Первым из них стала серебряная медаль Олимпиады в Афинах (той самой, где Жюстин Энен-Арденн выиграла эпический полуфинал у Анастасии Мыскиной, а потом победила и Амели в финале), а вторым – звание первой ракетки мира. На вершину француженка поднялась в сентябре, после неудачного выступления Жюстин на US Open, где бельгийка не защитила титул. Однако тогда она провела на первой строчке всего пять недель, и к тому же на тот момент была «бесшлемницей». Через несколько лет пребывания на вершине теннисисток, не выигравших ни одного мэйджора, стали более привычными, а на тот момент Амели была лишь второй такой спортсменкой в истории после Ким Клейстерс.

Лучшим сезоном в карьере Моресмо стал 2006-й. В том году она выиграла два турнира «Большого шлема» — сначала Australian Open, потом Уимблдон. Интересно, что два последних матча Амели в Мельбурне завершились отказами её соперниц – сначала Клейстерс, потом Энен. В марте француженка вернулась на первую строчку и оставалась лидером почти до самого конца сезона, потеряв эту позицию только после Итогового чемпионата – там Амели сместила Жюстин. Кстати, её Моресмо победила в финале не только в Австралии, но и на Уимблдоне, где не позволила бельгийке собрать «Карьерный шлем».

Однако за практически идеальным 2006 годом последовал резкий спад. Больше на столь высокий уровень Амели и близко не выходила. На «Шлемах» после 2006-го её лучшим результатом был 4-й круг, а в рейтинге она опустилась в конец второго – начало третьего десятка. Моресмо потеряла в физической готовности, в скорости, перестала успевать занимать хорошую позицию у сетки – а играть с лёта француженка любила. Последним турниром в её карьере стал US Open – 2009. Вскоре после поражения во втором раунде этого «Шлема» Амели на пресс-конференции объявила о завершении карьеры.

Моресмо включена в Зал теннисной славы в Ньюпорте

Тренерский дебют и поддержка от Маррея

В 2010 году Моресмо попробовала себя в качестве тренера, помогая Микаэлю Льодра готовиться к травяному сезону. В 2011-м она даже хотела вернуться в тур и выступить с Льодра в миксте на «Ролан Гаррос», однако её не допустили к соревнованиям из-за отсутствия допинг-тестов за последнее время. Затем Амели входила в команду Виктории Азаренко, которая в 2012 году была первой ракеткой мира, а в 2013-м тренировала Марион Бартоли. Именно тогда Марион сенсационно выиграла Уимблдон – и вскоре после этого завершила карьеру.

Но, пожалуй, самым известным стало сотрудничество Амели с Энди Марреем. Многие подшучивали над британцем по поводу того, что он выбрал своим тренером женщину, однако сам Маррей всегда защищал Моресмо. Энди в принципе известен как наиболее ярый борец за права женщин среди топ-игроков мужского тура.

Моресмо и другие женщины-тренеры в мужском теннисе
Гала Леон-Гарсия назначена на пост капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса. Она не первая женщина, ставшая тренером в мужском теннисе.

«Я чувствую, что мы работаем на тренировках над правильными вещами, отлично общаемся, обсуждаем тактику и хорошо анализируем предыдущие встречи. Я наслаждаюсь этим временем», — говорил Энди вскоре после начала совместной работы.

Поддерживала выбор Энди и его мама, Джуди. «Уверена, что пол не имеет значения. Важны мастерство, опыт, личностные качества. Думаю, что внимание прессы и общественности к назначению женщины на пост тренера ведущего игрока АТР положительно повлияет на гендерную дискриминацию. Амели доказала, что женщина может успешно тренировать мужчину».

Маррей: расставание с Моресмо никак не связано с тем, что она женщина

Моресмо против нового Кубка Дэвиса

Кстати, работу с Марреем Моресмо сочетала с должностью капитана сборной – правда, не мужской, а женской. И если с Энди Амели рассталась в мае 2016-го, то из команды Франции ушла в конце того года в связи со второй беременностью. При этом Моресмо – открытая лесбиянка, рассказавшая всем о своей ориентации ещё в 1999 году, однако рожать детей француженке это совсем не мешает.

Моресмо: как можно думать об изменении формата Кубка Дэвиса после таких матчей?

С точки зрения сборной история этого сочетания двух работ даёт лишний повод задуматься о том, что Амели, возможно, в первую очередь просто не хотела быть связанной с Кубком Дэвиса в обновлённом формате. Ещё в начале этого года француженка в своём «твиттере» резко высказывалась о планируемых изменениях. «Как я понимаю, все обратились к Международной теннисной федерации с просьбой изменить формат Кубка Дэвиса, а она в итоге подписала турниру смертный приговор. Дух Кубка Дэвиса теперь исчезнет навсегда в этом турнире, который длится одну неделю в ноябре», — писала Амели. Когда её назначили капитаном в июне, голосование ещё только предстояло, и была вероятность отрицательного решения – но теперь новый формат официально утверждён, и проголосовали за него в том числе официальные представители теннисной федерации Франции. Не исключено, что Моресмо не хотела отказываться от должности, пока не найдёт подходящий повод для этого.

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