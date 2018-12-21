Свитолина принимает ванну, Шарапова поёт, Надаль хвастается чужим тату

Джокович, Бушар и Хачанов тренируются, Серена гуляет с дочкой по пляжу, а Младенович уже добралась до Абу-Даби, где стартует сезон.

Теннисное межсезонье пролетело быстро, как выстрел. До старта нового сезона-2019 осталось меньше недели. Уже в четверг, 27 декабря, начнётся выставочный турнир в Абу-Даби, а затем соревнования будут идти непрерывно почти до конца следующего ноября. Посмотрим, что происходит в эти дни в соцсетях у спортсменов.

Бушар перед Рождеством, любимая кукла дочки Серены и новая интрига Соболенко Возняцки подбирает новый образ, Шарапова наряжает ёлку, Зверев приседает со штангой, а Касаткина впала в детство.

Похоже, у бывшего лидера мирового рейтинга Энди Маррея дела пошли на лад. Прошлый сезон он фактически не играл, борясь с последствиями травмы бедра и операции. Но сейчас настроение у британца улучшилось, о чём можно судить по его всё более частому появлению в «зоне доступа». С присущим ему английским юмором Энди, обложившись игрушками, заявил: «У меня нет друзей».

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина тренируется сейчас в Женеве. После победы на итоговом турнире в Сингапуре четвёртая ракетка мира готовится в сезоне-2019 подобраться к первому титулу на «Больших шлемах». А пока Элина настолько привыкла к теннисным мячикам, что даже ванну принимает вместе с ними и по этому поводу поменяла свою титульную фотографию в «Инстаграме».

Новый лидер белорусского тенниса Арина Соболенко тренируется в Хуахине. Кстати в этом таиландском городе на западном побережье Сиамского залива в сезоне-2019 на стыке января и февраля пройдёт турнир WTA, однако Арина на нём не сыграет, поскольку заявилась на той же неделе для участия на турнире в Санкт-Петербурге.

Ещё одна представительница Беларуси Александра Саснович уже говорила, что соскучилась по спортивным фотографиям, но пока идёт межсезонье, можно спросить у подписчиков про красочное оформление блюд.

Победитель Итогового турнира ATP в Милан для молодых игроков Next Gen грек Стефанос Циципас сейчас находится в Дубае. Его первый старт – Кубок Хопмана, который начнётся уже 29 декабря. Кстати Греция за 31-летнюю историю турнира выступала на нём лишь один раз – в далёком 2002 году. Тогда Элени Даниилиду и Василис Мазаракис в квалификационном поединке уступили итальянцам Скьявоне и Сангинетти право участия в групповом турнире. Сейчас Стефанос вместе с Марией Саккари сыграет в группе B против коллективов из США, Швейцарии и Великобритании.

Представительница топ-8 чешка Каролина Плишкова нашла во время подготовки к сезону выходной день для прогулки по морю.

Надежды российского тенниса – Андрей Рублёв и Карен Хачанов – традиционно готовятся вместе в Барселоне. «Половину предсезонки я провёл на корте со своим хорошим другом», — заявил Карен. Посмотрим, принесёт ли россиянам успех тренировки в Испании. Хачанов начнёт сезон уже 27 декабря на показательном турнире в Абу-Даби матчем с Домиником Тимом.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович основную часть подготовки провёл в Монте-Карло. Он тоже сыграет в конце декабря в Абу-Даби.

А вот Кристина Младенович уже добралась до столицы ОАЭ, где не только продолжит готовиться к сезону, но и поддержит своего молодого человека, австрийца Доминика Тима.

Ещё одна теннисная красотка, канадка Эжени Бушар, даже напряжённые моменты физподготовки готова превратить в весёлое развлечение.

Бывшая 4-я ракетка мира Доминика Цибулкова продолжает экспериментировать со своим образом. Словачка решила нарядиться в костюм покорительницы космоса.

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова, американская бизнесвумен Оливия Палермо и ряд известных фотомоделей записали ролик, на котором танцуют под культовую песню группы Spice Girls «Wannabe».

Видео можно увидеть на канале Vogue Russia в YouTube.

У 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс пока не начался сезон, есть время погулять по пляжу с любимой дочкой Алексис-Олимпией.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своей академии на Мальорке встретился с португальским футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» Андре Ортой, который является его страстным фанатом. В конце прошлого года 22-летний Орта украсил свою голень татуировкой с лицом Рафаэля. «Лучшая татуировка всех времён? Вам она нравится? Нам – да!» — так подписано совместное фото спортсменов в «твиттере» академии Рафаэля Надаля.

Ну а бывшая первая ракетка мира Ана Иванович интересуется, готовы ли её читатели к наступлению Рождества?