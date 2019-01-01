Под брызги шампанского и моря! Звёзды тенниса в купальниках и почти без них

Новый год! Куранты! Зима! Праздники! Только расслабиться в теннисе никому теперь не удастся. Новый сезон-2019 уже стартовал в Австралии, Новой Зеландии, Индии и других странах и теперь не остановится до ноября. На Зелёном континенте сейчас разгар лета. Так пусть же эти горячие фотографии лучших теннисисток мира, без ракеток и привычной для них спортивной одежды, добавят эмоций тем, у кого на улице мороз и снег, а на столе – оливье, шампанское и мандарины.

Началось! Теннисный сезон-2019 стартовал Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.

Начнём с Элины Свитолиной, которая завершила прошлый сезон на победной ноте. Украинка стала чемпионкой итоговой восьмёрки WTA в Сингапуре, а кроме того завоевала ещё три титула – в Брисбене, Дубае и Риме. Новый сезон Элина начинает в ранге 4-й ракетки мира и с надеждой на первый титул «Большого шлема».

Настоящий прорыв получился в 2018-м у белорусской теннисистки Арина Соболенко. Существенный вклад в её успех внёс во второй части сезона россиянин Дмитрий Турсунов. Арина выиграла первые в карьере титулы в Нью-Хэйвене и Ухане и едва не попала на итоговый чемпионат в Сингапуре. Белоруска поднялась на 11-е место и наверняка в 2019-м на этом не собирается останавливаться.

Ещё для одной белорусской теннисистки, Александры Саснович, минувший сезон тоже получился лучшим в карьере. Она дошла до финала Брисбена, добралась до наивысшей пока для себя стадии на турнире «Большого шлема» (четвёртый круг Уимблдона), была полуфиналисткой Moscow River Cup и четвертьфиналисткой Кубка Кремля. Александра завершила год на 30-м месте – лучшим в карьере.

Чемпионка юниорского Уимблдона-2015 Софья Жук хоть и не так быстро подбирается к теннисной элите, как хотелось бы, но всё равно продолжает путь наверх. Нынешний сезон 19-летняя россиянка завершила на рекордном для себя 116-м месте рейтинг-листа WTA. Ещё немного, и она будет напрямую попадать в основу турниров «Большого шлема», минуя квалификацию.

Ещё одна теннисная красотка — Фанни Штолляр – тоже постепенно приближается к первой сотне. 20-летняя венгерская спортсменка в конце минувшего сезона поднялась на рекордное для себя 114-е место рейтинга WTA. Её тоже скоро можно ожидать в основных сетках больших турниров.

22-летняя хорватка Донна Векич тоже провела лучший сезон в карьере. Она впервые добралась до 4-го круга турнира «Большого шлема» (Уимблдон), была финалисткой Вашингтона, полуфиналисткой Токио и Ноттингема, а в конце октября поднялась на рекордное для себя 34-е место рейтинга WTA.

А вот у канадки Эжени Бушар уже был фантастический сезон в карьере. В 2014-м она была финалисткой Уимблдона, полуфиналисткой Australian Open и «Ролан Гаррос» и поднялась в итоге в топ-5. Затем было глубокое падения, попытки взлётов. Сейчас 24-летняя теннисистка находится в районе границы первой сотни, но при этом никогда не унывает.

У Доминики Цибулковой тоже наблюдается падение результатов, правда, не такое глубокое, как у Бушар. Словачка выиграла итоговый турнир WTA в 2016-м, а в начале следующего сезона стала 4-й ракеткой мира. Сейчас Доминика входит в топ-25 и жаждет вернуться на былые позиции.

Карьера юной американки Катрин Беллис шла по нарастающей. Кики удачно перешла из юниорского тенниса во взрослый, в августе 2017-го добралась до рекордного для себя 35-го места в рейтинг-листе WTA, но в марте следующего сезона из-за тяжёлой травмы запястья прекратила выступления. Взгляните на фото этой миниатюрной теннисистки – её явно не хватает сейчас в туре.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в 2017-м стала первой ракеткой мира, следующий сезон стал для неё не таким удачным, но всё равно успехи были. Каролина сохранила место в топ-10, впервые выиграла турнир на грунте (Штутгарт) и снова сыграла на итоговом чемпионате в Сингапуре.

Датская теннисистка Каролина Возняцки уже была первой ракеткой мира и титулов завоевала за карьеру целых 30. Однако минувший сезон получился для неё особенно удачным, ведь впервые она смогла выиграть турнир «Большого шлема» — Australian Open. И третье место, на котором она завершила год, – отличная стартовая площадка для новых успехов.

Россиянка Мария Шарапова тоже в своё время была на вершине, но и она может занести себе в актив сезон-2018, ведь после вынужденного продолжительного пропуска и нескольких тяжёлых травм она всё же смогла приблизиться к своему прошлому уровню тенниса и вернулась в топ-30.

У американки Серены Уильямс тоже был период без тенниса – она родила дочь Алексис-Олимпию и вернулась в тур. И хотя, как и Шарапова, титулов в 2018-м она не добилась, но уровень тенниса постепенно подняла и снова будет грозной силой в грядущем сезоне.

Чешская теннисистка с русскими корнями Катержина Синякова, между прочим, тоже первая ракетка мира, причём действующая – в парном разряде. Но её нельзя называть чистой парницей, а скорее – универсалом, ведь успехи в парном разряде помогли 22-летней красавице добиться успехов ещё и в одиночке. Финал Шэньчжэня, полуфинал Нюрнберга, несколько четвертьфиналов, включая Санкт-Петербург – и в итоге в конце октября Катержина поднялась на рекордное для себя 31-е место.

Для американки Слоан Стивенс минувший сезон стал пока лучшим в карьере. После Уимблдона она поднялась на рекордное для себя 3-е место в рейтинге. Слоан победила в Майами, играла в финалах «Ролан Гаррос», Монреаля и Итогового чемпионата WTA. Учитывая, что она уже побеждала на «шлеме» (US Open-2017), наверняка теперь её главная цель – первое место.