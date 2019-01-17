Рождённые на стыке веков. Тинейджеры теснят старшее поколение на Australian Open

В основной сетке АО-2019 стартовало 14 игроков младше 20 лет. Рассказываем, как они выступили на этом турнире, и кто дошёл до 3-го круга.

На Открытом чемпионате Австралии – 2019 в основных сетках много игроков самого разного возраста. Есть ветераны тура – 39-летний Иво Карлович, 37-летний Роджер Федерер, 38-летняя Винус и 37-летняя Серена Уильямс. Есть, напротив, совсем молодые теннисисты и теннисистки. Посмотрим, как выступают те, кому ещё не исполнилось 20 лет. В женском одиночном разряде таких игроков было 9, в мужском – 5.

Юные обладательницы «уайлд-кард»

Три из девяти юных теннисисток получили «уайлд-кард», причём от трёх разных федераций. Напомним, что между теннисными федерациями Австралии, Франции и США давно заключён договор об обмене, в рамках которого каждый из их турниров «Большого шлема» предоставляет по одному специальному приглашению в женскую и мужскую сетки кому-то из иностранных игроков. Французы выбрали 17-летнюю Клару Бюрель, американцы – 16-летнюю Уитни Осуйве, ставшую самой младшей участницей основных сеток в этом году. Кстати, в мужском турнире «уайлд-кард» ушли опытным игрокам – американцу Джеку Соку и французу Жо-Вильфриду Цонге.

Осуйве в этом сезоне уже сыграла матч на Кубке Хопмана, причём не за США, а за Испанию, заменив Гарбинье Мугурусу в не имевшем турнирного значения миксте с Давидом Феррером. Впрочем, на Кубке Хопмана происходили и более странные вещи – например, несколько лет назад австралиец Танаси Коккинакис успел поиграть там сразу за три сборные. На Australian Open Уитни попала на Бьянку Андрееску. Канадка на старте сезона прошла квалификацию в Окленде и добралась там до финала, в борьбе уступив Юлии Гёргес, а по пути победив Каролину Возняцки и Винус Уильямс. В Мельбурне Бьянка также преодолела сито отборочных соревнований, так что она, безусловно, была на ходу. Уитни дала ей бой, но в решающей партии канадка взяла верх – 7:6 (7:1), 6:7 (0:7), 6:3. Клара Бюрель в двух партиях уступила опытной Карле Суарес-Наварро – 5:7, 2:6. Из получивших «уайлд-кард» австралиек младше 20 лет только Дестани Айава. Она на старте турнира не справилась с Мэдисон Кис – 2:6, 2:6. Отметим, что в начале этого сезона она прошла квалификацию в Брисбене и победила Кристину Младенович в основной сетке, после чего уступила Наоми Осаке во втором раунде.

Русскоязычная тройка

Ещё три участницы основной сетки младше 20 лет говорят по-русски, хотя представляют три разные страны. Анастасия Потапова и Аманда Анисимова – давние соперницы, но если Потапова выступает за Россию, то Анисимова родилась в США и представляет эту страну. Третий тинейджер – украинка Даяна Ястремская, которая, несмотря на все сложности взаимоотношений наших стран, в своём «инстаграме» половину записей делает на русском языке (и половину – на английском).

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Аманда начала сезон в Окленде, где получила «уайлд-кард» в основную сетку. Она уверенно прошла Яну Чепелову и Барбору Стрыцову, после чего в трёх партиях уступила Виктории Кужмовой. В Мельбурне Анисимова справилась с Моникой Никулеску, после чего разгромила Лесю Цуренко. Следующей соперницей американки станет Арина Соболенко, которая сама не так давно вышла из тинейджерского возраста – 20 лет ей исполнилось 5 мая 2018 года.

Первая победа Потаповой на взрослом «Шлеме»

Анастасия в прошлом сезоне дебютировала и финишировала в топ-100. Основные очки, позволившие ей напрямую попасть в основную сетку Australian Open, россиянка набрала на двух турнирах WTA, где дошла до финала – в Москве (Moscow River Cup) и в Ташкенте. На домашнем грунтовом турнире Потапова получила «уайлд-кард», а в напряжённом и нервном финале уступила Ольге Данилович. В Ташкенте россиянка прошла квалификацию, по пути к финалу взяла реванш у Данилович, а также победила двух сеяных (Стефани Фёгель и Далилу Якупович). В решающем поединке, однако, Анастасия взяла всего три гейма у своей соотечественницы, Маргариты Гаспарян, в том сезоне вернувшейся в тур после травмы. Гаспарян, кстати, тоже пробилась в топ-100 (во многом как раз благодаря титулу в Ташкенте) и попала в Мельбурне в основную сетку.

На Australian Open Потаповой в первом круге досталась не самая сложная соперница – Полин Пармантье. Анастасия справилась с ней в двух партиях, прервав небольшую серию из двух поражений (перед этим она проиграла Александре Саснович в Брисбене и Элисон Баи в квалификации Хобарта), а во втором раунде уступила Мэдисон Кис. Американка, таким образом, выбила из турнира двух тинейджеров подряд.

Ястремская дебютирует в топ-50

Даяна находится выше всех в рейтинге среди тинейджеров. Перед стартом Открытого чемпионата Австралии 18-летняя украинка поднялась на рекордную для себя 57-ю строчку, а удачный старт в Мельбурне уже обеспечил ей дебют в топ-50. При этом предыдущий сезон Ястремская начинала в конце второй сотни, чередуя выступления в квалификации соревнований WTA с турнирами ITF. В топ-100 Даяна вошла летом, какое-то время балансировала на грани первой и второй сотни, но уверенно закрепилась там, завоевав титул в Гонконге в середине октября. На следующей неделе украинка дошла до полуфинала в Люксембурге и закончила год 60-й ракеткой мира.

Несмотря на это, в Брисбене она стартовала с квалификации, где снялась за гейм до поражения от Каролины Муховой. Каких-то серьёзных проблем со здоровьем у Даяны, к счастью, не оказалось – уже на следующей неделе она сыграла в Хобарте, пройдя там два круга. Те же два раунда она преодолела и в Мельбурне, победив Саманту Стосур и Карлу Суарес-Наварро. Дальше украинку ждёт встреча с самой Сереной Уильямс.

Три ещё не упомянутые нами теннисистки младше 20 лет уже проиграли свои матчи в одиночном разряде. Ига Свёнтек и Бьянка Андрееску, преодолевшие квалификацию, во втором круге уступили соответственно Камиле Джорджи и Анастасии Севастовой. Маркета Вондроушова, попавшая в основную сетку напрямую, выбила из турнира Евгению Родину, после чего проиграла Петре Мартич.

Неожиданный успех Попырина

В мужском турнире юных игроков осталось больше, хотя изначально их было почти вдвое меньше. Проиграли только два теннисиста, прошедшие квалификацию – Рудольф Моллекер и Миомир Кецманович. Немец в первом круге не справился с низким, но шустрым аргентинцем Диего Шварцманом, а серб проиграл опытному испанцу Фернандо Вердаско. Остались в строю канадец Денис Шаповалов и два австралийца – Алексей Попырин и Алекс де Минор. Вполне очевидно, что двое из них имеют русские корни.

Попырин – уроженец Сиднея, родившийся в одном из крупнейших городов Австралии летом 1999 года. В рейтинге он находится во второй сотне, но организаторы предоставили ему «уайлд-кард». Алексей начал сезон с поражений от де Минора в Брисбене и от Мартина Клижана в Сиднее (на оба турнира он также получал специальные приглашения). Вообще до Открытого чемпионата Австралии у него была только одна победа на уровне основных сеток ATP – над Мэттью Эбденом в первом круге турнира в Базеле-2018. На старте Australian Open – 2019 Попырин обыграл Мишу Зверева, а во втором раунде неожиданно победил Доминика Тима. Правда, австриец отказался от продолжения борьбы, но было это уже в третьей партии, когда он уступал со счётом 5:7, 4:6, 0:2. Дальше Алексей сыграет с Люкой Пуи.

Шаповалов дошёл до Джоковича, де Минор – до Надаля

Шаповалов, который родился в Израиле и ещё до первого дня рождения был перевезён родителями в Канаду, в Мельбурне прервал серию из четырёх поражений в официальных матчах, начавшуюся с турнира в Стокгольме осенью прошлого года. В третьем круге прошлогодний полуфиналист «Мастерса» в Мадриде сыграет с, пожалуй, самым сильным из всех возможных соперников – Новаком Джоковичем, первой ракеткой мира. А по пути к 1/16 финала канадец победил Пабло Андухара и Таро Дэниэла.

Де Минор, за год поднявшийся из третьей сотни в топ-30, второй раз подряд здорово выступает на домашних соревнованиях. Он сыграл в четвертьфинале Брисбена и улучшил результат в Сиднее, где защищал очки за финал, завоевав свой первый титул ATP. В Мельбурне Алекс уверенно обыграл Педру Соузу, а вот с Генри Лааксоненом ему пришлось повозиться – 2-0 по сетам превратились в 2-2, и только в решающей партии австралиец взял верх. Следующий соперник у него не менее именитый, чем у Шаповалова – Рафаэль Надаль. Таким образом, из всех троих больше всего шансов выйти дальше у Алексея Попырина, хотя очевидно, что он является самым слабым игроком из этой троицы (во всяком случае, на данный момент).

Грядущая смена поколений

Наблюдать за притоком свежей крови в любом виде спорта всегда интересно. Конечно, не все поколения оправдывают возложенные на них ожидания – например, те, кого пророчили на смену Федереру, Надалю, Джоковичу и Маррею, оказались слабее «большой четвёрки» и физически, и психологически, и сместить их не смогли. Но основная часть карьеры нынешней молодёжи в любом случае пройдёт уже после ухода всех четверых из тенниса, так что в будущем им наверняка предстоит бороться за титулы на турнирах «Большого шлема» и лидерство в рейтинге друг с другом.