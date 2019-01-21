Павлюченкова – одна за всю Россию. Матчи 9-го дня Australian Open

Надаль, Циципас, Тиафо, Баутиста-Агут, Квитова, Барти, Коллинз и последняя россиянка на турнире, Павлюченкова, сыграют во вторник на АО.

Во вторник, 22 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», начнутся четвертьфиналы. В этот день пройдут 4 встречи в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 2 в каждом разряде). Матчей осталось так мало, что они умещаются на одном, центральном корте. На «Род Лэйвер Арену» выйдут Роберто Баутиста-Агут — Стефанос Циципас (14), Анастасия Павлюченкова — Даниэль Коллинз, Петра Квитова (8) — Эшли Барти (15) и Фрэнсис Тиафо — Рафаэль Надаль (2). Причём Павлюченкова осталась последним представителем России во всех пяти взрослых разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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Australian Open. День 9-й. 22 января, вторник. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск)

Rod Laver Arena

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Стефанос Циципас (Греция, 14)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 04:30).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 4-й круг (2014, 2016, 2017) – 1-й круг (2018);

«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2016, 2017) – 2-й круг (2018);

Уимблдон: 4-й круг (2017) – 4-й круг (2018);

US Open: 4-й круг (2014, 2015) – 2-й круг (2018).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Маррей, SR (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2) – Берреттини (6:7, 6:4, 6:3, 7:6);

2-й круг: Миллман (6:3, 6:1, 3:6, 6:7, 6:4) – Троицки, Q (6:3, 2:6, 6:2, 7:5);

3-й круг: Хачанов, 10 (6:4, 7:5, 6:4) – Басилашвили, 19 (6:3, 3:6, 7:6, 6:4);

4-й круг: Чилич, 6 (6:7, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4) – Федерер, 3 (6:7, 7:6, 7:5, 7:6).



Рейтинг: 24-15.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Баутиста-Агута в пяти сетах.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даниэль Коллинз (США)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 06:30).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2017) – нет;

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2011) – 1-й круг (2018);

Уимблдон: 1/4 финала (2016) – 1-й круг (2018);

US Open: 1/4 финала (2011) – 1-й круг (2014, 2016, 2018).

Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Пуиг (6:4, 6:3) – Гёргес, 14 (2:6, 7:6, 6:4);

2-й круг: Бертенс, 9 (3:6, 6:3, 6:3) – Викери, LD (6:3, 7:5);

3-й круг: Саснович (6:0, 6:3) – Гарсия, 19 (6:3, 6:2);

4-й круг: Стивенс, 5 (6:7, 6:3, 6:3) – Кербер, 2 (6:0, 6:2).



Рейтинг: 44-35.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Петра Квитова (Чехия, 8) — Эшли Барти (Австралия, 15)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 3-0 («Ролан Гаррос»-2012, Бирмингем-2017, Сидней-2019).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2012) – 3-й круг (2017, 2018);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2012) – 2-й круг (2013, 2018);

Уимблдон: титул (2011, 2014) – 3-й круг (2018);

US Open: 1/4 финала (2015, 2017) – 4-й круг (2018).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Рыбарикова (6:3, 6:2) – Кумкхум (6:2, 6:2);

2-й круг: Бегу (6:1, 6:3) – Ван Яфань (6:2, 6:3);

3-й круг: Бенчич (6:1, 6:4) – Саккари (7:5, 6:1);

4-й круг: Анисимова (6:2, 6:1) – Шарапова, 30 (4:6, 6:1, 6:4).



Рейтинг: 6-15.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Фрэнсис Тиафо (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 2-й круг (2017) – титул (2009);

«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2015, 2017, 2018) – титул (2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018);

Уимблдон: 3-й круг (2018) – титул (2008, 2010);

US Open: 2-й круг (2018) – титул (2010, 2013, 2017).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Гуннесваран, Q (7:6, 6:3, 6:3) – Дакворт, WC (6:4, 6:3, 7:5);

2-й круг: Андерсон, 5 (4:6, 6:4, 6:4, 7:5) – Эбден (6:3, 6:2, 6:2);

3-й круг: Сеппи (6:7, 6:3, 4:6, 6:4, 6:3) – де Минор, 27 (6:1, 6:2, 6:4);

4-й круг: Димитров, 20 (7:5, 7:6, 6:7, 7:5) – Бердых (6:0, 6:1, 7:6).



Рейтинг: 39-2.

Прогноз букмекеров: 11.00 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.



Текстовая трансляция