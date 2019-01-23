Красота дня. Каролина Плишкова отправила Серену домой

Плишкова второй раз в карьере обыграла С. Уильямс на турнире «Большого шлема». Теперь она в двух победах от титула и первой строчки.

Каролина Плишкова перед стартом Australian Open – 2019 была в числе претенденток на то, чтобы стать первой ракеткой мира, но едва ли многие тогда всерьёз верили в реальность этого. Но сейчас чешка находится всего в двух победах и от возвращения на первую строчку, и от того, чтобы завоевать свой первый титул на турнирах «Большого шлема».

Квитова – первая претендентка на трон. А Халеп с ним попрощалась Благодаря выходу в полуфинал чешка набрала больше очков, чем первая ракетка мира – Халеп. Но кто будет первой в понедельник, ещё неизвестно.

При этом вкатывалась в турнир Плишкова непросто. Размявшись в стартовом раунде с прошедшей через квалификацию соотечественницей и тёзкой Каролиной Муховой, во втором круге она проиграла первый сет Мэдисон Бренгл, а затем в достаточно напряжённом трёхсетовом матче прошла Камилу Джорджи. Своего лучшего тенниса Каролина при этом не показывала, допуская достаточно много ошибок.

Казалось, что и в поединке с Гарбинье Мугурусой должна быть как минимум равная борьба, но его Плишкова провела блестяще. Статистики насчитали у чешки всего 3 невынужденные ошибки при 23 ударах навылет! В результате Каролина за час смела соперницу с корта – 6:3, 6:1.

Несмотря на такую игру с испанкой, к матчу с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Плишкова подходила в качестве тёмной лошадки. Даже то, что Каролина выиграла один из трёх официальных матчей у Серены Уильямс, могло сработать скорее против неё – американка всегда сильнее настраивалась на соперниц, побеждавших её в важных матчах. Преимущество изначально захватила Плишкова. Она блестяще подавала в первом сете, и Уильямс ещё повезло, что партия закончилась с перевесом чешки в один брейк. Во втором сете Каролина тоже повела с брейком, но в этот момент Серена по-настоящему включилась в игру. Она взяла второй сет, и вскоре на табло горели цифры 5:1 в пользу американки в решающей партии. Казалось, всё идёт к победе Уильямс – но на её матчболе судья на линии определил зашаг, что вывело Серену из равновесия. Преимущество всё равно было огромным, но она проиграла обе подачи на матч (вторую – под ноль). Затем Плишкова спасла свой гейм с трёх матчболов, сделала ещё один брейк под ноль и уверенно подала на матч – 6:4, 4:6, 7:5.

«У меня было немного шансов в третьем сете, я была немного подавлена. Но сторона корта, на которой дул ветер, была для меня всё же лучше. При счёте 5:2 я просто сказала: «Давай попробуем сыграть в теннис, может быть, у меня будет пара шансов. В конце концов Серена немного пошатнулась, поэтому я рискнула и выиграла», — сказала Плишкова после победы.

В полуфинале Каролина сыграет с Наоми Осакой, победившей Серену в финале предыдущего «Шлема» — US Open – 2018. Чешка ведёт по личным встречам со счётом 2-1. В прошлом году Наоми победила её по пути к титулу в Индиан-Уэллсе, а Каролина взяла реванш на родине Осаки – в Токио, причём в финальном матче. Если Плишкова выйдет в финал, то может сыграть там с Петрой Квитовой. Это будет первый финал турнира «Большого шлема» между двумя чешками в истории тенниса. Правда, в финале US Open – 1986 Мартина Навратилова играла с Хеленой Суковой, но к тому времени прошло больше десяти лет с момента смены Навратиловой гражданства с чехословацкого на американское.

Кстати, в юниорской карьере, в отличие от взрослой, выигранный турнир «Большого шлема» у Каролины есть – причём именно в Австралии. В 2010 году 17-летняя Плишкова победила в финале юниорского Australian Open Лору Робсон.

Сестра-близнец Каролины, Кристина, тоже побеждала на юниорском «Шлеме». Плишкова-старшая (она родилась на две минуты раньше) выиграла юниорский Уимблдон в том же 2010 году. Во взрослом теннисе карьера Кристины получается куда менее удачной, чем у сестры, но всё же она завоевала один титул WTA в одиночном разряде и была 35-й ракеткой мира.

В середине нулевых годов, когда сёстрам было по 13 лет, они на два года фактически остались без отца. Радек Плишек попал в тюрьму по обвинению в сотрудничестве с бандой, занимавшей производством контрафактных сигарет. Несмотря на это, отношения внутри семьи не испортились – хотя, разумеется, было очень непросто оплачивать тренировки двум девушкам-подросткам, лишившись главного добытчика денег. Сейчас, понятно, проблем с финансами в семье нет – даже Кристина Плишкова заработала больше полутора миллионов долларов призовых, а Каролина – 14,5 млн, плюс доходы от рекламных контрактов.

Каролина всегда отличалась классной подачей, и особенно явно это стало заметно с середины 10-х годов. Так, в 2014 году она заняла второе место по количеству эйсов за сезон (435), уступив только Серене Уильямс (452). Уже в 2015-м чешка стала лучшей, наколотив 517 подач навылет против 498-ми у американки. В 2016-м эйсов у Плишковой было ещё больше – 530, в то время как занявшая второе место Серена подала навылет только 324 раза. В 2017 году Каролина третий раз подряд выиграла это соревнований по эйсам, выполнив 452 подачи навылет. Сбавила она только в прошлом сезоне – 393 эйса и «всего лишь» второе место. Лучшей стала Юлия Гёргес с 492 подачами навылет.

Плишкова дважды становилась обладательницей Кубка Федерации – в 2015 и 2016 годах. В финале КФ-2015 Каролина помогла своей сборной одолеть российскую команду. Мария Шарапова тогда принесла России два очка, но Плишкова и Петра Квитова в одиночных матчах обыграли Анастасию Павлюченкову, а затем Каролина в паре с Барборой Стрыцовой победила Павлюченкову и Елену Веснину в решающей встрече. Через год Плишкова в эпичной битве взяла верх над Кристиной Младенович (16:14 в третьем сете), выведя Чехию вперёд, а в паре со Стрыцовой снова принесла команде победное очко, обыграв Младенович и Каролин Гарсию.

Каролина не очень хорошо срабатывается с тренерами. Например, в конце сезона-2016 она рассталась с Иржи Ванеком, с которым работала с 2014-го. Плишкова приняла это решение, несмотря на удачные выступления во второй половине года – в том числе победу в Цинциннати и финал US Open. Ванек после этого начал работать с Петрой Квитовой, а Каролина стала сотрудничать с бывшим наставником Петры Давидом Котыжей, который также тренировал Люси Шафаржову и Ивету Бенешову. Однако уже после US Open – 2017 Плишкова уволила Котыжу. Затем Плишкова фактически увела тренера у Барборы Стрыцовой, связавшись с ним в обход подруги по сборной (во всяком случае, по словам Барборы). Однако и Томаш Крупа – а это был именно он – проработал с Каролиной недолго. Плишкова объяснила произошедшее в августе 2018 года расставание с Томашем тем, что он был недостаточно позитивным. Перебрав всех известных наставников из Чехии, Плишкова начала работать с известными бывшими теннисистками Кончитой Мартинес и Рене Стаббс. Сейчас Каролину тренирует только Кончита – сотрудничество с Рене продлилось до конца прошлого сезона.

У Каролины есть две татуировки, которые она сделала в 2012 году – на внешней стороне левой руки и левого бедра. Они изображают племенные узоры Маори — коренного населения Новой Зеландии. «Если честно, я даже не представляю, что конкретно означают эти картинки. Они красивые, и это всё, что я о них знаю. А любовь к татуировкам у меня и сестры от отца», – говорила Каролина. Кристина через два года после сестры тоже сделала похожую татуировку, но одну и на внутренней стороне руки. А сейчас друзья подначивают Каролину сделать тату, связанное с теннисом, если она выиграет турнир «Большого шлема».

К своим хобби Каролина относит рыбалку, шопинг и походы в кино с друзьями. Любимой едой называет пиццу, а среди кумиров в теннисе в детские годы выделяет россиян – Марата Сафина и Михаила Южного. Особенно сильно чешке запомнилось, как Михаил разбил себе ракеткой голову до крови (в матче с Николасом Альмагро в Майами в 2008 году).

В прошлом году Плишкова вышла замуж за Михала Грдличку, с которым начала встречаться в 2016-м. В какой-то момент они поссорились и расстались, но затем возобновили отношения и решили сыграть свадьбу.

Почти сразу после свадьбы в молодой семье произошла трагедия – скончался отец Михала. Несмотря на это, он остался с женой до завершения её выступлений на US Open, где она проиграла Серене Уильямс в четвертьфинале. На пресс-конференции Каролина расплакалась, сказала, что им было очень тяжело, и она рада, что Михал остался с ней в Нью-Йорке, после чего в слезах покинула зал.