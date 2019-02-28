Кирьос снова в центре скандала. Надаль считает, что он никого не уважает

В Акапулько турнирные пути Рафаэля Надаля и Ника Кирьоса пересеклись в шестой раз. Испанец вёл по личным встречам со счётом 3-2, однако на быстрых покрытиях (трава и хард) впереди был австралиец – 2-1. Прежде их очные встречи скандалами не заканчивались, хотя Ник всегда был известным любителем хулиганского (а иногда даже скорее хамского) поведения и нередко переходил черту. Можно вспомнить, например, как несколько лет назад во время матча со Стэном Вавринкой он решил сообщить швейцарцу о том, что его девушка, Донна Векич, спала с Танаси Коккинакисом. Вавринка потом сказал, что на корте слова Кирьоса не расслышал, иначе набил бы ему морду. Кстати, именно со Стэном австралиец встретится в следующем круге. А сейчас Ник вызвал бурную реакцию Рафы, который обычно ведёт себя более чем спокойно.

«Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе»

Недовольство испанца было заметно сразу после окончания матча. Пока Кирьос бурно праздновал победу, Надаль перешёл на его половину корта и безо всякого энтузиазма пожал ему руку. Обычно этот жест от Рафаэля выглядит куда более дружелюбным, и он нередко перебрасывается с соперником несколькими словами. Кроме того, часть зрителей освистывала австралийца, хотя аплодисментов в адрес обоих тоже было немало. Ника, похоже, свист ничуть не смутил – он даже поочерёдно приложил пальцы к обоим ушам, показывая, что вслушивается сильнее.

«Ник — игрок с огромным талантом. Он мог бы выигрывать турниры «Большого шлема» и бороться за самые высокие позиции в рейтинге, но есть причина, по которой он находится там, где находится. Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому», — так Надаль высказался после поединка. Конечно, отчасти испанец был просто раздосадован обидным поражением. Он ни разу не проиграл свою подачу, второй сет упустил с тройного скрытого матчбола (0:40 при счёте 4:4), в решающей партии не реализовал ещё пять брейк-пойнтов в седьмом гейме, а финальный тай-брейк отдал с трёх матчболов, проиграв пять очков подряд. А отчасти Надаля вывело из себя то, что Кирьос и по ходу этого матча не всегда действовал серьёзно, в частности, выполнив в одном из розыгрышей подачу снизу.

С утра Кирьос отравился

Проиграв первый сет, Ник взял медицинский тайм-аут. Возможно, у части зрителей промелькнула мысль о том, что австралиец может сняться, но он продолжил матч и в итоге вырвал победу. После поединка Кирьос объяснил, что было не так с его физическим состоянием. «Перед матчем я проснулся с отравлением. Физио дал мне несколько таблеток, и это немного помогло, но я чувствовал себя немного одурманенным. Кроме того у меня по-прежнему существуют проблемы с коленями. Перед матчем я не был уверен, смогу ли я сыграть. Я был в душе за полчаса до игры и чувствовал себя достаточно средне. Тем не менее, чем дольше длилась игра, тем сильнее адреналин сказывался на организме. Очень горжусь тем, как мне удалось преодолеть проблемы, и тем, какую игру удалось продемонстрировать».

«Рафа сам не соблюдает правила»

Конечно, не мог Кирьос оставить без внимания и критику со стороны Надаля – тем более что журналисты его об этом спросили. «Мы с Рафой совершенно разные. Он может просто сосредоточиться на себе и том, что ему нужно делать. Он не знает, через что я прошёл в жизни, он ничего не знает обо мне, поэтому я вообще могу его не слушать. Я играю так, как играю, он играет иначе – вот и всё.

Знаете, Надаль очень медлительный между розыгрышами. В правилах есть пункт, гласящий, что вы должны передвигаться между квадратами со скоростью того, кто подаёт. Рафа это правило не соблюдает. Это спорт, и люди в нём разные, поэтому я не собираюсь принимать во внимание его комментарии», — заявил Ник. Зная Кирьоса, можно ещё порадоваться, что он ничего не добавил про другие привычки Надаля на корте.

В Австралии всё было спокойно

Кстати, в этом январе Ник и Рафаэль встречались на выставочном турнире в Сиднее. Тот поединок прошёл без эксцессов, и после игры теннисисты обменялись комплиментами. «Рафаэль — великий чемпион. Очень хорошо, что он снова вернулся в игру, хорошо, что он здоров. Мне бы очень хотелось, чтобы он здорово выступил в Австралии. Мы играли с ним выставочный матч, и было очень весело. Несмотря на то что мы играли у меня дома, 85% зрителей болели за Надаля, и это нормально», — сказал тогда Кирьос.

«Ник — один из лучших теннисистов мира, нет сомнений. Он играет со страстью. Кирьос является соперником, с которым очень сложно играть. Особенно в таком формате. Было здорово сыграть с ним. Я получил удовольствие от игры, он наносил необычные удары, видно, что Ник — очень талантливый игрок. Получилось яркое шоу», — такова была оценка Надаля.

Тяга к скандалам и нежелание играть

Кирьос, впрочем, вообще очень непостоянный – и как теннисист, и как человек. К примеру, он неоднократно был замечен за публикацией и последующим удалением различных провокационных или оскорбительных «твитов». Разумеется, удаление никак не помогает скрыть факт их существования, поскольку даже за 10 минут находится достаточно подписчиков австралийца, которые успевают сделать скриншоты и способствуют дальнейшему распространению информации.

К теннису Ник относится, выражаясь простым языком, «шаляй-валяй» — тренируется и разминается недостаточно много, а на некоторых турнирах просто не хочет играть. Он сам признавал, что иногда не испытывает ни малейшего желания бороться, да и по его действиям в таких поединках это очевидно – он бьёт куда угодно, только не в корт.

Нередко Кирьос оказывается вовлечён в различные скандалы, причём не всегда те, которые в принципе должны касаться его – как в истории с Вавринкой, Векич и Коккинакисом. Даже если там действительно что-то было, это совершенно не дело Ника. Недавно Кирьос критиковал капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса, Ллейтона Хьюитта, обвиняя его в фаворитизме. Это, конечно, Ника уже касается, но высказаться он мог бы и в более мягкой форме.

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Другая сторона Ника

При этом у Кирьоса есть и другая сторона. Он жертвует деньги на благотворительность, в первую очередь детскую. Прошлой осенью он также подарил ракетку и теннисную форму девочке, болеющей лейкемией, с которой перед этим потренировался в рамках благотворительного мероприятия.

Словом, он далеко не всегда такой агрессивный тип, каким кажется. Кроме того, Ник работает с психологом, пытаясь стать спокойнее. Но всё равно есть немалая вероятность, что скандалы будут сопутствовать австралийцу на протяжении всей его карьеры.