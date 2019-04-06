Как братья Брайаны вдохновили Энди Маррея на возвращение в теннис

Травма и операция Боба

40-летний Боб Брайан теперь может двигаться так же, как прежде. Играть в падении у сетки, резко разворачиваться, принимать навылет. И он завоёвывает новые титулы: за последние полтора месяца вместе с Майком Брайаном он выиграл турниры в Дэлрей-Бич и Майами. А меньше года назад было непонятно, сможет ли Боб в принципе вернуться на корт. Спортивная драма произошла в середине мая, когда братья-близнецы играли в финале Мадрида с Николой Мектичем и Александром Пейей. Выиграй Брайаны тот матч, и они впервые за 2,5 года вернулись бы на первую строчку, став самыми возрастными лидерами парного рейтинга – но в конце первой партии Боб вдруг захромал. Попробовав продолжить игру, он быстро понял, что не может это сделать, и братьям пришлось сняться. Больше в прошлом сезоне Боб на корт не вышел, а Майк провёл отличную вторую половину года в паре с Джеком Соком и сам стал первой ракеткой мира.

У Боба обнаружили серьёзные проблемы с бедром. Ему была проведена операция, в результате которой часть бедра стала металлической. Сейчас почти ничего не напоминает о металле внутри его тела – кроме одной вещи. «Когда я выхожу из ванны, снимаю полотенце и прохожу мимо зеркала, то думаю «Ух ты, только гляньте на этот шрам! Он около 25 сантиметров в длину. Без него было бы совершенно незаметно, что была сделана операция».

Досрочное возвращение в тур

Сразу после травмы Боб почти не думал о возвращении в тур. Главным интересовавшим его вопросом было то, сможет ли он избавиться от боли в бедре в достаточной степени, чтобы играть с тремя своими маленькими детьми. Помимо серьёзности травмы, нельзя забывать и о возрасте – Бобу 40 лет. Конечно, в парном теннисе игроки обычно выступают дольше, чем в одиночном, но всё равно многие к этому времени заканчивают карьеру. Майк, кстати, тоже собирался уходить из тенниса в том случае, если бы Бобу не удалось вернуться.

В начале августа 2018 года хирург-ортопед Эдвин Сю провёл Бобу операцию на бедре, в процессе которой часть бедра была заменена металлической пластиной. После операции доктор сказал Брайану, что если всё пойдёт удачно, то он сможет вернуться в тур через восемь месяцев. На деле Боб играл уже через пять месяцев, с самого старта сезона-2019. «То, что он делает, просто невероятно. Боб показывает, сколь многого можно добиться целеустремлённостью и тяжёлой работой в сочетании с новым имплантом. Похоже, он ничего не потерял в плане передвижения по корту и уровня игры, и теперь он может играть без боли», — сказал Сю.

«Для Энди это будет настоящий вызов»

Эдвин сделал уже более четырёх тысяч подобных операций, но лишь несколько из них провёл профессиональным атлетам, которые после этого возвращались в спорт. Из теннисистов такого раньше не происходило ни с кем – здесь Боб стал первопроходцем. Но теперь то же самое хочет попытаться сделать Энди Маррей. Именно успешная операция Боба Брайана вдохновила двукратного олимпийского чемпиона, и именно Боб рекомендовал Энди обратиться к Эдвину Сю. Правда, в итоге Маррей решил сделать операцию в Великобритании – у Сары Мёрхэд-Оллвуд, ведущего хирурга страны среди специализирующихся на проблемах с бёдрами.

Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться Джуди Маррей заявила, что её младший сын избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Похоже, Энди получит шанс вернуться на корт.

По словам Боба, к нему сейчас вообще обращаются многие спортсмены с травмами бедра – примерно по 3-4 человека каждую неделю. «Энди в первые недели после операции задавал мне много вопросов. Понятно, что в этот период чувствуешь себя не слишком хорошо и немного переживаешь. Но, похоже, сейчас у него всё в порядке. Тем не менее, я бы сказал, что три пятисетовых матча в одиночке дают примерно такую же нагрузку на организм, как 50 парных матчей. Это будет настоящий вызов телу Энди. Вопрос в том, как он сможет двигаться по корту. Но я могу прыгать, приседать, и после матчей у меня ничего не болит», — говорит Боб.

Маррей провёл первую тренировку с ракеткой после операции

Безусловно, такая операция является ювелирной работой. Ошибка на миллиметр-два может обернуться полной невозможностью нормального восстановления. Некоторые люди, делавшие эту операцию у других врачей, жаловались Бобу, что после неё чувствуют себя отвратительно. Так что Бобу определённо повезло с хирургом. Если он продолжить играть так же, как в Майами, то к концу года может и вернуться на первую строчку, которую сейчас в одиночестве занимает его брат. Кстати, Майк уже стал самым возрастным лидером мужского парного тенниса. Заканчивать карьеру братья пока не планируют – они хотят сыграть как минимум на Олимпиаде-2020 в Токио.

Маррей пока что тоже передумал уходить из тенниса. Напомним, что в начале года он объявил о завершении карьеры в нынешнем сезоне, но затем решился на повторную операцию на бедре. «Я избавился от боли в бедре и хочу продолжить теннисную карьеру. Реабилитация проходит медленно, но достаточно хорошо. Всё, что мне нужно, это ждать развития ситуации. Если бы это было возможно, я бы с большим удовольствием снова вышел на корт», — говорил Энди. Несколько дней назад он впервые после операции провёл тренировку с ракеткой – правда, пока только бил мячиком в стенку. Также Маррей поздравил Боба Брайана с триумфом в Майами и отметил, что американец дополнительно его мотивирует. «Каждая твоя победа прибавляет мне мотивации. Вперед, мой бионический брат». Будем надеяться, что Энди действительно удастся вернуться в тур, хотя выйти на свой уровень ему будет намного тяжелее, чем Бобу.