Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться

В потоке турнирных новостей из Акапулько и Дубая не затерялся важный апдейт по состоянию Энди Маррея. По словам его мамы, Энди наконец избавился от болевых ощущений, которые беспокоили его полтора года.

Дж. Маррей: Энди избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Думаю, он вернётся

Поначалу представители игрока отказывались давать какие-либо прогнозы на тему его восстановления, но в интервью Associated Press Джуди Маррей выразила уверенность в том, что её младший сын может вернуться на корт. Но пока это возможно лишь на бумаге. Сейчас перед теннисистом стоит задача привыкнуть к новым ощущениям, и если всё будет в порядке, то можно будет приступать к полноценным физическим нагрузкам. Радует то, что британец уже не думает о завершении карьеры, и с позитивом смотрит в будущее.

У Боба получилось

На старте этого сезона после полугодового отсутствия в тур вернулся Боб Брайан, выступающий в парном разряде вместе с братом-близнецом Майком. В августе 2018 года 40-летний американец перенёс эндопротезирование, убедившись в том, что консервативные методы лечения не приносят никакого результата. В январе Боб уже играл турниры, а в феврале тандем Брайанов стал триумфатором парных соревнований в Делрэй-Бич. «Сейчас я чувствую себя отлично. Возможно, я ещё готов не на сто процентов, но операцию мне сделали всего пять месяцев назад. Врачи сказали, что всё будет идеально только через семь-восемь. До этого я не могу ничего гарантировать», – сказал Боб в январе.

Американец посоветовал Энди врача, который буквально поставил его на ноги. Доктор Эдвин Су обладает особенным опытом в области операций по протезированию тазобедренного сустава, колена и плеча. Ему удавалось возвращать в строй бейсболиста, баскетболиста из НБА и хоккеиста из НХЛ, но до Боба Брайана никто из теннисистов не возвращался после замены бедра.

Но одно дело нагрузки в парном теннисе, и совсем другое – одиночка с пятисетовиками, бесконечными рывками и сменой движений. «Они [одиночные теннисисты] скользят по корту, убиваются по четыре часа. Кто знает, выдержит ли это сустав. Будет ли у него нужная для одиночного тенниса взрывная скорость? Без неё будут проблемы», – справедливо отметил Боб.

Отчаяние в Мельбурне

Когда в Мельбурне Энди рассказал о своих проблемах, казалось, что весь мир сочувствует ему и готов оказать психологическую поддержку. Маррей с трудом сдерживал слёзы, общаясь с журналистами, потому что злосчастная травма отняла у него возможность заниматься любимым делом. Он не мог принять суровую действительность, заключающуюся в том, что он оказался не способен оказать сопротивление Новаку Джоковичу в тренировочном матче перед стартом австралийского «Шлема». Первая операция, которую ему сделали в январе 2018-го, не устранила главную проблему. Уже после возвращения в строй в ходе затяжных матчей Маррей начинал прихрамывать и менял тактику игры. К концу встреч он почти не выходил к сетке, было видно, что передвижения по корту даются ему с трудом. Эпичный матч с Роберто Баутистой-Агутом – это краткий пересказ всей его теннисной биографии. Он боролся до последней капли пота, мучился от боли, но выдавал шедевры и просто был самим собой.

Энди Маррей играл через боль и почти сделал невозможное. Его провожали стоя Энди Маррей – главный герой первого дня Australian Open. Он пробует вернуться в тур, но, вероятно, уже сыграл последний матч в Мельбурне.

Выиграл в борьбе с грыжей

В 2013 году после долгих раздумий британец решился сделать операцию на спине. У Энди была межпозвонковая грыжа, которая не только мешала ему играть, но и создавала дискомфорт в обычной жизни. Частично повреждённый диск или его часть выходила наружу, защемляя седалищный нерв. Поэтому боли возникали не только в спине, но и в ногах. Помимо обычного дискомфорта, любая проблема с межпозвонковой грыжей вызывает воспаление окружающих нервов. Это приводит к мышечным спазмам, которые мешают нормальному движению человека. Когда происходит нечто подобное, организм непроизвольно приводит в беспорядочное движение другие отделы позвоночника. Эту проблему можно было решить только с помощью операции. «Когда я вышел из наркоза, то первым делом спросил: «Я выиграл?» Некоторые вещи никогда не меняются, поэтому я не смог подобрать других слов, интересуясь тем, как прошла операция». Энди выиграл, и эта победа подарила ему ещё несколько лет выступлений на самом высоком уровне. Как дела будут обстоять сейчас, покажет время.

Лучший сезон в карьере. Как это было

После поражения в финале Australian Open-2016 Маррей взял передышку, вернувшись на корт только спустя месяц. Да и в марте, на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, Энди не форсировал событий, словно выжидая в засаде. Принеся в жертву американские ивенты, лучший теннисный сын Британии сыграл своего рода гамбит. Он не «полез» на чужую территорию, спокойно выжидая и набирая форму к грунтово-травяной фазе сезона. И уже на весенних грунтовых турнирах Маррей смотрелся гораздо увереннее. В финале Мадрида он уступил Джоковичу, показав достойную игру, а в Риме, во время генеральной репетиции «Ролан Гаррос», и вовсе нанёс сербскому рекордсмену чувствительное поражение. Многие эксперты считают именно этот момент отправной точкой в рыцарском походе шотландца за званием первой ракетки мира.



В том сезоне Энди стал автором блестящей победной серии из 24 игр, выиграв пять титулов подряд. Во время этой серии Маррей пять раз обыгрывал представителей первой десятки рейтинга. Всего в 2016 году шотландец выиграл рекордные для себя девять титулов, в том числе три «Мастерса» и Уимблдон. По количеству выигранных «Мастерсов» он обогнал Пита Сампраса, имея в своём послужном списке 14 побед на турнирах этой категории.

Маррей выиграл 78 матчей, проиграв всего 9. В 21 матче против теннисистов из топ-10 он выиграл 16 игр, проиграв пять, три из которых Новаку Джоковичу. Из всех членов «Большой четвёрки» Маррей позже всех дозрел до звания первой ракетки мира. Но лучше поздно, чем никогда.