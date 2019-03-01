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Эндопротезирование сустава вернуло Энди Маррею радость жизни без боли

Энди Маррей
Мухтар Марданов
Фото: Getty Images
Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться
Джуди Маррей заявила, что её младший сын избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Похоже, Энди получит шанс вернуться на корт.
Теннис / ATP

В потоке турнирных новостей из Акапулько и Дубая не затерялся важный апдейт по состоянию Энди Маррея. По словам его мамы, Энди наконец избавился от болевых ощущений, которые беспокоили его полтора года.

Дж. Маррей: Энди избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Думаю, он вернётся

Поначалу представители игрока отказывались давать какие-либо прогнозы на тему его восстановления, но в интервью Associated Press Джуди Маррей выразила уверенность в том, что её младший сын может вернуться на корт. Но пока это возможно лишь на бумаге. Сейчас перед теннисистом стоит задача привыкнуть к новым ощущениям, и если всё будет в порядке, то можно будет приступать к полноценным физическим нагрузкам. Радует то, что британец уже не думает о завершении карьеры, и с позитивом смотрит в будущее.

У Боба получилось

На старте этого сезона после полугодового отсутствия в тур вернулся Боб Брайан, выступающий в парном разряде вместе с братом-близнецом Майком. В августе 2018 года 40-летний американец перенёс эндопротезирование, убедившись в том, что консервативные методы лечения не приносят никакого результата. В январе Боб уже играл турниры, а в феврале тандем Брайанов стал триумфатором парных соревнований в Делрэй-Бич. «Сейчас я чувствую себя отлично. Возможно, я ещё готов не на сто процентов, но операцию мне сделали всего пять месяцев назад. Врачи сказали, что всё будет идеально только через семь-восемь. До этого я не могу ничего гарантировать», – сказал Боб в январе.

Американец посоветовал Энди врача, который буквально поставил его на ноги. Доктор Эдвин Су обладает особенным опытом в области операций по протезированию тазобедренного сустава, колена и плеча. Ему удавалось возвращать в строй бейсболиста, баскетболиста из НБА и хоккеиста из НХЛ, но до Боба Брайана никто из теннисистов не возвращался после замены бедра.

Но одно дело нагрузки в парном теннисе, и совсем другое – одиночка с пятисетовиками, бесконечными рывками и сменой движений. «Они [одиночные теннисисты] скользят по корту, убиваются по четыре часа. Кто знает, выдержит ли это сустав. Будет ли у него нужная для одиночного тенниса взрывная скорость? Без неё будут проблемы», – справедливо отметил Боб.

Отчаяние в Мельбурне

Когда в Мельбурне Энди рассказал о своих проблемах, казалось, что весь мир сочувствует ему и готов оказать психологическую поддержку. Маррей с трудом сдерживал слёзы, общаясь с журналистами, потому что злосчастная травма отняла у него возможность заниматься любимым делом. Он не мог принять суровую действительность, заключающуюся в том, что он оказался не способен оказать сопротивление Новаку Джоковичу в тренировочном матче перед стартом австралийского «Шлема». Первая операция, которую ему сделали в январе 2018-го, не устранила главную проблему. Уже после возвращения в строй в ходе затяжных матчей Маррей начинал прихрамывать и менял тактику игры. К концу встреч он почти не выходил к сетке, было видно, что передвижения по корту даются ему с трудом. Эпичный матч с Роберто Баутистой-Агутом – это краткий пересказ всей его теннисной биографии. Он боролся до последней капли пота, мучился от боли, но выдавал шедевры и просто был самим собой.

Энди Маррей играл через боль и почти сделал невозможное. Его провожали стоя
Энди Маррей – главный герой первого дня Australian Open. Он пробует вернуться в тур, но, вероятно, уже сыграл последний матч в Мельбурне.

Выиграл в борьбе с грыжей

В 2013 году после долгих раздумий британец решился сделать операцию на спине. У Энди была межпозвонковая грыжа, которая не только мешала ему играть, но и создавала дискомфорт в обычной жизни. Частично повреждённый диск или его часть выходила наружу, защемляя седалищный нерв. Поэтому боли возникали не только в спине, но и в ногах. Помимо обычного дискомфорта, любая проблема с межпозвонковой грыжей вызывает воспаление окружающих нервов. Это приводит к мышечным спазмам, которые мешают нормальному движению человека. Когда происходит нечто подобное, организм непроизвольно приводит в беспорядочное движение другие отделы позвоночника. Эту проблему можно было решить только с помощью операции. «Когда я вышел из наркоза, то первым делом спросил: «Я выиграл?» Некоторые вещи никогда не меняются, поэтому я не смог подобрать других слов, интересуясь тем, как прошла операция». Энди выиграл, и эта победа подарила ему ещё несколько лет выступлений на самом высоком уровне. Как дела будут обстоять сейчас, покажет время.

Лучший сезон в карьере. Как это было

После поражения в финале Australian Open-2016 Маррей взял передышку, вернувшись на корт только спустя месяц. Да и в марте, на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, Энди не форсировал событий, словно выжидая в засаде. Принеся в жертву американские ивенты, лучший теннисный сын Британии сыграл своего рода гамбит. Он не «полез» на чужую территорию, спокойно выжидая и набирая форму к грунтово-травяной фазе сезона. И уже на весенних грунтовых турнирах Маррей смотрелся гораздо увереннее. В финале Мадрида он уступил Джоковичу, показав достойную игру, а в Риме, во время генеральной репетиции «Ролан Гаррос», и вовсе нанёс сербскому рекордсмену чувствительное поражение. Многие эксперты считают именно этот момент отправной точкой в рыцарском походе шотландца за званием первой ракетки мира.

В том сезоне Энди стал автором блестящей победной серии из 24 игр, выиграв пять титулов подряд. Во время этой серии Маррей пять раз обыгрывал представителей первой десятки рейтинга. Всего в 2016 году шотландец выиграл рекордные для себя девять титулов, в том числе три «Мастерса» и Уимблдон. По количеству выигранных «Мастерсов» он обогнал Пита Сампраса, имея в своём послужном списке 14 побед на турнирах этой категории.

Маррей выиграл 78 матчей, проиграв всего 9. В 21 матче против теннисистов из топ-10 он выиграл 16 игр, проиграв пять, три из которых Новаку Джоковичу. Из всех членов «Большой четвёрки» Маррей позже всех дозрел до звания первой ракетки мира. Но лучше поздно, чем никогда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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