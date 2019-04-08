Ричард Макларен никак не успокоится. Теперь он отстранил бразильского теннисиста

Дисквалификации в теннисе – явление относительно нередкое. Наиболее распространены отстранения спортсменов за нарушения антидопинговых правил и за участие в договорных матчах либо их организацию.

Временное отстранение Соузы

Бразильский теннисист Жоау Соуза получил временное отстранение от профессионального тенниса в связи с «нарушением антикоррупционных правил». Дисквалификация считается вступившей в силу с 29 марта этого года. Подробности пока неизвестны, но можно предположить, что он подозревается в участии в договорных матчах. О его отстранении объявил глава независимой антикоррупционной службы Ричард Макларен – тот самый, который возглавлял расследование по допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи и готовил собственные доклады по этому делу.

Срок наказания Соузы пока также не объявлен. Известны только общие факты – Жоау запрещено как принимать участие в профессиональных соревнованиях, так и посещать их в любом качестве. В данный момент 30-летний бразилец занимает 404-ю строчку в рейтинге ATP и 12-ю – в рейтинге ITF, который появился в нынешнем сезоне в рамках реформы челленджеров и турниров более низкой категории. Лучшим результатом Соузы в основном рейтинге является 69-я строчка. Кстати, есть ещё один Жоау Соуза – тоже 30-летний, но португалец, который сейчас входит в топ-50. Различить их можно только по второму имени и гражданству.

Пожизненные дисквалификации Браччиали и Келлерера

Отстранение Соузы связано и с расследованием Tennis Integrity Unit (TIU), или Теннисной антикоррупционной службы. Напомним, что недавно, в середине марта, в рамках их расследования было названо имя 36-летнего Марка Лопеса – теннисиста, завоевавшего в паре с Рафаэлем Надалем олимпийское золото в Рио-2016. Марк Форнелл-Местрес, который, по данным полиции, являлся связующим звеном между организовывавшей договорные матчи группировкой и теннисистами, упоминал Лопеса в одном из перехваченных телефонных разговоров. Форнелл-Местрес утверждал, что он вместе с тёзкой сдал два парных матча в 2008 году и каждый получил за эти проигрыши по четыре тысячи евро.

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Суровость наказания за договорные матчи варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств, но в целом они караются едва ли не жёстче всего – вплоть до пожизненного отстранения. Такое наказание за участие в «договорняках» получил, например, Даниэле Браччиали, на которого также был наложен штраф в $ 250 тыс. Пожизненно был дисквалифицирован и австриец Даниэль Келлерер — за махинации с целью повлиять на результаты матчей. Потито Стараче, чьё участие в договорных играх также было доказано, отстранён от тенниса на 10 лет и оштрафован на $ 100 тыс. Поскольку сейчас Потито 37 лет, понятно, что в качестве игрока в теннис он уже не вернётся – разве что в качестве тренера или комментатора. А испанец Гильермо Оласо был дисквалифицирован на пять лет просто за то, что не сообщил в TIU о предложении сдать матч.

Наказания российских игроков

Были в последние годы случаи дисквалификации и российских теннисистов – впрочем, не очень известных. В начале июня 2013 TIU объявил о пожизненном отстранении 34-летнего Сергея Кротюка, который был признан виновным по 41 пункту. Победителю одного турнира ITF в одиночном разряде и девяти соревнований той же категории в паре среди прочего предъявили обвинения в попытке повлиять на исход матча путём финансового или другого поощрения, способствовавшего тому, чтобы другой теннисист играл не в полную силу. Кротюк, бывший 486-й ракеткой мира и заработавший за карьеру почти $ 100 тыс. призовых, выплатил штраф в $ 60 тыс.

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Через год пожизненную дисквалификацию получил 27-летний Андрей Куманцов. Его признали виновным по 12 пунктам, а главной причиной наказания стало участие в договорных матчах в период с 2010 по 2013 год. Андрей, добиравшийся в рейтинге до 261-й позиции, был лишён также права посещать любые теннисные соревнования.

В конце сезона-2015 был дисквалифицирован ещё один россиянин – Иван Гахов. 19-летний спортсмен, впрочем, не подозревался в договорных матчах – он несколько раз за год не уведомил антидопинговую комиссию о своём местонахождении и, согласно соответствующему пункту в регламенте, получил годичное отстранение от тенниса. Сейчас Иван выступает в туре, его лучшим результатом является 275-я строчка в одиночном разряде, а призовые составляют $ 119 718.