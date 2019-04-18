Назад в СССР? Только не Саша Зверев!

22-летний Александр Зверев, немец с российскими корнями, в последнее время не раз касался темы России, Советского Союза, советского тенниса, и неудивительно, что его слова каждый раз вызывают бурную реакцию болельщиков.

Советский бэкграунд – миф или реальность?

В одном из недавних интервью Саша похвалил школу тенниса в Советском Союзе, которую получил его отец и первый тренер Александр Зверев-старший. «Теннисная школа в СССР была очень хорошей с точки зрения техники. Это очень помогло и мне, ведь именно родители учили меня технике в ранние годы». Семья Зверевых переехала в Германию в 1991 году из-за сложной экономической ситуации в стране и с тех пор больше чем на несколько дней на родину не возвращалась. «Когда прожили тут десять лет, стало ясно – переезжать обратно в Россию нет смысла. И тогда мы просто поменяли гражданство», – признался глава семейства. Старший сын Зверевых, Михаил, родился ещё в Сочи, а младший Саша – уже в Гамбурге.

Любовь к теннису перешла к детям от родителей: не только отец всю жизнь отдал этому виду спорта, но и мать мальчиков, Ирина Фатеева, играла в теннис профессионально. Александр Михайлович Зверев играл за сборную Советского Союза в Кубке Дэвиса, выигрывал чемпионат Европы и семь раз (трижды в одиночке) становился чемпионом СССР. В 1982 и 1984 годах Зверев занимал первое место в рейтинге советских теннисистов. По окончании игровой карьеры он стал тренером и работал в ЦСКА, а затем эмигрировал сначала в Кёльн, а потом в Гамбург, где продолжил тренерскую карьеру.

Наши повсюду. Советские корни мирового тенниса Теннисисты с советскими корнями есть везде. Некоторые уже многого добились. Расскажем о самых известных игроках, имеющих отношение к России.

«Нас с супругой можно назвать россиянами, которые живут за границей. Пройдёт ещё много лет, но мы так и останемся русскими. А вот Саша и Миша, думаю, стали европейцами», – сказал отец спортсмена. Зверева-старшего можно понять, поскольку большую часть сознательной жизни он и его супруга провели в Советском Союзе, и восприятие многих вещей сформировалось у них уже давно. Миша появился на свет во время перестройки, так что его впору причислять к промежуточному поколению. Чего не скажешь про Сашу, который родился в 1997 году и совершенно точно является продуктом нового времени. Зверев-старший никогда не говорил, что ставил своим детям так называемую советскую технику, но младший из сыновей уже не первый раз делает акцент на советском бэкграунде.

«Уважаю прошлое своей семьи, но русским себя не считаю»

Россия кажется Звереву-младшему очень большой страной. Родную для него Германию поклонник спортивных автомобилей Саша может проехать часов за шесть. Сколько часов нужно, чтобы пересечь Россию, он не представляет – восточнее Москвы не выезжал. В последний раз был в Санкт-Петербурге в 2016 году, когда в финале St. Petersburg Open обыграл тогдашнюю третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. В Петербурге молодой игрок завоевал первый титул в карьере, так что эта победа стала особенной. Несмотря на то, что в семье все говорят на русском языке, русским человеком теннисист себя не считает. «Во мне нет ничего русского, ведь я ходил в немецкую школу, мои друзья – немцы. Так вышло, что я почти не общался с русскими». Эти слова общественность восприняла неоднозначно. В защиту младшего брата высказался Миша: «Он, наверное, скорее имел в виду то, что родился в Германии, ходил там в детский сад, школу. В этом плане он, скажем так, претерпел меньше изменений, чем я. Поэтому, наверное, так и сказал».



Александр Зверев-младший расстроен, что его отец по разным причинам не смог реализовать свой потенциал на корте. За время карьеры отец звёздных теннисистов добыл 18 побед в матчах Кубка Дэвиса (это восьмой показатель среди советских и российских теннисистов за время существования турнира). Его лучшей позицией в рейтинге АТР стало 175-е место. Всего он провёл 21 матч на турнирах категории АТР (5 побед при 16 поражениях). «Мой отец всегда был очень хорошим теннисистом, но никогда не имел возможности это продемонстрировать. Причина тому – политическая ситуация в СССР. Спорт и политика никогда не должны быть связаны, и мой отец заплатил за это цену. У него не было разрешения путешествовать по турнирам».

Девушка Саши – Ольга из России

До недавнего времени о личной жизни Саши не было известно ничего. В октябре 2018-го его заметили с Ольгой Шарыповой. «Очевидно, мы просто друзья», – пошутил тогда Зверев. Через некоторое время сомнения испарились в воздухе. Молодые люди выложили в социальных сетях фото и видео с совместного отпуска на Мальдивах.

В этом году Ольга сопровождает Сашу на всех турнирах, где он принимает участие. Отметим, что девушка также могла стать профессиональной теннисисткой, но по ряду причин карьера во взрослом туре у неё не сложилась. На профессиональном уровне Шарыпова провела два матча: в квалификациях мелких турниров ITF в 2012-м и 2018-м.

На аккаунт избранницы Зверева в «Инстаграме» подписаны такие звёзды тенниса, как Борис Беккер, Белинда Бенчич и Даниил Медведев. До поездки в Монте-Карло Шарыпова проводила отпуск в Париже.