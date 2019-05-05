Когда молчание — не золото. Как получить наказание, не сдавая матчи

Карательная система в теннисе действует достаточно избирательно. Мохамед Сафват, не самый известный спортсмен из Египта, за нарушение одного из правил отделался штрафом всего в тысячу долларов.

Несерьёзное наказание Сафвата

Заработки Мохамеда за карьеру составляют чуть меньше 500 тысяч долларов. Тем не менее, его вполне могли оштрафовать и на куда большую сумму – прецеденты были. Сафват был уличён в том, что не сообщил в Tennis Integrity Unit (TIU), или Теннисную антикоррупционную службу, о полученных им в 2015 году предложениях «коррупционного характера». Конкретный характер предложений не раскрывается, но, очевидно, они так или иначе относились к сдаче матчей. Также в вину Мохамеду было вменено то, что он утаил известную ему информацию о предложениях, поступавших другим спортсменам либо тренерам.

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Официальное наказание – 5 тысяч долларов, из которых немедленно выплатить Сафват должен всего одну тысячу. Остальная часть штрафа наложена условно за отсутствием более свежих обвинений египтянина. Отстранения от участия в туре также не последовало, так что Мохамед, занимающий сейчас 233-ю строчку, может продолжать выступления. Кстати, в прошлом году Сафват прошёл квалификацию на «Ролан Гаррос», став первым представителем Египта с 1996-го в основной сетке турнира «Большого шлема».

Пятилетнее отстранение Оласо

Однако непредоставление соответствующих данных может привести к гораздо более печальным для теннисистов последствиям. Например, испанец Гильермо Оласо был оштрафован на $ 25 тысяч и дисквалифицирован на целых пять лет – правда, с уточнением о том, что если он будет посещать некие специальные курсы, то срок его отстранения может быть сокращён до полутора лет. Доказанным пунктом обвинения стало то, что Гильермо не сообщил о поступавших предложениях по сдаче матчей. Предполагалось также, что он согласился на одно или два таких предложения, но это доказать не удалось.

Раскрыть схему сдачи матчей и стать изгоем

При этом сотрудничество с TIU также может привести к определённым проблемам. Так, аргентинец Марко Трунгеллити, ставший информатором Tennis Integrity Unit, во многом после этого оказался изгоем – в том числе среди своих соотечественников. «Меня просто использовали и словно выбросили в море. Это была катастрофа. Я до сих пор расплачиваюсь за свой поступок». Трунгеллити после этого даже пришлось избегать домашних турниров, где многие соотечественники объявили ему бойкот.

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Марко стал свидетелем в деле о трёх аргентинских игроках, подозревавшихся в участии в договорных матчах. Одним из них является Николас Киккер, бывшая 84-я ракетка мира. «Договорные матчи касаются не только игроков. Многие тренеры также вовлечены в это. Очень многие. Больше, чем вы думаете. Если вы слабы ментально, то соглашаетесь на это, потому что на кону лёгкие деньги», — сказал аргентинец.

Пожизненные дисквалификации и большое расследование

TIU достаточно давно плотно занимается расследованиями договорных матчей. Суровость наказаний за них варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств, но в целом они караются едва ли не жёстче всего – вплоть до пожизненного отстранения. Такое наказание за участие в «договорняках» получил, например, Даниэле Браччиали, на которого также был наложен штраф в $ 250 тыс. Потито Стараче, чьё участие в договорных играх также было доказано, отстранён от тенниса на 10 лет и оштрафован на $ 100 тыс. Поскольку сейчас Потито 37 лет, понятно, что в качестве игрока в теннис он уже не вернётся. Пожизненно был дисквалифицирован австриец Даниэль Келлерер — за махинации с целью повлиять на результаты матчей. Келлерер не раз связывался с другими теннисистами, предлагая им сдать матч или сет за определённую плату. Некоторые из них подтвердили эту информацию после начала расследования против Даниэля.

Также TIU с начала этого года раскрывает данные о расследовании дела, начатом ещё в 2017-м. Было арестовано 15 человек, изъято более 150 тысяч евро, несколько автомобилей класса «люкс», а под следствием оказались ещё 60 человек, среди которых есть и профессиональные теннисисты. По данным Европола, таковых набирается 28. Многие из них привлечены к делу как свидетели, но есть и обвиняемые. По данным полиции, Марк Форнелл-Местрес являлся связующим звеном между группировкой и теннисистами. Он отвечал за то, чтобы организовать первоначальную договорённость со спортсменами об их участии в договорном матче.

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Другой Марк, Лопес, был упомянут Форнелл-Местресом в перехваченных полицией телефонных разговорах. Согласно утверждению обвиняемого, Лопес вместе с ним сдал два парных матча в 2008 году, получив за каждое поражение по две тысячи евро. Напомним, что в 2016-м Марк Лопес выиграл «Ролан Гаррос» вместе с Фелисьяно Лопесом (они не являются родственниками, а также завоевал золото Олимпиады в паре с Рафаэлем Надалем. Несмотря на эти данные, от выступлений в туре Марка Лопеса пока никто не отстранил. Он продолжает играть на крупнейших соревнованиях, хотя этот сезон для него пока что складывается провально.