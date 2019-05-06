Превозмогая боль. Возняцки ведёт бой с соперницами и тяжёлой формой артрита

Датская теннисистка Каролина Возняцки со второй половины прошлого сезона мучается из-за проблем со здоровьем. При этом начинался 2018 год для неё великолепно – приехав на Australian Open в статусе действующей победительницы Итогового чемпионата WTA, Каролина выиграла свой первый турнир «Большого шлема» и вернулась на первую строчку, на которой не была долгие шесть лет. Но лидером тура она была всего месяц, после чего упустила несколько шансов вновь подняться на вершину. А после завершения сезона Возняцки призналась, что у неё был диагностирован ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.

Возняцки доигрывала сезон с артритом

Обнаружили у датчанки артрит после US Open, но сложно сказать точно, когда именно появилось это заболевание. Можно предположить, что оно и раньше сказывалось на игре Возняцки – точнее, в первую очередь на её физическом состоянии. «Было тяжело осознать и принять это. Сначала я была в шоке. Ты думаешь, что лучше всех готова физически, или тебе так кажется, а затем внезапно сталкиваешься с таким. Но ничего не поделаешь, нужно сохранять позитивный настрой. Ты всегда всё равно можешь быть счастливой. Ты стараешься двигаться дальше, продолжать работать и думать, как с этим жить. Я горжусь тем, как позитивно ко всему этому отнеслась и старалась не позволить болезни стать преградой для меня.

Я обратилась к лучшим врачам и приступила к лечению. Это неприятное заболевание и для обычного человека, а для профессионального спортсмена — особенно. Хорошо, что существуют методы борьбы с этой болезнью. Мы разработали план и приступили к лечению. Нужно двигаться дальше, ничего не поделаешь. Мне не хотелось говорить об этой болезни в ходе сезона, иначе я дала бы преимущество соперникам. Не хотелось и самой думать, что что-то не так. Но иногда было даже тяжело встать с постели, нужно было научиться справляться с этим», — сказала тогда Каролина.

При этом каких-либо запретов в плане выступлений в туре или физической подготовки на Возняцки не наложили. «Я счастлива, что сезон завершился — мне стало намного легче контролировать себя и своё тело. У некоторых людей болезнь, подобная моей, может переходить в стадию ремиссии, а у других она продолжает медленно развиваться. К счастью, нынешний уровень медицины фантастический, поэтому я не беспокоюсь. Мне просто следует быть немного осторожнее. Доктора сказали мне, что я могу делать всё, что пожелаю, условие одно – прислушиваться к организму и верить в себя».

«Вероятно, болезнь появилась давно»

Вскоре после старта нового сезона Каролина оценила своё физическое состояние и рассказала о том, как готовилась в межсезонье. «Я выделила достаточно времени, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Как обычно, 1 декабря возобновила тренировки на корте. До этого занималась в тренажёрном зале. Было важно в какой-то период не думать о теннисе. Я прислушивалась к телу и максимально расслаблялась. Это было прекрасно. Сейчас отлично себя чувствую. Лечение артрита? Постоянно пробую разные вещи. Мне важны массаж, ванны со льдом, восстановление, растяжки. Если становится тяжело, позволяю себе отдохнуть. Думаю, болезнь появилась давно, но тогда списывала это на переутомление. Когда обнаружили воспаление, я поняла, что всё гораздо серьёзнее».

Каких-либо целей на сезон Возняцки перед собой ставить не стала, что в её ситуации более чем объяснимо. Практически в любой момент она может перегрузиться физически, что приведёт к обострению болевых ощущений. В принципе перепады в физическом состоянии при подобных заболеваниях неизбежны, несмотря на высокий уровень развития медицины. К тому же у Каролины сейчас есть и другие, куда более приятные дела – скоро состоится её свадьба. Когда-то у неё уже был травматичный опыт с Рори Макилроем, который разослал всем приглашения на их свадьбу, а затем вдруг осознал, что не готов к переходу к семейной жизни, и просто разорвал отношения с Возняцки. Намерения бывшего чемпиона NBA Дэвида Ли выглядят куда серьёзнее – да и странно было бы разрывать помолвку в 36 лет. Вполне возможно, что сочетание проблем со здоровьем и личного счастья, а также достижения основных целей в теннисе (победа на турнире «Большого шлема» и на Итоговом чемпионате плюс первая строчка рейтинг-листа) приведёт к тому, что вскоре Каролина примет решение о завершении карьеры.

Обострение артрита и снятие с Мадрида

При этом последние новости, касающиеся здоровья Возняцки, не слишком оптимистичны. Несколько дней назад она сообщила об обострении болезни. «В последние дни у меня было небольшое обострение артрита – встать с кровати для меня стало проблемой, мои руки и суставы сильно опухли, а боль разлилась по телу. Впрочем, я полна решимости и не дам болезни как-то повлиять на меня. Вещи, которые заставляют меня чувствовать себя лучше? Отдых, прогулки на свежем воздухе, сауна, криотерапия и массаж». Отметим, что на старте турнира в Мадриде Каролина снялась с матча с Ализе Корне после трёх геймов из-за болей в нижней части спины. Наверняка они также связаны с артритом.

Кстати, в туре до сих пор выступает теннисистка, перенесшая аутоиммунное заболевание ещё в начале 10-х годов. Речь о Винус Уильямс, которой в 2011-м был диагностирован синдром Шегрена. Это аутоиммунное поражение соединительных тканей с вовлечением в процесс слюнных и слёзных желез. Американке пришлось некоторое время не выступать, но она смогла вернуться, а в 2017-м провела свой лучший сезон за долгие годы, сыграв в двух финалах «Шлемов» и финишировав в топ-5. Посмотрим, хватит ли здоровья и упорства Возняцки на подобный ренессанс после болезни.