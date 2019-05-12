Джокович догнал Надаля. Третий успех серба в Мадриде

Битвы на грунтовых кортах Мадрида подходят к концу. Девушки своё на этом турнире уже отыграли, выявив чемпионок и в одиночном, и в парном разряде, и отправились в Рим. Многие теннисисты также уже в Риме, где в воскресенье состоялось несколько матчей основной сетки. Но участники главного матча ещё оставались в Мадриде, чтобы сразиться за титул этого «Мастерса».

Лидеры по количеству побед на турнирах «Мастерс-серии»:



1-2. Надаль — 33 победы

1-2. Джокович — 33

3. Федерер — 28

4. Агасси- 17

5. Маррей- 14

6. Сампрас- 11

Циципас не дал Надалю встретиться с Джоковичем

Накануне Новак Джокович на двух тай-брейках сумел одолеть Доминика Тима, проведя на корте почти два с половиной часа. За день до этого Тим больше двух часов бился с Роджером Федерером, уйдя с двух матчболов, а Джокович пропустил четвертьфинал в связи с отравлением Марина Чилича, который должен был стать его соперником. Наверняка после победы серба кто-то начал потирать руки в ожидании 54-й встречи Новака с Рафаэлем Надалем, но на этом турнире её не произойдёт.

«Виновником» этого стал Стефанос Циципас, уступавший Рафаэлю Надалю по личным встречам со счётом 0-3 и ранее не взявший у него ни сета. Грек одержал верх в трёх партиях – 6:4, 2:6, 6:3, а Надаль проиграл третий грунтовый полуфинал подряд. В Барселоне он уступил Тиму, который хотя бы один раз побеждает его на песчаных кортах четвёртый год кряду, а в Монте-Карло – Фабио Фоньини, проводившему один из лучших турниров в жизни.

«Эта победа невероятно много для меня значит. Я счастлив, провёл один из лучших матчей в этом году. Победа на грунте делает этот успех ещё более значимым.Я здорово действовал в решающие моменты и, думаю, это стало ключевым фактором. Мне нужно было воспользоваться своими шансами. Рафа – боец, он не отдаёт очки просто так. Я полностью выкладывался в каждом розыгрыше. В финале я должен сыграть подобным образом. Нужно подготовиться к трудному матчу. Новак демонстрирует хороший теннис, будет нелегко. Я никогда не играл с ним на грунте, и хотя видел много его матчей на этом покрытии, пока точно не знаю, чего ожидать. На этой неделе он провёл несколько отличных игр. Думаю, он хочет выиграть титул так же сильно, как и я», — отметил Циципас после победы над Надалем.

Стефанос набрал ход

Циципас в полуфинале выиграл уже восьмой матч подряд – он прилетел в Мадрид сразу после триумфа на турнире ATP 250 в Эшториле. Соответственно там за титул он получил 250 очков, а здесь выход в финал уже принёс ему 600 рейтинговых баллов. В случае завоевания титула Стефанос стал бы шестой ракеткой мира (в начале турнира он был восьмым). Ровно год назад он занимал 40-ю строчку и, уступив в первом круге Мадрида Евгению Донскому, играл квалификацию в Риме.

Для Циципаса этот финал стал вторым на «Мастерсах» в его карьере. Прошлым летом Стефанос дошёл до решающего матча в Торонто, победив по пути Новака Джоковича (до сих пор это была их единственная встреча) и Александра Зверева, которого сейчас обыграл и в Мадриде. В финале грека тогда остановил Надаль. Отметим, что в Мадриде Зверев был действующим чемпионом, а Надаль является пятикратным победителем этого «Мастерса», считая один триумф на харде в зале в 2005 году. Новак выигрывал здесь дважды, в 2011 и 2016 годах.

Второй финал Новака в сезоне

Джокович играл в финале «Мастерса» в 48-й раз – это третий показатель после Надаля (49) и Роджера Федерера (50). По титулам Новак в случае победы мог сравняться с Рафаэлем, у которого 33 победы на турнирах этой категории. Роджер с 28 трофеями занимает третью позицию.

В нынешнем сезоне Новак второй раз дошёл до финала. Впервые в решающем матче серб сыграл на Australian Open, где уверенно расправился с Надалем – а затем неудачно провёл три «Мастерса» подряд. Однако победа над Тимом в полуфинале позволяет говорить о том, что сейчас он набрал форму. К тому же после этого матча сам Джокович сказал, что провёл свой лучший матч на грунте в нынешнем сезоне.

«Циципас — очень непростой соперник. Сейчас он в форме, и хотя он молод, но уже входит в топ-10. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис, потому что это определённо понадобится мне, чтобы победить», — так Новак оценил расклад перед финалом.

Хет-трикДжоковича в Мадриде

На деле же свой лучший теннис демонстрировать Новаку не пришлось. Показалось, что после сложной победы над Надалем грек был немного выхолощен как физически, так и психологически. Во всяком случае, он провалил начало финала и сразу позволил Джоковичу оторваться на три гейма. В первой партии Новак очень уверенно держал свои подачи и не давал Циципасу даже подумать об обратном брейке. Скорее наоборот – это у серба был шанс выиграть сет ещё увереннее. Так или иначе, 6:3 Новака тоже вполне устроило.

Во втором сете Циципас сразу вошёл в игру, поэтому партия получилась более ровной. Тем не менее, преимущество Джоковича всё равно ощущалось. Он больше выигрывал мячей активными действиями и реже ошибался, а Стефанос выйти на тот же уровень, что он показал накануне с Надалем, так и не сумел. Грек хорошо действовал у сетки – 12 удачных выходов из 17, но этого оказалось недостаточно для победы. Серб сделал брейк при счёте 4:4 и победил 6:3, 6:4, завоевав 33-й титул на турнирах серии «Мастерс» и сравнялся по этому показателю с Надалем. Теперь теннисный караван переезжает в Рим, где состоится генеральная репетиция «Ролан Гаррос».