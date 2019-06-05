Шарапова приехала в гости к Надалю, чтобы подготовится к Уимблдону

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова подарила надежду своим поклонникам, что её возвращение на корт состоится совсем скоро.

Россиянка не играет в турнирах с конца января, когда в Санкт-Петербурге она успешно прошла первый круг, но со второго снялась из-за травмы плеча. Затем Мария полностью пропустила мартовскую серию соревнований на американском харде и всю грунтовую серию в Европе. Она регулярно заявлялась на все главные турниры, с которых правда впоследствии с такой же регулярностью снималась. В частности, об отказе играть на «Ролан Гаррос» Шарапова заявила: «Иногда правильные решения не так уж и легко принять. Но есть хорошие новости: я вернулась к тренировкам на корте и потихоньку возвращаю силу моему плечу. Париж, я очень по тебе скучаю. До встречи в следующем году». Поскольку похожие слова произносились Марией уж не первый раз, казалось, что возвращения дождаться уже нереально.

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И вот пока другие теннисистки борются за призовые на «Ролан Гаррос» и прячутся от дождя, чтобы дождаться следующего матча, Шарапова улетела на Майорку. Этот Балеарский остров славится пляжами, морем, солнцем, и первое, о чём можно подумать, вспоминая, сколько россиянка пропустила, это то что Шарапова решила поплавать и позагорать со своим бойфрендом. Но нет. В инстаграме Мария очень аккуратно намекнула, что приехала туда не как турист. Она собирается там потренироваться и если будет готова, то выступит на турнире.

Mallorca Open – довольно новый турнир категории International, который появился в календаре WTA в 2016 году на фоне расширения травяного сезона с четырёх недель до пяти. И он удачно вписался в график подготовки многих теннисисток после длительного грунтового сезона к такому редкому и необычному покрытию как трава, на которой разыгрывается, пожалуй, самый известный в мире теннисный турнир – Уимблдон. В частности, с него в 2017-м начала возвращение в строй после рождения ребёнка Виктория Азаренко.

Одним из самых известных в мире уроженцев острова Майорка является Рафаэль Надаль, и турнир в теннисной академии Santa Ponsa напрямую связан с его именем. Здесь Рафа в последние годы проводит короткую подготовку к Уимблдону, заменяя тренировками игровую турнирную практику, которой обычно он набирается выше крыши за два месяца грунтовых турниров. А турнирным директором Mallorca Open с ноября 2016 года является Тони Надаль – дядя и многолетний тренер Рафы.

Любопытно, что Рафаэль Надаль был одним из тех, кто поддержал Шарапову во время её дисквалификации за применение запрещённого препарата мельдония, хотя и осудил публично её за эту ошибку. «Рафаэль отправил мне милое сообщение со словами поддержки. Я за это его уважаю», — сказала россиянка. А уже когда Мария отбыла дисквалификацию и вернулась на корт, во время «Мастерса» в Риме она провела небольшую тренировку с Рафаэлем. «Я всегда нервничаю, когда нахожусь рядом с другими спортсменами. Думаю, это говорит об уровне уважения. Мне нравится находиться в их окружении, подмечать их манеры и суеверия. Мне нравится видеть, как они подходят к дню соревнований в психологическом плане», — сказала Шарапова.

Самое главное в этой ситуации, что турнир в Майорке проводится на траве. Это означает, что Шарапова пытается начать подготовку к главному турниру на траве – Уимблдону. Поскольку сроки заявки на турнир давно прошли, попасть в число участниц россиянка сможет только по «уайлд-кард», которую организаторы, конечно же, готовы ей предоставить, о чём уже подтвердил Тони Надаль: «Мария, наряду с Сереной Уильямс, теннисистка мирового уровня последние пятнадцать лет, и присутствие её здесь является большим стимулом для нашего турнира». Понятно, что и организаторы турнира, и зрители, и сама россиянка хотят, чтобы фамилия Шараповой оказалось в списке участниц, но в конечном итоге всё будет зависеть от того, как поведёт себя плечо теннисистки. А состав на турнире подбирается весьма внушительный – Анжелика Кербер, Виктория Азаренко, Анастасия Севастова, четвертьфиналистки «Ролан Гаррос» Аманда Анисимова и Софья Кенин. Так что Шарапова там будет очень кстати.