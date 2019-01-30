Осталась ли у Шараповой мотивация? Мария разочаровала фанатов и себя

В среду на турнире в Санкт-Петербурге грянул гром среди ясного неба. «Сибур-Арена» уже с утра стала активно набиваться зрителями в ожидании главного матча дня – Касаткина – Шарапова. Первая ракетка России против самой титулованной российской теннисистки в истории. Многое говорило в пользу Марии – и боевая победа Шараповой в первом круге над австралийкой Гавриловой, и удачный прошлый матч с Касаткиной в Монреале-2018, и отсутствие побед у Дарьи в нынешнем сезоне, и даже тот момент, что Дарья как высоко сеянная теннисистка должна была начать турнир со второго круга, то есть как раз с матча с Шараповой.

«Надеюсь, что мечта станет реальностью». Шарапова – о первом матче в Петербурге В дебютном матче на турнире St. Petersburg Ladies Trophy при огромном стечении зрителей Мария Шарапова одержала победу.

Но всё изменилось в один миг, когда стало известно, что Мария снялась с турнира из-за травмы правого плеча. Она жаловалась на него на пресс-конференции после победы над Гавриловой, но на это мало кто обратил внимания – настолько Шарапова в том поединке жаждала победы и её в конце концов добилась. И всё же проблемы со здоровьем дали о себе знать. Мария уже не может выступать стабильно весь сезон. Она и сама говорила, что 11 соревнований за год – это непозволительно мало. 2018-й был «рваным», завершила она его досрочно – после US Open. Но едва закончился длинный перерыв и начался новой год, Мария снялась по ходу четвертьфинала с Ариной Соболенко в Шэньчжэне. В Мельбурне россиянка заявила, что после Санкт-Петербурга она возьмёт паузу в выступлениях до Индиан-Уэллса (турнир состоится в марте).

Да, Шарапова – редкий гость на российских турнирах. В Питере она и вовсе появилась впервые. Естественно, болельщики хотели видеть её на корте как можно больше. Но при всём её большом желании, тело её не слушается. Много раз уже писалось и говорилось, что ей, видимо, нужно искать какие-то новые щадящие подходы к технике. Иначе дальше первого круга проходить не будет.

Важный момент – это мотивация. Есть ли она у Марии? Сейчас в личной жизни у неё всё в порядке. Иногда это добавляет мощи, вырастают крылья, начинаешь летать по корту. А иногда бывает, что такой счастливый игрок испытывает желание свернуться калачиком возле камина. У Шараповой это стало заметно в последнее время особенно по публикациям в соцсетях. Хорошо, если это обманчивое впечатление. Тем более что Мария уже не раз всех удивляла. Тот, кто читал её книгу, должен с этим согласиться. И не исключено, что она нас ещё однажды удивит.

А что касается обманутых надежд зрителей и болельщиков, то год назад была история, когда Мария снялась с турнира Premier Mandatory, и ей написал «обманутый» болельщик, который надеялся её увидеть, потратил деньги на дорогу и билеты на стадион. В своём ответе Мария расписала подробно, что не может рисковать здоровьем, что есть масса мелких деталей, которые никто из посторонних не знает. Вот и сейчас зрители, попавшие на стадион, разочарованы, что не увидят её матч. Но, может быть, будет ещё больше разочарованных фанатов, если она откажется от попыток играть, как это сделал Энди Маррей на пресс-конференции в Мельбурне. Он тогда сказал, что, возможно, это его последний турнир, а все его закидали сообщениями в духе «Борись! Двигайся дальше! Бегай с металлическим стержнем, как Плющенко, который пошёл на операцию». В итоге Маррей предпринял ещё одну попытку. Возможно, она будет неудачная. Но, как говорится, хотя бы попробовал.



Не будет преувеличением сказать, что большинство поклонников тенниса (если Мария задаст публично этот вопрос и попросит совета) всё-таки скажут ей: «Пробуй, пока есть возможность. Не уходи!» Ведь та же битва с Возняцки в Мельбурне ещё у всех перед глазами. Маша, иди вперёд! И возвращайся!

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