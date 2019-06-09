12 из 12. Надаль всё ещё непобедим на «Ролан Гаррос»

На кортах Парижа завершился Открытый чемпионат Франции и грунтовый сезон. Чемпионы все названы. Сенсаций в последний день соревнований не произошло.

Состав участников мужского финала-2019 полностью повторил прошлогодний. Тогда в трёх сетах Рафаэль Надаль разгромил австрийца Доминика Тима. Теперь испанец снова считался фаворитом, но некоторые специалисты считали, что за минувший год Тим сильно прибавил, не зря же его уже давно называют Принцем грунта и наследником Надаля. Сам австриец перед решающим матчем обещал дать бой именитому испанцу, постараться действовать как на турнире ATP500 в Барселоне, где он Рафу обыграл.

Тим: постараюсь сыграть против Надаля на «Ролан Гаррос», как в Барселоне

Начало матча было много обещающим – Тим повёл с брейком – 3:2, но тут Надаль заметно прибавил и выиграл 4 гейма подряд, а с ними и весь сет. Во второй партии оба теннисиста уверенно держали свои подачи и дело шло к тай-брейку, когда неожиданно в 12-м гейме Доминик вдруг сделал брейк. У Надаля уже не осталось возможности отыграться – 5:7 и счёт по сетам стал равный – 1-1. Возникло ощущение, что австриец нащупал свою игру и может если не выиграть матч, то по крайней мере затянуть определение победителя на некоторое время. Но у Надаля было другое мнение. Матч дальше покатился по сценарию прошлогоднего финала. Стало очевидно, что у Доминика Тима кончилось горючее. Наверняка на нём сказался двухдневный марафон за выход в финал против первой ракетки мира Новака Джоковича. В итоге Рафаэль Надаль взял третий и четвёртый сет с одинаковым счётом – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Таким образом, Рафаэль Надаль одержал свою 12-ю победу в 12-м финале на «Ролан Гаррос» и стал первым теннисистом среди мужчин и женщин в истории тенниса, кому удалось 12 раз выиграть один из турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. До этого момента испанец делил это лидерство с австралийской теннисисткой Маргарет Корт, которая 11 раз побеждала на Australian Open. Всего же этот титул для Надаля стал 18-м на «шлемах». Он уже заметно оторвался от идущего третьим Новака Джоковича (15) и приблизился к лидеру по этому показателю Роджеру Федереру (20).

Теннисисты с наибольшим количеством титулов на «шлемах»:



1. Федерер – 20 (6+1+8+5)

2. Надаль – 18 (1+12+2+3)

3. Джокович – 15 (7+1+4+3)

4. Сампрас – 14 (2+0+7+5)

5. Эмерсон – 12 (6+2+2+2)

6-7. Лэйвер – 11 (3+2+4+2)

6-7. Борг – 11 (0+6+5+0)

8. Тилден – 10 (0+0+3+7)

На этом «Ролан Гаррос» Надаль отметил 33-летие – возраст, который раньше считался в теннисе глубоко пенсионном. Однако испанец в очередной раз доказал, что реальных соперников на грунте у него до сих пор ещё нет. Нравится это кому-то или нет. Чего только стоит его фантастический показатель матчей на грунте в пятисетовом формате. Рафа выиграл 118 таких матчей и уступил только дважды! При этом среди обыгранных под ноль числятся и Роджер Федерер (8 побед – 0 поражений), и тот же Доминик Тим (4-0), и такие специалисты по грунту как Николас Альмагро (4-0) и Давид Феррер (4-0), австралиец Ллейтон Хьюитт (4-0), аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (3-0), француз Ришар Гаске (3-0).

На «Ролан Гаррос» Надаль всего выиграл 93 матча. Самая продолжительная победная серия Надаля на Открытом чемпионате Франции составила 39 матчей (с 2010 по 2015 год). В начале карьеры (с 2005 года на «Ролан Гаррос») испанец не проигрывал 31 поединок подряд. Самая продолжительная серия выигранных Надалем сетов в Париже была в 2016-18 годах и составила 38 партий. 17 сетов на «Ролан Гаррос» в своей карьере Надаль выиграл со счётом 6:0. Рафа провёл 24 полуфинальных и финальных матчей «Ролан Гаррос» и ни разу не проиграл. С 2005 года Надаль уступил на «Ролан Гаррос» только двум теннисистам – шведу Робину Сёдерлингу и сербу Новаку Джоковичу. В противостоянии с первыми ракетками мира в Париже Надаль лидирует со счётом 6-1, с теннисистами топ-10 – 26-1.

Что касается Тима, то вряд ли он будет сильно расстроен после этого поражения. Во-первых, он победил на этом турнире первую ракетку мира, во-вторых сумел в финале взять сет у Надаля – это прогресс, по сравнению с прошлым годом. К тому же его подруга Кристина Младенович выиграла в тот же день титул в парном женском разряде, а также с понедельника станет первой ракеткой мира в этой категории. «Каждая из побед на турнирах «Большого шлема» особенная, запоминающаяся и вызывает много эмоций. Но думаю, что эта самая важная и особенная для меня, потому что я стала первой ракеткой мира. Это что-то абсолютно сумасшедшее. До сих пор не понимаю, что это значит. Трудно описать то, что останется со мной на всю жизнь. Это достижение будет рядом с моим именем на протяжении всей карьеры в качестве моего лучшего рейтинга. Это невероятно», — приводит слова Младенович пресс-служба WTA.