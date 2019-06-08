Тим: постараюсь сыграть против Надаля на «Ролан Гаррос», как в Барселоне

Финалист «Ролан Гаррос» — 2019 австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в пятисетовом полуфинальном матче, который растянулся на два дня и трижды прерывался из-за дождя. В финале Тим, как и год назад, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Это был драматический матч. Cтолько взлётов, падений и дождей, возвращений в раздевалку и снова на корт! Почему-то на протяжении всего матча у меня было чувство, что я лидировал, а в конце всё неожиданно стало так тяжело. К счастью, я лучше сыграл в концовке.
Играть с Рафой на этом корте — всегда непростая задача, одна из самых сложных, которая может быть. Я сыграл очень хороший матч с ним в Барселоне. Это было шесть недель назад. Конечно, я постараюсь сыграть так же, даже если играть против него здесь сложнее. Но я постараюсь сохранить все положительные эмоции, которые у меня сейчас есть, после этого удивительного матча сегодня. Я ухожу с позитивным настроем на завтрашний матч, а там посмотрим», — приводит слова Тима пресс-служба АТР.
На турнире в Барселоне Тим выиграл у Надаля в полуфинале — 6:4, 6:4.
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