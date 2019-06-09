Красота дня. Подруга финалиста «Ролан Гаррос», чемпионка и первая ракетка в паре

Кристина Младенович в Париже стала чемпионкой и первой ракеткой мира в паре, а её бойфренд Доминик Тим добрался до финала в одиночке.

Француженка Кристина Младенович на «Ролан Гаррос»-2019 завоевала свой пятый титул на турнирах «Большого шлема». Она в третий раз победила в женском парном разряде, а ещё два трофея добыла в миксте.

Домашний турнир «Большого шлема» Младенович выиграла уже второй раз. В 2016 году она стала здесь чемпионкой вместе с Каролин Гарсией, но их дуэт распался после конца того сезона. Гарсия решила сосредоточиться на одиночной карьере, отказавшись играть даже в Кубке Федерации, и долгое время девушки даже не разговаривали друг с другом. Правда, в нынешнем году Каролин вернулась в сборную, а в полуфинале их пара с Кристиной принесла команде решающее очко.

Напарницей Младенович в парном разряде вне национальной команды сейчас является Тимя Бабош из Венгрии. Кристина раньше уже играла с ней – их дуэт был в финале Уимблдона в 2014 году. После воссоединения они стали чемпионками AustralianOpen – 2018, не дав Елене Весниной и Екатерине Макаровой собрать «Карьерный шлем» (россиянок они обыграли в финале). На трёх последних «Шлемах» французско-венгерская пара играла в финале, и после двух поражений пришёл успех. В финале Открытого чемпионата Франции они победили Дуань Инъин и Чжэн Сайсай.

После этого триумфа Младенович впервые в карьере займёт лидирующую позицию в парном рейтинге – она сменит на вершину чешку с русскими корнями Катержину Синякову. Это стало известно ещё после выхода в финал, а благодаря завоеванию титула позиции Младенович и Бабош (первая и вторая соответственно) станут ещё более прочными. Кстати, Тимя, в отличие от Кристины, уже была первой ракеткой мира, в то время как француженка раньше не поднималась выше второй строчки.

В одиночном разряде Кристина была десятой ракеткой мира. Интересно, что поднялась она на эту позицию во время худшего отрезка своей карьеры – в конце сезона-2017. Произошло это после десятого (!) поражения подряд, в стартовом матче «Кубка Кремля». Затем француженка проиграла ещё два матча кряду и завершила сезон на 11-й строчке.

Помимо собственных успехов в паре, Младенович может быть рада и за своего молодого человека. Доминик Тим второй раз подряд пробился в финал «Ролан Гаррос». Кроме того, в этом грунтовом сезоне он обыграл всех представителей «Большой тройки» — Рафаэля Надаля в Барселоне, Роджера Федерера в Мадриде и Новака Джоковича в Париже.

Кристина и Доминик встречаются уже достаточно давно. В отличие от Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса, совместный «инстаграм» они не заводили, но совместные фотографии начали выкладывать ещё в 2017 году.

После того, как Мария Шарапова сообщила о положительном тесте на мельдоний, Младенович стала едва ли не самым ярым её критиком. Буквально через несколько дней после пресс-конференции, на которой Мария рассказала всё об этой ситуации, Кристина сделала резкое заявление: «Практически все теннисистки думают, что она обманщица и предательница. Теперь есть определённые сомнения в том, что она заслужила все те победы, которых она добилась. То, что она сделала, — это ужасно, но хорошо, что теперь все об этом знают».

Через два месяца, получив изрядный поток критических высказываний от фанатов Шараповой в соцсетях, Кристина призналась, что не жалеет о сказанном. «Я не жалею о своих словах о Шараповой, потому что такова моя позиция. Печально, что многие, разделяющие мою точку зрения, предпочитают ничего не говорить. Они боятся реакции миллионов фанатов Марии. Конечно, теперь они и меня ненавидят. Однако я была готова к сотням сообщений со словами ненависти из-за моих заявлений о Шараповой».

Кстати, после возвращения Марии в тур она дважды встречалась с Кристиной. Именно француженка победила Шарапову на её первом турнире после дисквалификации – в полуфинале Штутгарта-2017. Россиянка взяла реванш в 1/8 финала Мадрида-2018.

Помимо громких конфликтов с Шараповой и Гарсией, у Младенович были претензии и к другим игрокам. Например, после матча с Еленой Остапенко в 2017 году она осталась недовольна небрежным рукопожатием со стороны латвийки, о чём не преминула сообщить всем в «твиттере».

Младенович неплохо понимает русский язык. Несмотря на гражданство, у неё югославское (конкретнее – сербское) происхождение, что заметно даже по фамилии – а сербский и русский язык похожи. Отец Кристины был профессиональным гандболистом, мать – волейболисткой. Оба выступали за Югославию, но Младенович родилась во Франции, где в то время выступал её отец, и у неё всегда было французское гражданство. Родители позже также получили паспорта Франции.

Кристина, к слову, является полиглотом. Помимо двух родных языков, французского и сербского, она хорошо говорит на английском и итальянском. А понимать отдельные фразы, помимо русского, Младенович может также на испанском.

Француженку несколько раз наполовину в шутку, наполовину всерьёз спрашивали о возможной карьере в кино или модельном бизнесе после ухода из тенниса. Кристина от таких предположений отмахивается, но внешние данные у неё и правда хороши – рост 184 сантиметра при отличной фигуре.

Своим любимым фильмом Младенович называла «Гладиатора». А вот любимой актрисой Кристины является Джулия Робертс.