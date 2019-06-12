Шарапова освоилась на траве, а Бушар поддержала «Рэпторс»

Пока Младенович и Тим любуются друг другом и призами, а Мугуруса делает зарядку на пляже, Кирьос снова всех удивляет.

«Ролан Гаррос» вместе с грунтовой серией моментально ушёл в прошлое. Все мысли теннисистов уже связаны с коротким, пятинедельным травяным отрезком календаря. Вовсю идут небольшие турниры Хертогенбосхе, Штутгарте и Ноттингеме (правда он то как раз два дня никак не может начаться из-за дождя). Кто-то уже ступил на траву, а кому-то ещё только предстоит это сделать. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Свитолина удалила Монфиса, Шарапова гуляет по Мальорке, Бушар тренирует бабушку Пока Серена воркует с мужем, а Возняцки загорает в купальнике, Кузнецова и Цибулкова демонстрируют наряды с декольте.

Но начнём всё же наш обзор в качестве небольшого флэшбэка с триумфатора Парижа Рафаэля Надаля. В честь его уже 12-й по счёту победы на «Ролан Гаррос» был изготовлен огромный праздничный торт, украшенный 12 теннисными мячами с номерами его побед. Мячи, надо сказать, еле поместились по окружности. Зато резать на куски для друзей и близких удобно. Ну а сам испанец, конечно же, счастлив – он заслужил этот миг триумфа.

В это трудно поверить, но кто-то смог переплюнуть самого Надаля на минувшем «Ролан Гаррос». Речь о теннисной паре Младенович – Тим, которые увезли из Парижа не один, а целых два трофея. Кристина завоевала приз за победу в парном разряде, попутно став первой ракеткой мира в этой категории, а Доминик получил поднос за финал в мужской одиночке. «Всё в дом» — гласит их совместная фотография.

Ещё одна первая ракетка мира, в одиночном разряде, 21-летняя Наоми Осака, пока лишь в поисках своей игры, а соперницы всё ближе. Победительница «Ролан Гаррос» Эшли Барти в рейтинг-листе WTA уже в 136 очках от японки, а в чемпионской гонке и вовсе её уже обогнала, как это сделали также две чешки – Каролина Плишкова и Петра Квитова. Осаке срочно нужен какой-то нестандартный ход. Может быть сыграть в паре со своей старшей сестрой Мари?

Похоже, что у бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой как раз схема успеха уже прорисована чётко. После четырёхмесячной паузы в выступлениях из-за травмы плеча россиянка попробует свои силы на небольшом турнире на Майорке, и если дела пойдут неплохо, то затем она сыграет на Уимблдоне, уже попробовав свои силы на травяных кортах. Во всяком случае, организаторы Mallorca Open с радостью ей предоставили «уайлд-кард» и вовсю зазывают болельщиков запасаться билетами, сопровождая свой призыв видео с тренировки Шараповой.

Мария подтвердила, что выступит на этом турнире: «Я рада объявить, что приняла «уайлд-кард» на турнир Mallorca Open. Хочу поблагодарить турнир за такую возможность и всех моих невероятных болельщиков за поддержку в последние месяцы». Из чего можно сделать вывод, что тренировки на местных кортах она расценивает как успешные.

Шарапова поделилась со своими поклонниками видео с небольшой прогулкой по окрестностям. Что и говорить – красоты острова Майорка не могут не вдохновлять на дальнейшие подвиги. А сражаться Марии на корте предстоит с такими сильными теннисистками как бывшие первые ракетки мира и победительницы мэйджеров Анжелика Кербер и Виктория Азаренко, открытия недавнего «Ролан Гаррос» Софья Кенин и Аманда Анисимова, а также Белинда Бенчич, Каролин Гарсия, Катержина Синякова и настоящая специалистка по местным кортам Анастасия Севастова (титул-2017 и финалы-2016 и 2018).

Упомянутая Катержина Синякова с позитивом подходит к турниру на Майорке. Она добралась на «Ролан Гаррос» до 4-го круга, попутно выбив из сетки первую ракетку мира Наоми Осаку. Чешка с русскими корнями призывает всех ценить время, проведённое рядом с родными и любимыми.

Бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса планировала начать сезон на траве в Бирмингеме, но в итоге с него снялась. Испанка решила побольше времени посвятить восстановлению и запасанию энергией к Уимблдону, где она уже побеждала в 2017-м.

18-летней Бьянке Андрееску, пропустившей из-за травмы плеча почти всю грунтовую серию, после победы в первом круге пришлось затем сняться с «Ролан Гаррос». Сенсационная победительница турнира Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе отправилась в Грецию, чтобы быть готовой к связке турниров на траве – Бирмингем – Истбурн – Уимблдон.

Надеется вернуться в строй после травмы правого запястья и россиянин Андрей Рублёв. Он не выступал с начала мая, но на сезон турниров на траве смотрит с оптимизмом.

Григор Димитров планировал начать травяную серию прямо с первой недели. Но после «Ролан Гаррос», где болгарин выбил из сетки 11-го номера посева Марина Чилича и проиграл в третьем круге на трёх тай-брейках Стэну Вавринки, Григор решил отложить старт до турнира в лондонском Queen's Club, куда и отправился пораньше на частном самолёте.

Главный теннисный смутьян Ник Кирьос, назвавший грунт «отстоем», наконец-то дождался своей любимой травы. На ней можно выполнять и подачу с руки, и твинер, и реверс, и даже всю эту теннисную красоту в одном розыгрыше. За исключением одного но. Свой стартовый матч на турнире в Штутгарте эксцентричный австралиец всё же проиграл итальянцу Берреттини.

Канадка Эжени Бушар сейчас довольно далеко от Уимблдона – за океаном, где страстно болеет в финале НБА за команду «Торонто Рэпторс». И хотя на 20-тысячной «Скотиабанк-Арена» в пятом матче противостояния с «Голден Стэйт Уорриорз» канадцам не удалось добиться решающей победы, они всё равно пока лидируют в серии – 3-2. Ну а на трибунах было замечено множество известных людей – помимо самой Бушар это легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, британский магнат Ричард Брэнсон, американская гольфистка Мишель Ви, певица Рианна, американский рэпер Jay-Z и многие другие.

Девушка, заставившая полюбить российский теннис весь мир, Анна Курникова, опубликовала позитивный видеоролик со съёмок для модного журнала.

Ну и в качестве бонуса – небольшой ролик от Борны Чорича под условным названием «Теннис – это боль!». Конечно же, хорват пошутил. Теннис – это жизнь!