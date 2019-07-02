Не дождётесь! Шарапова не собирается рожать и возвращаться в теннис

Мария Шарапова была в двух мячах от победы в стартовом матче Уимблдона-2019, но в итоге была вынуждена сняться из-за травмы кисти. О том, что россиянка чувствует в этот досадный момент, она рассказала на пресс-конференции, в котором приняла участие и специальный корреспондент «Чемпионата».

Больно смотреть. Мария Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч В третьем сете она просто ушла с корта.

— Мария, можете ли вы рассказать о своей травме, когда вы её почувствовали, как она влияла на вас?

— У меня была давняя история с сухожилием в левом предплечье. Это случилось сегодня во втором сете.

— Вы просто не смогли выдержать весь финальный сет?

— Да, но я сделала всё возможное.



— Вы ощущали боль перед матчем?

— Нет, обычно это происходит очень неожиданно.



— Это больно – травма и конец турнира таким образом?

— Конечно, это нелегко, я очень редко не довожу матчи до конца. Да, это больно.



— Очевидно, что травмы разочаровывают. У вас их было немало. Как вы справляетесь с этим?

— Проблема с плечом было давно. Последние пять месяцев я справлялась хорошо, потому что знала, что поступаю правильно. Я боролась в Австралии, Санкт-Петербурге. Я заканчивала матч и не смотрела его – чувствовала себя счастливой, когда побеждала или играла хорошо. Я просто думала о том, что я смогу сделать позже для моего плеча. Я думаю, что справлялась с этим с положительной динамикой. Но это, конечно, нелегко. Я получила достаточно хороший шанс, чтобы принять участие в турнире, а не быть в стороне. Но это был явно не тот вариант, как я хотела выступить здесь.



— Что вы говорите себе, чтобы подтолкнуть себя после неудач последних двух лет?

— Мне очень нравится то, что я делаю. Мне нравится иметь команду, которая подталкивает меня и раскрывает лучшее, что во мне есть. Я действительно просто люблю спорт.



— Было ли трудным решение сделать операцию на плече, или вам приходилось много думать об этом?

— Нет, то, как я себя чувствовала в Петербурге, мне от этого было невесело. Тогда были семьи и дети, они заплатили деньги, чтобы прийти и посмотреть, как я играю. Я здесь, чтобы играть. Я не хочу испытывать боль. В следующий раз, когда я приеду сюда, я хочу чувствовать себя прекрасно. Я хочу делать то, что должна. На том уровне, на котором могу.



— Вы пережили так много трудных моментов, некоторые замечательные моменты, большой успех, некоторые плохие моменты. Но вы почти никогда не выглядели такой опустошённой. Почти плакали. Я действительно впечатлен. Я хотел бы посочувствовать. Что у вас сейчас в голове? Что бы вы хотели сказать, или вы просто хотели бы уйти и не видеть нас больше?

— Я не хочу уходить. У каждого есть работа в этом месте. У вас, ребята, есть работа. Конечно, я снялась в середине матча. Я редко так делаю. Я давно не давала пресс-конференцию в рамках «Большого шлема», я хочу быть здесь. Я только что виделась с доктором, сделала сканирование. Эти вещи не весёлые. Я ещё не видела свою команду. Но это часть работы.



— У вас есть вопросы, которые стоят перед вами, но не могли бы вы оглянуться на свою карьеру и сказать, что вы считаете лучшими решениями, которые вы приняли?

— Трудно сейчас об этом задумываться. Я думаю, что я горжусь некоторыми решениями, которые я приняла. Я все ещё горжусь тем, что я здесь. Это нелёгкий путь, но я никогда не выбирала лёгких путей. Я всегда работала, целеустремлённо, сосредоточенно. Как я уже сказала, эти моменты тяжёлые, но я люблю то, что делаю. У меня всё ещё есть много страсти к этому.



— В чём суть вашей любви к этому виду спорта?

— Он даёт много уроков. Конечно, всё это является частью этого. Я продолжаю учиться на этом. Я не знаю, есть ли какие-то другие вещи, которые бросают вызов и вознаграждают в течение одной недели или двух недель, эмоциями, которые я, вероятно, мало где получу в своей жизни.

— Когда вы узнаете результаты сканирования? Какие планы дальше?

— Я пока не знаю. Это какая-то хитрая травма. У меня было это раньше. Я не получила действительно хорошего разъяснения от кого-либо, что это, чем это вызвано.



— Какие моменты вы видите в своём будущем, за которые вы боретесь?

— После поражений наступают моменты, когда нужно закончить и просто быть здоровым. Спорт очень ориентирован на результат. Либо победа, либо поражение. Не так много всего, что можно увидеть за кулисами, но я привыкла и в порядке. И всё же это был долгий процесс.

— Является ли теннис по-прежнему вашим основным стремлением, образом жизни или, возможно, вы думаете о том, чтобы иметь семью или что-то ещё? Какие ваши мечты?

— Я мечтала завести семью с самого раннего возраста, потому что я очень близка с родителями. Я хотела бы иметь такую связь в будущем с моим ребёнком. Но я не думаю, что могу родить ребёнка и потом вернуться. Никогда не считала, что такой путь для меня.

— Ваша первая победа здесь в 2004 году всегда будет особенной для вас?

— Конечно. Это была особенная победа. Я думаю, что она становится ещё более запоминающейся с каждым годом.



— Если ваше тело выдержит, каков ваш график на американском харде?

— Думаю, это Цинциннати, Канада, а затем US Open.



— Без Сан-Хосе?

— Я не знаю, что это за неделя. Это будет три недели подряд. Вероятно, я выдаю желаемое за действительное (улыбается). Хотелось бы выйти из всего этого и быть здоровой. Мечтаю.