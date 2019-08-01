«Платье для всех и для каждого». Серена направила энергию в мирное русло

Теннисный караван стремительно перемещается в Америку. Многие уже начали выступления на американском харде, а кто-то вступит в борьбу совсем скоро. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Шарапова возвращается? Мария 2 недели работала в Италии с экс-тренером Джоковича Получив на Уимблдоне очередную травму, Шарапова уже в середине июля вернулась к тренировкам. В августе она должна выступить в Америке.

Недавно вышедшая замуж Каролина Возняцки продолжает в Монте-Карло свой медовый месяц. Но мыслями датчанка уже в Нью-Йорке. Её график ближайших турниров стандартен: Торонто – Цинциннати – US Open.

Те же турниры планирует сыграть и ещё одна бывшая первая ракетка мира – Мария Шарапова, правда, для этого на первые два она не попадала по рейтингу, но ей организаторы с удовольствием предоставили «уайлд-кард». При этом светская жизнь россиянки не затихает. Она анонсировала новый проект, подробности которого пока держит в тайне.

Румынка Симона Халеп стала у себя на родине национальным героем. Она уже выигрывала «Ролан Гаррос» (2018), была первой ракеткой мира. А вот после победы на недавнем Уимблдоне Симона была удостоена высшей государственной награды Румынии — ордена Звезды. Награду теннисистке во дворце Котрочень вручил лично президент страны Клаус Йоханнис.

Элина Свитолина уже отошла от обидного поражения от Халеп в полуфинале Уимблдона. Украинка вступила в борьбу на турнире в Сан-Хосе в качестве первого номера посева и уверенно справилась с россиянкой Дарьей Касаткиной. Элина в Калифорнии всерьёз нацелена наконец-то завоевать первый титул в сезоне.

Там же, в Сан-Хосе, выступает и 17-летняя Аманда Анисимова. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» после участие в серии WTT возвращается в WTA-тур.

Воспользовалась случаем и посетила штаб-квартиры «Фейсбука» и «Инстаграма» в Калифорнии хорватка Донна Векич.

Пока удачно выступает в Вашингтоне Кристина Младенович. Она обыграла двух американок и в четвертьфинале встретится с представительницей России Анной Калинской.

Начала американскую серию турниров Анастасия Павлюченкова. На турнире в Вашингтоне россиянка воспользовалась случаем и посетила стадион местного бейсбольного клуба «Вашингтон Нэшионалс».

Там же, в Вашингтоне, выступает ещё один представитель России – Даниил Медведев. Он успешно прошёл в 3-й круг. Возможно, Даниилу помогло в этом участие в кулинарном шоу перед стартовым матчем. «Было весело. Рад внести вклад в доброе дело», — написал Медведев в «Твиттере». Привлечённые средства от мероприятия были направлены на благотворительные цели.

Россиянка Анастасия Потапова на турнире в Юрмале повторила лучшее достижение этого года – полуфинал (как и на турнире в Будапеште). Такой дальний проход по сетке вынудил 18-летнюю теннисистку сняться со следующего турнира в Вашингтоне, зато появилась возможность немного погреться на побережье Рижского залива.

Пока другие теннисистки отдыхали после Уимблдона, Ализе Корне сыграла в двух турнирах на грунте – в Лозанне и Палермо – и даже стала финалисткой в Швейцарии. Только теперь у француженки наступил короткий отпуск – он продлится до нового турнира в Бронксе, который предваряет US Open.

Из-за травмы не играет с «Ролан Гаррос» Доминика Цибулкова. Но словачка далека от уныния – она влюбилась в красоту Тирренского моря.

Вне игры пока и Хуан-Мартин дель Потро. После очередной травмы, полученной на предварительном турнире в Лондоне и не позволившей сыграть на Уимблдоне, аргентинец перенёс операцию на колене и уже начал восстановление. «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати он пропустит, а вот на US Open постарается вернуться.

Финалистка Уимблдона Серена Уильямс направила свою неуёмную энергию в мирное русло. Американка представила новую модель в своей именной коллекции одежды. Это красное эластичное платье с драпировкой на груди, которое, по заверению спортсменки, подходит для абсолютно любой женской фигуры. «Я разработала платье для всех и каждой», — заверила Серена. В доказательство теннисистка разместила видео с шестью другими женщинами разных комплекций в таких же платьях.

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