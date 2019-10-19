«Он так и не смог остановиться»

Отечественный теннис понёс очень ощутимую потерю. Ушёл из жизни Александр Волков – представитель яркого поколения советского-российского тенниса 80-90-х – тех, кто первыми пробивал дорогу из любителей в профессионалы, кто знакомился с турнирами ATP, вовсю заявлял о себе на «Больших шлемах» и, что было самым важным для того поколения, защищал честь своей Родины в матчах за сборную в Кубке Дэвиса.

Александр дебютировал в Кубке Дэвиса в 1986 году, когда его, 19-летнего парня, капитан сборной Шамиль Тарпищев выставил на 5-й, ничего уже не значащий, поединок в рамках гостевого матча Индия – СССР, который наша команда тогда вчистую проиграла. Индусы в Нью-Дели постелили для соперников траву – покрытие, которое не практиковалось тогда в отечественном теннисе. А Волков, взрывной и стремительный левша, взял и победил индуса – 3:6, 7:5, 6:2. И увёл команду от позорного счёта (1-4).

С тех пор Волков стал неотъемлемой частью сборной и продолжил удачно играть на траве. Он четыре раза добирался до второй недели на Уимблдоне (1987, 1990-91, 1994), не раз нанося поражения именитым теннисистам, находящимся на пике карьеры. В частности, он выбил на старте US Open-1990 первую ракетку мира на тот момент Стефана Эдберга. Лучшее достижение для Александра на «Шлемах» пришлось тоже на Открытый чемпионат США – полуфинал-1993.

Стал Волков и одним из первых победителей Кубка Кремля (в 1994-м). Турнира, который был образован не в малой степени и на волне успеха на международных аренах его поколения отечественных теннисистов. Всего же за карьеру Александр выиграл три турнира ATP в одиночном разряде и ещё 8 раз был финалистом. Наивысшим местом в карьере было 14-е, на которое он поднялся в 1993 году, и на протяжении 115 недель являлся первой ракеткой России.

Но, пожалуй, важнейшим достижением, которого добился Александр Волков и его поколение, – два выхода подряд в финал Кубка Дэвиса (1994 и 1995). Это была дружная, сплочённая команда теннисистов, которые стали профессионалами, но при этом остались патриотами своей страны – Волков, Ольховский, Чесноков, Черкасов и так удачно к ним присоединившийся более молодой Кафельников. И хоть страна за это время трижды поменяла за это время название и флаг – СССР, СНГ и России, они своей спортивной присяге не изменили.

Из активного тенниса Александр Волков ушёл в 1997 году и постепенно перешёл на тренерскую работу. Именно он был наставником юного Марата Сафина, когда тот выиграл свой первый большой трофей – US Open-2000. Марат вспоминал, что мандраж Волкова перед финалом, попросившим его выиграть хотя бы сет у Сампраса, взвинтил его эмоциональное состояние и он вышел на корт «убивать» Пита. Возможно, это был психологический ход тренера. Правды мы уже не узнаем, но победу на ТБШ, как говорится, не вычеркнешь. В 2000-2001 года после безвременной кончины одного из основателей Кубка Кремля Юджина Скотта директором мужского Кубка Кремля стал как раз Александр Волков. Помогал он в качестве одного и тренеров готовить новое поколение сборной в Кубке Дэвиса, которая в итоге пришла к первой победе в 2002 году. Позже Александр вернулся в свой родной Калининград, тренировал там игроков. Так он навсегда и остался с теннисом. Ему было всего 52.

Причины столь ранней кончины объяснил близкий друг и товарищ Александра по сборной Андрей Чесноков: «Всё так произошло, потому что он не смог себя пересилить и не пить. Я с ним разговаривал этим летом в начале июня, предлагал съездить на турнир в августе. Он сказал, что скорее всего не сможет выйти из запоя. На что ему ответил, что до августа ещё два месяца, ты соберёшься, я в тебя верю. Сказал, что постарается. Через полтора месяца после нашего разговора, мне сказали, что он вышел после больницы и с ним всё хорошо. Мы всегда хорошо общались, жили в одном номере, играли вместе. Это была часть моей жизни в теннисе. Когда мы вместе играли турнир пять лет назад: вечером сели ужинать, я заказал бутылку вина, чтобы выпить по бокалу, на что он ответил: «Я не буду, так как потом не смогу остановиться».