Отпраздновали Хэллоуин. Пеннивайз, Человек-паук и кровавая королева

Теннисисты и теннисистки выбрали различные костюмы в честь Хэллоуина. Бушар даже пообещала подарить костюм Пеннивайза подписчику.

Празднования Хэллоуина, разумеется, давно не обходят стороной и теннисный мир. Посмотрим, кто во что нарядился в этот день.

Надежда Петрова нанесла сложный грим, а затем ещё воспользовалась специальным приложением, которое стилизует фотографии под картины художников.

Майк Брайан если и наряжался во что-то, то выкладывать это на общее обозрение не стал, а вот Боб с супругой выясняли, кто из них больше похож на Человека-паука.

Лайфхак от Патрика Муратоглу: «Если у вас нет костюма на Хэллоуин, просто найдите друга с татуировками».

Анастасия Павлюченкова выбрала себе образ кровавой королевы.

Галина Воскобоева, проводящая отдых в межсезонье в Турции, нарядилась в чертёнка.

У Эжени Бушар был заготовлен костюм Пеннивайза – злобного существа из «Оно», принимающего вид клоуна. Но дилогия новой экранизации этого произведения Стивена Кинга завершена, и настало время расставаться с костюмом. Во всяком случае, канадка пообещала подарить его кому-то из подписчиков, чей костюм впечатлит её сильнее всего.

Кстати, был Пеннивайзом и Даниил Медведев. Так что ему костюм от Бушар точно не понадобится.

Видео доступно на «Чемпионате».

Каролин Гарсия в связи с перелётом в Перт костюм выбирать не стала, просто уютно устроившись в кресле с маской Дэйла.

У бывшей девушки Стэна Вавринки Донны Векич просто забавный леопардовый костюм.

А молодой человек Мэдисон Кис, Бьорн Фрэтэнджело (между прочим, чемпион юниорского «Ролан Гаррос» — 2011, обыгравший в финале самого Доминика Тима), нарядился в костюм Арчи Эндрюса из сериала «Ривердэйл».

Дарья Гаврилова нашла мотивацию для костюмов в мультсериале «Эй, Арнольд!».

Слоан Стивенс, видимо, решила не делиться своим костюмом – или просто не стала его делать. Во всяком случае, это фото она подписала «Это не костюм на Хэллоуин».

Аккаунт мужского тура решил преобразовать фамилии игроков настоящего и прошлого на хэллоуинский манер. Получилось следующее: Энди Мумия, Николоз Дьяволишвили, Новак Джоковедьма, Стефан Мёртвыйберг, Алекс Демонор, Роберто Летучаямышиста-Агут, Хуан Лунако, Давид Гроб, Эрнест Гульбис, Пабло Карреньо-Буста (у последнего выделено слово «Бу»).