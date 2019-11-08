Российская теннисистка Потапова не смогла разобраться с велосипедом в Амстердаме. Но мазать раны почему-то советует другим.

«Через 5 минут была в стене. А мне говорят – красавица»

Всё реже и реже в теннисной ленте появляются фотографии с турниров, и всё чаще мы видим кадры с отдыха, а тут вариантов, как оказалось, не так и мало. Хотя, конечно, море и пляжи, преобладают. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

«Пока-пока, сезон-2019. Ты был ужасен». Но не для всех Свитолина и Осака бьются за последний трофей сезона, а Касаткина, Калинская и Потапова уже резвятся на пляже.

Чешка с русскими корнями Катержина Синякова после долгого сезона, завершившего для неё Итоговым чемпионатом WTA в Шэньчжэне (Китай), отправилась на отдых в Индонезию, на остров Бинтан.

В тех же краях отдыхает и уроженка Москвы Софья Кенин. Американка, которой на днях исполнится 21, провела лучший сезон в карьере – она завоевала первые титулы WTA (всего к концу сезона их стало три), впервые дошла на турнирах «Большого шлема» до 4-го круга («Ролан Гаррос»), сыграла на малом Чемпионате WTA в Чжухае и попала в Шэньчжэнь в качестве запасной, причём даже сыграла там один матч вместо травмированной Бьянки Андрееску. Так что Кенин в полной мере заслужила разгрузку на Бали.

Бывшая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open-2018 Каролина Возняцки в минувшем сезоне не завоевала ни одного титула, прервав 11-летнюю победную серию (всего с 2008 по 2018 год она выиграла 30 турниров). Но у датчанки уважительная причина – она в 2019-м вышла замуж, как говорится, без отрыва от производства. И наконец-то ей выпала возможность «догулять» медовый месяц, правда, уже в ноябре. Вначале Каролина и её муж Дэвид Ли покупались на пляжах Барбадоса, а потом приехали в Лос-Анджелес, где теннисистка на крыше отеля продемонстрировала свою фигуру в бикини.

Венгерская теннисистка Фанни Штолляр проводит отпуск в Лас-Вегасе.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наслаждается океанским воздухом.

Пришло время водных процедур для Анастасии Павлюченковой. Первая ракетка России по итогам сезона заслужила право на отдых в шикарном бассейне с экзотическими видами вокруг.

Заглянул на пару дней на Мальдивы Карен Хачанов. Регулярный сезон для россиянина закончен, но впереди ещё сражение в составе сборной в финале обновлённого Кубке Дэвиса. Матчи пройдут с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Анна Калинская уже была на пляже Дубая вместе с подругой по сборной Анастасией Потаповой, а теперь отправилась в более прохладную Европу, чтобы прокатиться на велосипеде по Амстердаму.

Анастасия Потапова тоже в Амстердаме. Голландская теннисистка Кики Бертенс спросила у россиянки про город: «Тебе понравилось?», на что получила ответ: «Влюбилась!». Правда, как призналась Настя, с традиционным для Нидерландов велосипедом она пока не «на ты»: «Через 5 минут была в стене». В комментарии её попыталась поддержать Калинская: «Красавица!», на что Потапова парировала: «Рану помажь!».

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова отправилась в Африку, в экзотическую Ботсвану, где с интересом наблюдала за повадками семейства львов.

Любоваться красотами африканской дикой природы отправился и француз Люка Пуи вместе со своей женой Клеманс Бертран. Свадьба у молодых людей была в сентябре, но только сейчас они смогли себе устроить полноценный медовый месяц. Молодожёны побывали в национальном парке Танзании, а затем посмотрели диких животных в Кении.

Все мысли олимпийской чемпионки Елены Весниной пока заняты воспитанием дочки, которой в ноябре исполнится год. Бывшая первая ракетка мира знакомит маленькую Лизу с обитателями водных просторов через стекло большого аквариума.

Ещё одну теннисную маму, Ану Иванович, поздравила с днём рождения другая бывшая первая ракетка мира – Анжелика Кербер.

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес стал героем последнего выпуска мужского журнала. В одежде известного бренда Фелисьяно выглядит очень стильно.

А Доминика Цибулкова в соавторстве с писательницей Андреа Коддингтон выпустила книгу под простым и понятным всем названием «Теннис – это моя жизнь».