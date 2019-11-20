25 побед Надаля в Кубке Дэвиса подряд. Хачанов не смог остановить испанца

Надаль не проигрывает за сборную больше 15 лет

У Рафаэля Надаля, завершающего сезон-2019 в ранге первой ракетки мира (теперь у него пять финишей на первой строчке, как и у Роджера Федерера с Новаком Джоковичем), практически идеальная статистика выступлений в Кубке Дэвиса. Проиграл Надаль лишь свой первый одиночный матч в карьере в этом турнире – Новаку в 2004 году. Не Джоковичу, разумеется, а Иржи Новаку – был такой чешский теннисист, экс пятая ракетка мира в одиночном разряде. В том же гостевом противостоянии с Чехией на быстром ковре в зале Рафаэль начал свою победную серию, выиграв решающий матч у Радека Штепанека. С тех пор Надаль принял участие в трёх финалах Кубка Дэвиса, каждый из которых Испания выиграла, а его серия одиночных матчей без поражений приблизилась к четверти сотни. Это третий лучший результат в истории после Бьорна Борга (33) и Маркоса Багдатиса (36). Относительно киприота нужно отметить, что играл он почти исключительно со слабыми соперниками ввиду пребывания сборной Кипра в низших дивизионах.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!

25-ю победу Надаль одержал уже в новом формате Кубка Дэвиса, справившись с Кареном Хачановым в двух партиях. За весь матч Карен лишь раз отдал свою подачу, но Рафаэлю хватило этого для победы. В целом Хачанов смотрелся весьма неплохо, особенно относительно своих последних результатов и с учётом 0-6 по личным встречам с Надалем. Россиянин боролся, хорошо атаковал, но в решающие моменты испанец действовал лучше – 6:3, 7:6 (9:7) в его пользу.

Волевая победа Рублёва

При этом Рафаэль только сравнял общий счёт – в первом матче дня Андрей Рублёв одолел Роберто Баутисту-Агута. Поединок продолжался больше двух с половиной часов, и Андрей одержал волевую во всех смыслах победу. Россиянин отыгрался с 0:1 по сетам, в решающей партии дважды сравнивал счёт, уступая с брейком – притом что с начала этой партии у него были небольшие судороги ног. В итоге Рублёв дошёл до тай-брейка, на котором не отдал сопернику ни одного очка – 3:6, 6:3, 7:6 (7:0).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия



«В чём был ключ к победе? На самом деле его не существовало. Роберто — невероятный человек и игрок. Знаю его очень давно. Он невероятно быстрый, нереально сильный физически и готов играть очень долго в потрясающе высоком темпе. Знал, что с самого первого очка, самого первого гейма будут очень высокий темп и длинные розыгрыши. И вопрос был в том, выдержу я или нет. Безумно рад, что у меня получилось. Не так важно даже, кто выиграл матч, потому что поединок был настолько хорош, что люди просто наслаждались игрой», — сказал Рублёв.

Испанцы выиграли пару в два часа ночи

В итоге игровой день так затянулся, что решающий парный матч начался за полночь по местному времени, а закончился почти в два часа ночи. Конечно, это не рекорд – на Australian Open, к примеру, случалось, что вечерняя сессия завершалась в пятом часу утра, – но время действительно позднее. Замен не произошло; за Россию сыграли Хачанов с Рублёвым, а за Испанию Марсель Гранольерс с Фелисьяно Лопесом. Матч завершился примерно так же, как поединок Хачанова с Надалем. В первой партии всё решил один брейк, сделанный испанцами (только не в начале сета, а в самом конце), а вторая партия завершилась напряжённым тай-брейком – 6:4, 7:6 (7:5).



Оценивая новый формат турнира, Надаль отметил позднее время начала пары. «Атмосфера была потрясающей. Но говорить об успехе турнира в целом пока рано. Дайте мне время до конца соревнований, тогда у меня будет чёткая точка зрения. Единственный негативный момент, по моему мнению, состоит в том, что заключительный матч в нашем противостоянии начался в 0:45 ночи. Это большая проблема для игроков и для зрителей, которые пришли на стадион. Впереди рабочий день. Это делает ситуацию сложнее».

Дал комментарий после пары и Хачанов. «Когда-нибудь удастся обыграть Надаля. Главное, чтобы он не закончил в ближайшие годы. Реально был очень хороший уровень от начала до конца. Он в решающие моменты сыграл лучше. Это моё видение. Я реально доволен своей игрой, да и вчерашней тоже. Психологически готов бороться, бегать, играть. Откуда силы взялись на пару? Тяжело, конечно. Будь ещё один человек в команде, было бы легче. Можно было бы играть пару и одиночку», — сказал Карен.

Россия всё равно может выйти в плей-офф

Таким образом, после сухой победы над хорватами (3-0) россияне уступили испанцам со счётом 1-2. Матч Испании с Хорватией состоится сегодня, 20 ноября, а групповой раунд в целом завершится на день позже. При этом 21 ноября пройдёт и первый четвертьфинал; три остальных четвертьфинальных противостояния будут проведены 22-го. Пока в плей-офф гарантированно вышла только Канада, усилиями Вашека Поспишила и Дениса Шаповалова выигравшая оба матча в своей группе; ей и предстоит сыграть 21 ноября.

«Дорогой Жерар, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он» Эпохальный турнир превратился в теннисный карнавал. Даже у сборной России без Даниила Медведева есть шанс на титул.

Оценивать расклады в большинстве других групп пока рано в связи с тем, что почти везде сыграно по одному матчу и некоторые сборные ещё даже не стартовали на турнире. У нашей команды, конечно, есть шансы и на первое место, но вероятность того, что Хорватия обыграет Испанию, невелика. В случае победы над хорватами испанцы, понятно, обеспечат себе первую позицию в группе и выход в четвертьфинал, а сборной России останется надеяться на попадание в число двух лучших команд среди занявших второе место – они тоже окажутся в плей-офф.

Главным показателем является соотношение матчей, и оно у россиян для потенциально второго места идеальное – 4-2. Понятно, что в группах с тремя командами все занявшие вторые места выиграют и проиграют по одному противостоянию (иной расклад исключён чисто математически), а получить лучшую разницу матчей при одном проигрыше просто невозможно. Но, повторюсь, оценивать расклады в других группах можно будет только в конце третьего дня, когда будет проведено больше противостояний. После матчей считаются сеты и геймы. У нашей команды соотношение такое: 8-6 по сетам (57% выиграно) и 78-72 по геймам (52% выиграно).