Борьба поколений. В новом сезоне «Большой тройке» придётся нелегко

Всего 7 чемпионов «Шлемов» за 15 лет

В теннисе скоро начнётся новый сезон – всего через неделю стартует ATP Cup, новый командный турнир, созданный мужским туром во многом в противовес реформированному Кубку Дэвиса. Посмотрим, как долго продлится сосуществование этих двух соревнований и закончится ли оно исчезновением одного из них либо их слиянием. Во всякому случае, многие топ-теннисисты высказывались на тему того, что смысла в двух похожих по формату турнирах, да ещё и проводящихся ежегодно, нет, и нужно искать какой-то компромисс. На стороне ATP Cup более удобное расположение в календаре и рейтинговые очки, на стороне Кубка Дэвиса громкое имя и пропуск на Олимпийские игры.

Но более интересным вопросом, касающимся сезона-2020, является обостряющееся противостояние молодёжи и «Большой тройки». Живые легенды тенниса неизбежно стареют; Федереру уже 38 лет, Надалю – 33,5, Джоковичу – 32,5. Они продолжают играть на высочайшем уровне, хотя уже вынуждены куда более осторожно подходить к выбору турниров, в которых принимают участие. Мэйджоры всё ещё остаются неприкосновенной для остальных территорией. С победы Марата Сафина на Australian Open – 2005 прошло уже почти 15 лет, и за это время турниры «Большого шлема» выигрывали лишь семь (!) теннисистов – при том, что состоялось их с того момента уже 59. Кроме «Большой четвёрки» (упомянутая тройка плюс Энди Маррей) и Стэна Вавринки, который, как и Маррей, выиграл три «Шлема», небольшой кусок пирога достался только Хуан-Мартину дель Потро (US Open – 2009) и Марину Чиличу (US Open – 2014). Даже до финалов из относительно молодых игроков после 25-летнего Милоша Раонича на Уимблдоне-2016 доходили только двое: Доминик Тим (финалы на двух последних «Ролан Гаррос», в 24 и 25 лет) и Даниил Медведев (финал US Open – 2019 в 23 года).

Молодёжь готова бросить вызов?

К Next Gen из них относили только Медведева – сам этот термин, отделяющий игроков, которым ещё не исполнилось 22 года, появился тогда, когда Тим уже вышел из соответствующего возраста. Их поколение действительно талантливо: помимо Медведева, в него входят Александр Зверев, Стефанос Циципас, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Борна Чорич, Маттео Берреттини, Алекс де Минор, Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер, Фрэнсис Тиафо, Чхун Хён, Танаси Коккинакис и многие другие. Разумеется, далеко не все они станут настоящими звёздами, но, скорее всего, многие из этих ребят за свою карьеру завоюют не один титул на турнирах «Большого шлема». Медведев в уходящем году уже был в одном шаге от трофея, проиграв финал US Open Рафаэлю Надалю только в пятой партии.

Греческая мечта с русским акцентом. Циципас подвинул всех ветеранов Второй год подряд Итоговый чемпионат в Лондоне выиграл теннисист с российскими корнями.

На чуть менее значимых турнирах представители Next Gen уже побеждали. Здесь первый шаг сделал Зверев, ещё в 2017-м выигравший два «Мастерса» (в Риме и Монреале), а в 2018-м добавивший к ним третий «Мастерс» (Мадрид) и Итоговый чемпионат ATP. В том же 2018 году «Мастерс» в Париже покорил Хачанов, а в нынешнем году свои первые «Мастерсы» выиграли Тим (Индиан-Уэллс) и Медведев (Цинциннати и Шанхай). Закончился же сезон триумфом Циципаса на Итоговом чемпионате.

«Мы стареем, а Циципас, Медведев и другие становятся всё лучше»

Тем не менее, в рейтинге именно «Большая тройка» располагается впереди всех – даже Федерер, несмотря на отсутствие побед на «Шлемах» в 2019-м и всего один выигранный «Мастерс». Кстати, Надаль, завершивший год на первой строчке, похвалил сразу несколько молодых теннисистов. «Абсолютно естественно, что о молодых теннисистах столько говорят. И о них будут говорить ещё больше. Мы стареем, а они становятся всё лучше. С каждым годом они прибавляют, улучшают свою игру. Я думаю, что они могут побеждать на крупнейших турнирах. Циципас, Медведев и Тим уже это доказали. Даниил провёл исключительную вторую половину сезона. Добраться до финалов на стольких турнирах подряд и завоевать столько титулов нелегко. Он меня впечатлил. Наши матчи всё время получаются непростыми.

Медведев готовится к Австралии и получает комплименты от Надаля Титул в Эр-Рияде привёл к травме россиянина и снятию с турнира в Абу-Даби. Но на Открытом чемпионате Австралии он один из фаворитов.

В следующем году шаг вперёд может сделать Шаповалов. Невероятен и прогресс Синнера. Понятно, что они пришли, чтобы оставаться наверху ещё долго. Но и мы продолжаем занимать важные позиции. Хотя однажды всё изменится. В то же время есть причины, по которым мы выиграли столько турниров «Большого шлема». Мы можем придумать, как и дальше конкурировать».

Надаль в погоне за Федерером и вторым «Карьерным шлемом»

Самый юный чемпион Уимблдона в мужском одиночном разряде Борис Беккер выделил меньшее число игроков. «Когда заканчивается эра чемпионов, мы думаем, что теннису приходит конец. Но затем появляется новое поколение. Я был частью такого процесса, когда пришла очередь Агасси и Сампраса. У нас фантастические, интересные молодые игроки, которые выходят на первый план. Они станут будущим тенниса.



Зверев будет претендовать на титулы, Доминик Тим тоже. Есть де Минор и Шаповалов, которые также хороши. Не стоит забывать о Кирьосе, у которого большой потенциал. Когда у него всё нормально, он очень хорош». Сложно сказать, почему немец не назвал здесь не только никого из россиян, но также и Циципаса. На данный момент перспективы как минимум Стефаноса и Даниила Медведева выглядят ничуть не хуже, чем у Зверева и Тима, не говоря уже об остальных упомянутых им теннисистах.

Федерер признал, что Надаль и Джокович могут побить его рекорд по «Шлемам» А ещё вспомнил, как чуть не получил серьёзную травму в 18 лет, катаясь в Швейцарии на горных лыжах.

Ближайший турнир «Большого шлема», Australian Open, стартует 20 января, а завершится 2 февраля. И наравне с интригой, связанной с борьбой Надаля и Федерера (в случае победы Рафаэль догонит Роджера по количеству выигранных «Шлемов», а также станет первым теннисистом в Открытой эре, дважды собравшим «Карьерный шлем» в одиночном разряде), нас ждёт ещё одна – продолжат ли молодые теннисисты своё наступление на ветеранов, начатое Медведевым на US Open – 2019?