Федерер признал, что Надаль и Джокович могут побить его рекорд по «Шлемам»

А ещё вспомнил, как чуть не получил серьёзную травму в 18 лет, катаясь в Швейцарии на горных лыжах.

«Я пролетел около десяти метров»

Роджер Федерер многими считается не только образцом джентльменского поведения на корте, но и образцом в плане избегания травм и бережливости своего организма. Но когда-то, на заре карьеры швейцарца, ещё не ставшего к тому моменту великим, всё было иначе. О том, что Роджер в юные годы мог выругаться, сорваться и поломать ракетки, известно давно; кто-то видел это своими глазами, кто-то читал об этом. А сейчас Федерер вспомнил, как в 2000-м, когда ему было 18 лет, он чудом не получил травм во время катания на горных лыжах в Швейцарии.

«В прежние годы я не всегда был столь осторожен, как сейчас. В период между 16-ю и 22-мя годами я не раз подвергал себя риску получения серьёзных травм вне корта. Сейчас понимаю, что мне тогда очень сильно везло. Особенно в тот раз, когда после Australian Open – 2000 я катался на лыжах вместе с Марком Россе. Помню, я сказал ему: «Смотри, как я сейчас скачусь с этого бугра» — и пролетел около десяти метров, оказавшись в результате на сотню метров ниже места, с которого прыгнул. Сначала Марк рассмеялся, а потом ему стало страшно за меня».

Дорогой Федерер. Теперь теннисиста можно купить на память в швейцарском банке Роджер – первый швейцарец, чьё изображение при жизни появится на национальной монете. Ажиотаж огромен, сайт с заказами рухнул за пару часов.

Счастливчик Россе

Рассказал об этом случае и Россе. «Произошло это незадолго до матча с Австралией на Кубок Дэвиса в Цюрихе. Почти сразу после возвращения из Австралии мы с Роджером отправились на курорт Кран-Монтана в Швейцарии. Катались на трассе, и там была гряда с двумя большими буграми. Спустились пару раз, а во время третьего спуска я увидел, как Роджер стремительно меня обгоняет. В полёте он потерял равновесие и упал на спину. Я добрался до него, лежащего на снегу, и почувствовал облегчение только тогда, когда он сказал, что всё нормально».

Сам Россе, кстати, ещё в большей степени «родился в рубашке» — в начале сентября 1998 года он в последний момент передумал сразу улетать из Нью-Йорка после проигрыша в первом круге US Open, задержавшись в США на день. Рейс, на который у него изначально был взят билет, рухнул в океан у берегов Канады на огромной скорости из-за пожара на борту, а все пассажиры и члены экипажа погибли. Но и горные лыжи при неудачном падении могут нести серьёзную угрозу здоровью – достаточно вспомнить хотя бы произошедшее с Михаэлем Шумахером.

«Не могу остановить Надаля и Джоковича»

Но вернёмся к более позитивным новостям. Недавно стало известно, что выставочный матч Федерера с Александром Зверевым в Боготе, не состоявшийся в рамках ноябрьского латиноамериканского турне из-за беспорядков в Колумбии, будет сыгран 24 марта 2020 года. Дата подобрана таким образом, что предполагает два перелёта подряд; 22 марта пройдёт финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а 25 марта стартует «Мастерс» в Майами. Очевидно, что и Роджер, и Александр пропустят первый раунд в Майами на правах сеяных теннисистов, так что оба успеют прилететь во Флориду. Другой вопрос – как акклиматизация скажется на их выступлении в Майами. Швейцарцу, кстати, предстоит защищать там титул, а в Индиан-Уэллсе – финал.

Огромный куш Федерера. За неделю он заработал больше, чем за год Федерер за четыре выставочных матча со Зверевым в Латинской Америке получил 10 миллионов долларов. Это больше его призовых за весь сезон!

Сам 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» тем временем признал, что не в силах остановить Рафаэля Надаля и Новака Джоковича и помешать им превзойти его достижение. «Особенный момент для меня случился, когда я побил рекорд по „Шлемам“. А само наличие рекорда не является чем-то особенным. Надаль и Джокович также будут счастливы, когда это случится. Это нормально, если они побьют рекорд. Они по-настоящему невероятные теннисисты. Я не могу их остановить. Я могу контролировать лишь то, что в моих силах. Моя цель номер один — оставаться здоровым, потому что только в таком случае я могу чего-то добиваться. А я бы хотел ещё чего-то добиться».

Федереру в этом августе исполнилось 38 лет. Надалю сейчас 33,5 года, Джоковичу – 32,5. Несмотря на возраст, все они в очередной раз завершили сезон в топ-3, а победы на «Шлемах» поровну поделили между собой Рафаэль и Новак. Роджер при этом был в шаге от триумфа на Уимблдоне, проиграв сербу с двойного матчбола на своей подаче.