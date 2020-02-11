Третий не лишний. Анна Курникова стала многодетной мамой?

Шарапова и Возняцки блистали на «Оскаре», а у Курниковой и Иглесиаса, по слухам, уже трое детей.

Завершились матчи Кубка Федерации, и теннисистки отправились на турниры в Санкт-Петербурге и Хуахине. Сильнейшие теннисисты выступают на этой неделе на соревновании категории ATP500 в Роттердаме, а также на более мелких турнирах в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке. Полюбопытствуем, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Сёстры Уильямс вдохновляют. Победительница «Оскара» назвала Серену и Винус героями Актриса Рене Зеллвегер сказала, что Серена и Винус «герои, объединяющие всех». А Мария Шарапова побывала на вечеринках перед «Оскаром».

У Каролины Возняцки после завершения теннисной карьеры появилось время на посещение вечеринок, посвящённых знаменитой кинематографической премии «Оскар».

Мария Шарапова также осталась довольной мероприятиями, сопутствующим «Оскару», и тем образом, в котором она предстала перед публикой. Напомним, что россиянка после поражения в первом круге Australian Open от Донны Векич отказалась от участия в турнире в Санкт-Петербурге и отправилась обратно в США. Шарапова пока не заявлена ни на одно соревнование, а после того как она откатилась на 371-е место в рейтинг-листе WTA, для попадания в основную сетку любого турнира ей необходима уайлд-кард.

А вот обидчица Шараповой хорватка Донна Векич как раз поехала в Санкт-Петербург – защищать очки за прошлогодний финал.

Россиянка Анастасия Павлюченкова, повторившая на Australian Open лучшее достижение (четвертьфинал) и снявшаяся из-за напряжённого графика с матча Кубка Федерации в Румынии и турнира в Питере, отправилась в Дубай готовиться к следующей части сезона. Игра в пляжный теннис на открытом воздухе – отличный способ быстро набрать спортивные кондиции.

Светлана Кузнецова, также отказавшаяся играть за сборную, всё же приехала в Санкт-Петербург на домашний для себя турнир и побеседовала с детишками.

Российская теннисистка Анна Курникова и популярный испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Информацию подтвердил брат артиста, Хулио Иглесиас-младший. Пол ребёнка пока неизвестен, а сами Курникова и Иглесиас воздерживаются от комментариев. У 38-летней Курниковой и Иглесиаса уже есть двое детей — дочь Люси и сын Николас, родившиеся в декабре 2017 года.

Чешская теннисистка Люси Шафаржова, ставшая мамой в декабре 2019-го, прогуливается на свежем воздухе с коляской.

Элина Свитолина оказалась на вершине Хуахина и в прямом, и в переносном смысле. Теннисистка помогла сборной Украины выиграть зональную группу в Кубке Федерации, после чего отправилась в Таиланд, где она посеяна на местном турнире под первым номером. Перед стартом соревнования Элина поучаствовала в фотосессии в самом высоком месте Хуахина.

А вот Эжени Бушар из-за травмы не смогла помочь сборной Канады в матче квалификации Мировой группы со швейцарками, хотя изначально была заявлена на одиночные поединки. Эжени пришлось сняться следом и с Хуахина, но она никогда не унывает. Старт сезона у канадки получился обнадёживающим (четвертьфинала Окленда), так что надо залечить травму и снова вернуться на корт.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака не смогла помочь сборной Японии в Кубке Федерации – её команду разгромили испанки. Прямиком из Картахены Наоми отправилась в Нью-Йорк на неделю высокой моды. Причём Осака оказалась там не просто в качестве зрительницы, а как непосредственная разработчица эскизов одежды, которая была продемонстрирована на подиуме.

После жаркой Австралии, где Стэн Вавринка добрался до четвертьфинала, попутно выбив из сетки Медведева, швейцарец отправился на родину, в снежные Альпы. Стэн снялся с турниров в Монпелье и Роттердаме, в надежде лучше подготовиться к следующей части сезона.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль приняли участие в грандиозном показательном матче в Кейптауне, на который собралась 51 тысяча зрителей. Роджер, имеющий швейцарско-южноафриканское гражданство, давно мечтал сыграть на родине своей матери в ЮАР. Двух великих теннисистов поддержали на корте знаменитый компьютерный магнат Билл Гейтс и южноафриканский комик Тревор Ноа. В рамках матча было собрано около $ 3 млн в благотворительный фонд Федерера.

В Африку отправился и Томаш Бердых. Чешский теннисист, завершивший карьеру в прошлом году, может теперь позволить себе путешествие в Намибию, чтобы полюбоваться местной экзотикой.

Лидеры российского мужского тенниса Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов после Australian Open дружно отправились на турнир ATP500 в Роттердаме. Медведеву, посеянному под 1-м номером, необходимо защитить прошлогодний полуфинал, а вот Андрею и Карену любой результат пойдёт в плюс.

Даниил Медведев начнёт борьбу на турнире в Роттердаме со среды, а во вторник 5-я ракетка мира отмечает день рождения – ему исполнилось 24 года.