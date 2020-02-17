Необычное фото Курниковой. Анна показала третьего ребёнка сразу после родов

На этой неделе проходят три турнира ATP – категории 500 в Рио-де-Жанейро и категории 250 в Марселе и Делрэй-Бич, а также женский турнир в Дубае. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Третий не лишний. Анна Курникова стала многодетной мамой? Шарапова и Возняцки блистали на «Оскаре», а у Курниковой и Иглесиаса, по слухам, уже трое детей.

На самом деле турниров изначально в календаре значилось пять, но неожиданно возникла проблема с Hungarian Ladies Open. До прошлого сезона турнир проводился в Будапеште, а в этом году он переехал в Дебрецен. WTA внесла турнир в свой график без соглашения об аренде стадиона. Позже выяснилось, что спортсооружение на эти сроки сдано в аренду под другое мероприятие. Турнир отменили, а теннисисткам, планировавшим выступить в основной сетке турнира в Венгрии, позволили сыграть в квалификации турнира в Дубае, расширив сетку предварительных соревнований в Дубае с 32 до 48 человек. Естественно, не всех эта ситуация устроила. Одной из пострадавших оказалась венгерская теннисистка Фанни Штолляр, которая вполне обоснованно рассчитывала на уайлд-кард в основную сетку домашнего турнира, но потеряла возможность сыграть как минимум один матч. Однако Фанни никогда не унывает – она продолжила подготовку в зале, мотивировав себя фразой: «Не бойся перемен».

Из-за отмены турнира в Дебрецене пришлось менять планы и Дарье Касаткиной. Россиянка не смогла пройти квалификационное сито в Дубае, уступив во втором круге Кристине Младенович. Пережив поражение, Касаткина опубликовала своё фото с мотивирующей подписью: «Что бы ни случилось, я всегда буду преследовать этот желтый мячик!»

По рейтингу прошла в основу турнира в Дубае другая россиянка – Анастасия Павлюченкова. Воспользовавшись возможностью, теннисистка посетила концерт колумбийского певца и композитора в жанре реггетон Малума, который исполнил композиции из своего альбома 2019 года «11:11».

Одним из ярких событий турнира в Дубае должно стать возвращение в тур бывшей первой ракетки мира в одиночном и парном разрядах, шестикратной победительницы турниров «Большого шлема» (4 в одиночке и 2 в паре), члена Международного зала теннисной славы Ким Клейстерс, которая ещё является и многодетной мамой. После рождения в 2008 году старшей дочери Джады бельгийка первый раз вернулась в теннис и выиграла три своих «шлема». Затем она родила двух сыновей – Джека (2013) и Блэйка (2016), и вот сейчас снова осмелилась на возвращение. «У меня есть ожидания, но они не связаны с рейтингом и результатами. Они более индивидуальны для меня. У меня есть ощущение, что я хочу играть. Это цель, к которой я стремлюсь», — так объяснила Клейстерс своё желание выйти на корт спустя 8 лет. К старту турнира в ОАЭ организаторы соревнований выпустили трогательный ролик о том, как Ким когда-то в прошлой карьере водила по подтрибунным помещениям турнира маленькую девочку Соню Кенин, а сейчас эта девочка выросла, завоевала титул на Australian Open и теперь будет играть с 36-летней Клейстерс в одном турнире.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сама Софья Кенин, посеянная в Дубае под 5-м номером, в ожидании стартового матча с Еленой Рыбакиной совершила небольшую поездку на верблюде возле одного из самых высоких отелей мира – «Бурдж-эль-Араб».

После поражения в четвертьфинале турнира в Хуахине Элина Свитолина прилетела в Дубай, где попытается вернуть себе титул, который завоёвывала два года подряд (2017, 2018)

Действующей чемпионкой Дубая является Белинда Бенчич, которая провела неделю перед турниром ОАЭ в Санкт-Петербурге. Там швейцарка обыграла Светлану Кузнецову, но уступила в четвертьфинале Марии Саккари.

Андрей Рублёв лучше всех россиян выступил на турнире ATP500 в Роттердаме. Благодаря выходу в четвертьфинал он впервые стал 14-й ракеткой мира. Андрей заслужил неделю отдыха, на которой можно будет немного передохнуть и как следует подготовиться к следующему «пятисотнику» – в Дубае.

Даниил Медведев традиционно для себя отметил День рождения на турнире в Роттердаме. Россиянина поздравили в комментариях Ник Кирьос, Новак Джокович (причём по-русски), Карен Хачанов, Елена Веснина, Максим Мирный, футболист Александр Кержаков и многие другие. К сожалению, россиянин выступил в Роттердаме хуже, чем обычно, проиграл в первом же матче. Но у него есть возможность исправиться уже на новой неделе на турнире в Марселе, где он посеян под первым номером.

Стэн Вавринка, получивший травму на Australian Open (там он выбил из сетки Медведева и дошёл до четвертьфинала), пропустил уже турниры в Монпелье и Роттердаме. Следующим соревнованием у швейцарца запланирован «пятисотник» в Акапулько. Пока нет соревнований, Стэн интенсивно тренируется в Монте-Карло.

Фернандо Вердаско после отказа от выступления действующего чемпиона Ласло Джере получил номер посева на турнире ATP500 в Рио-де-Жанейро и в первом круге сыграет с Пабло Андухаром. В Южной Америке сейчас лето. Солнце, вода, бассейн – прекрасные условия созданы не только для самого 36-летнего испанца, но и для его сына Мигеля, которому в марте исполнится год.

Под первым номером в Рио-де-Жанейро посеян финалист Australian Open Доминик Тим. Из-за удачного старта сезона австриец чуть подкорректировал свой график традиционного южноамериканского февральского турне. Он пропустил Буэнос-Айрес, где уже побеждал дважды (2016, 2018), а основательно занялся физподготовкой в прохладной Веной. Кстати, в Рио австриец тоже раньше выигрывал (2017).

Анна Курникова на днях опубликовала фотографии с родов своего третьего ребёнка. У бывшей российской теннисистки и популярного испанского певца Энрике Иглесиаса 30 января родилась девочка. Звёздная пара уже воспитывает двухлетних близнецов – сына Николаса и дочь Люси.

Бывшая первая ракетка мира и обладательница «Карьерного шлема» Мария Шарапова посетила в Голливуде знаменитую киностудию «Парамаунт Пикчерз», история которой насчитывает более 100 лет. Российская теннисистка очень артистично спародировала анимированный плакат на стенах студии. После поражения на Australian Open дальнейший турнирный график Шараповой пока неизвестен.

После рождения дочери вернулась на корты олимпийская чемпионка Рио-2016 Елена Веснина, правда пока в рамках показательного матча на турнире в Санкт-Петербурге. Вместе с Весниной сыграли олимпийские призёры Пекина-2008 Елена Дементьева и Динара Сафина, а также Михаил Южный, Ива Майоли и генеральный директор турнира Александр Медведев.