Бублик признался в ненависти к теннису. Зачем он вообще выходит на корт?

Как Россия Бублика потеряла
Александр Бублик – один из уроженцев России, выступающих за Казахстан. Основная волна переходов под флаг Казахстана пришлась на конец 00-х и начало 10-х, когда российский теннис покинули Андрей Голубев, Михаил Кукушкин, Евгений Королёв, Галина Воскобоева, Ярослава Шведова, Юлия Путинцева, Ксения Первак и другие игроки, но и после смены гражданства продолжались. Бублик перешёл в казахский стан осенью 2016 года, почти сразу после того как сверкнул на Кубке Кремля. Александр тогда написал в «твиттере»: «Счастлив сообщить, что в ближайшие годы моей карьеры я буду представлять Казахстан».
Шамиль Тарпищев тогда выразил надежду сохранить теннисиста, но сам Бублик вскоре заявил, что возвращаться не собирается. «Как бы это обидно ни звучало, но в России до меня никому не было дела. А теперь люди переживают за Бублика. И они делают всё для моей удачной карьеры. Это самое важное! Теннисная федерация Казахстана, вот они реально волнуются за меня. Помогают, работают, создают условия, чтобы я хорошо играл. В России это было невозможно. Ещё в Астане прекрасный теннисный центр. Не знаю, как описать его словами. Но он очень крутой. Если мы уже приняли решение играть за Казахстан, то я никогда не вернусь в сборную России. Обратно я уже не перейду».
«Играю в теннис только ради денег»
Сейчас Александр – первая ракетка Казахстана. В мировом рейтинге он в ближайший понедельник дебютирует в топ-50, на 47-й либо 48-й строчке. Это не столь впечатляющий прорыв, как у Елены Рыбакиной, которая перешла из России в Казахстан в 2018-м и сыграла в этом году уже в четырёх финалах WTA, а также вошла в топ-20, но прогресс у Бублика тоже заметен.
Однако больше внимания к Бублику сейчас привлёк не его прогресс и не выход в полуфинал соревнований в Марселе, а его признание по поводу отношения к теннису. «Я ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Если бы денег не было, я бы тут же перестал играть в теннис. Пока я заработал недостаточно. В противном случае уже завершил бы карьеру. Конечно, я ещё не достиг уровня моего друга Бернарда Томича, но я не так уж далеко. Мне нравится теннис, я люблю бить по мячу. Конечно, после завершения карьеры я продолжу играть в теннис. Я даже умру во время игры в теннис. Но профессионально играть каждый день с новыми соперниками — это тяжело».
Интерпретировать это высказывание о ненависти к теннису и так далее можно примерно так: профессиональный теннис и, вероятно, вся требующаяся для него подготовка Александру не нравится, и будь его воля, он бы ограничился игрой на любительском уровне. Интересно, что он назвал Бернарда Томича другом и сделал замечание про достижение его уровня. Видимо, это ирония, обозначающая максимально безразличное отношение к профессиональным поединкам, которое зачастую демонстрирует австралиец. Во всяком случае, Бублик честно признался, что основной мотивацией для его выхода на корт являются деньги. В теннисе их сейчас намного больше, чем было ещё 10 лет назад, не говоря о XX веке, и наверняка они мотивируют многих игроков, но далеко не все говорят об этом вслух.
В Дубае у Александра будет шанс взять реванш
В Марселе, кстати, Бублик по пути к полуфиналу обыграл канадца Дениса Шаповалова, который вроде бы относится к теннису с большей любовью, чем Александр. В борьбе за выход в финал Бублик уступил Стефаносу Циципасу, который защищает здесь титул. На следующей неделе Александр и Стефанос с большой вероятностью встретятся снова – они выходят друг на друга уже во втором круге турнира в Дубае. Призовые за второй раунд Дубая, к слову, почти такие же, как за полуфинал Марселя – 38 835 долларов против 36 165 евро. Так что пополнить свой банковский счёт Бублик там может совсем неплохо, так же как и на мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.
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