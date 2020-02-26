Шарапова сдалась. У неё больше не было сил постоянно бороться с болью

Назад в прошлое. Первый триумф Шараповой

«Как оставить позади единственную жизнь, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых ты тренировалась с тех пор, как была маленькой девочкой, играла в игру, которую любила, которая приносила и невообразимо сильные слёзы, и невыразимую радость? Спорт, где ты нашла семью, болельщиков, поддерживавших тебя больше 28 лет? Со мной такое впервые, так что простите меня. Теннис – я говорю «до свидания». С таких слов Мария Шарапова начала свою статью для Vanity Fair, в которой сообщила о завершении карьеры.

«Теннис, я говорю прощай». Почему Мария Шарапова завершила карьеру Знаменитая россиянка объяснила свой уход из спорта.

Непосредственно в женском туре россиянка провела больше 15 лет. Свой первый взрослый турнир серии ITF она сыграла в апреле 2001 года, когда ей только-только исполнилось 14. В 16 лет Мария завоевала первые взрослые титулы, в Токио и Квебеке, а в 17 после четвертьфинала «Ролан Гаррос» покорила Уимблдон. Та победа моментально вознесла Шарапову на теннисный Олимп – нет, не на первую строчку рейтинга (эту вершину Мария покорила через год с лишним, в августе 2005-го), но на вершину славы. Красивая, длинноногая светловолосая девушка, ставшая чемпионкой самого старого и самого престижного теннисного турнира в мире моментально стала объектом болельщицких симпатий во всём мире. Спонсоры у неё, конечно, были и до того, во многом благодаря агентству IMG, но интерес рекламодателей после этого триумфа тоже возрос многократно.

Травмы, операция и «Карьерный шлем»

Затем было ещё много побед – но и много проблем со здоровьем. Правое плечо впервые дало серьёзный сбой в 2007 году, когда Шарапова уже побывала на первой строчке и выиграла US Open – 2006. Марии пришлось пропустить большую часть грунтового сезона, а в следующем году, после победы на Australian Open, пожертвовать Олимпиадой в Пекине и сделать операцию на плече. Затем было долгое восстановление и ещё более долгое возвращение, которое в итоге получилось весьма успешным. Новый тренер, Томас Хогстедт, помог Шараповой поменять технику подачи, научил терпению в розыгрышах и передвижению по грунту, и Мария в 2012-м собрала «Карьерный шлем», победив на «Ролан Гаррос». В том же году она вернулась на первую строчку и завоевала серебряную медаль Олимпиады в Лондоне – эти Игры так и остались для неё единственными в карьере. Через два года Шарапова повторила свой успех на «Ролан Гаррос», несмотря на новую травму плеча в 2013-м, и стала пятикратной чемпионкой «Шлемов».

Пятый «Шлем» Марии Шараповой Мария Шарапова во второй раз в карьере стала чемпионкой «Ролан Гаррос», победив в финале Симону Халеп. Это пятый «Шлем», выигранный Марией.

Главные достижения в карьере Марии Шараповой Фото: «Чемпионат»

Мария вернулась, но проблемы со здоровьем перевесили

Ходили слухи, что Мария планировала завершить карьеру после Олимпиады-2016, то есть уйти в 29 лет – но ни она, ни кто-либо из членов её команды не заметил внесения мельдония (он же милдронат) в список запрещённых препаратов с начала 2016 года. Допинг-тест на Открытом чемпионате Австралии выявил в её организме этот препарат, который Шарапова легально принимала на протяжении большей части карьеры. Марию отстранили сначала на два года, затем сократили срок дисквалификации до 15 месяцев. Уходить в такой момент россиянка не захотела и усердно готовилась к возобновлению своих выступлений. Возвращение поначалу было не провальным – на US Open в 2017-м россиянка победила вторую ракетку мира Симону Халеп, чуть позже завоевала титул в Тяньцзине, в 2018-м провела хороший грунтовый сезон (полуфинал Рима, четвертьфиналы Мадрида и «Ролан Гаррос») и почти вернулась в двадцатку, став 21-й ракеткой мира.

«Не знаю, вернусь ли на Australian Open». Так низко Шарапова ещё не падала! Мария уверенно вела во втором сете с Векич на АО-2020, но развалилась и безвольно проиграла. Судя по рейтингу, она теперь даже не середняк.

Затем травмы взяли своё. В 2019 году Шарапова больше лечилась, чем играла, и постоянно боролась с болью. За весь сезон она провела 15 матчей, выиграв 8 из них, дважды снявшись по ходу игры и ещё раз отказавшись от выхода на корт заранее. В нынешнем сезоне Мария приняла участие в двух официальных матчах (и проиграла оба), оказавшись после поражения от Донны Векич в первом круге Мельбурна в 4-й сотне. Так низко она не падала с момента дисквалификации, когда полностью потеряла рейтинг. Словом, последнее время Шарапова едва ли могла получать удовольствие от игры, несмотря на всю свою любовь к теннису. Когда постоянно борешься с болью и травмами, когда не можешь играть на турнирах, на которых планируешь, и набрать хоть какую-то форму, об удовольствии речь едва ли может идти. Решение завершить карьеру напрашивалось, поскольку уже стало очевидно, что уйти на мажорной ноте не удастся. В любом случае Мария останется в истории тенниса как большая чемпионка и как самая успешная теннисистка из России. А ей самой нужно перевернуть эту страницу – благо ей есть чем заняться в жизни после спорта.