$ 197,8 млн Шараповой за 10 лет. Как она стала богаче всех спортсменов России

Шарапова за 10 лет заработала почти $ 200 млн

Мария Шарапова, на днях объявившая о завершении карьеры в теннисе, возглавила составленный Forbes список российских спортсменов, заработавших больше всех в 2010-е. Она является единственной представительницей тенниса в десятке этого рейтинга. Шесть мест там заняли хоккеисты, два – футболисты (Андрей Аршавин и Юрий Жирков) и ещё одно – баскетболист Тимофей Мозгов. Соответственно Мария также является единственной женщиной в этой десятке. Подсчёт, согласно объяснению издания, ведётся следующим образом: берутся доходы по контрактам с клубами, призовые на турнирах, различные бонусы и спонсорские сделки, без учёта выплат налогов, отчислений агентам и доходов от не связанной со спортом деятельности. Таким образом, с одной стороны, из суммы нужно вычесть немалый процент налогов и других выплат (в случае Шараповой, как и любого теннисного игрока, – не только агентам, но и тренерам, физиотерапевтам и другим членам команды). С другой – здесь не учтены доходы от продукции Sugarpova, производство которой Мария запустила в 2012 году, так же как и от продаж автобиографии. И если книга вряд ли сильно обогатила Шарапову, то оборот Sugarpova в прошлом году превысил $ 20 млн.

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Общий заработок Марии за 2010-е согласно Forbes составил $ 197,8 млн (а за карьеру – больше $ 325 млн). Призовые за всю карьеру россиянки составили $ 38 777 962. Это третий результат в истории после американок Винус и Серены Уильямс, и если Винус она уступает чуть больше трёх миллионов, то у Серены заработок на корте в два с лишним раза выше — $ 92 715 122. Вскоре Шарапову наверняка опередит Симона Халеп – у румынки сейчас $ 36 551 855 призовых. Самым успешным для Марии стал сезон-2012, за который она получила $ 6 508 296. В том году она выиграла три турнира на грунте: Штутгарт, Рим и «Ролан Гаррос», собрав благодаря последней победе «Карьерный шлем». Также она была в шести крупных финалах: Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Олимпиада в Лондоне, Пекин и Итоговый чемпионат WTA. Правда, у Серены даже в том сезоне призовых всё равно было больше, а лидером года по ним стала белоруска Виктория Азаренко.

Наплыв спонсоров в 2004-м и проблемы после мельдония

Когда 17-летняя Шарапова сенсационно выиграла Уимблдон-2004, у неё было только два спонсора – Nike (спортивная форма) и Prince (ракетки), сделки с которыми приносили около трёх миллионов долларов ежегодно. Но после победы рекламные предложения посыпались одно за другим. Мария заключила контракты с Tag Heuer, Canon, Motorola, Colgate-Palmolive, а чуть позже ещё с Land Rover, PepsiCo и Sony. Сумма сделки с Nike удвоилась, и призовые многократно увеличились. Спонсоры, призовые и бонусы за появления на турнирах принесли Марии 18 млн за один год после триумфа на Уимблдоне. За выставочные матчи она получала около $ 500 тыс. Были и другие источники дохода – например, владельцы одного из жилых небоскрёбов в Индии заплатили ей несколько миллионов за право назвать своё здание её именем. А потенциальных спонсоров стало так много, что некоторым пришлось отказывать.

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Лучший финансовый отрезок Марии пришёлся на 2014–2015 год, когда с июня по июнь она заработала $ 29,7 млн. Большая часть этих денег была заработана вне корта. К тому моменту уже вовсю продавались сладости Sugarpova, и, казалось, у пятикратной чемпионки «Шлемов» всё идеально – но в начале 2016-го ни Мария, ни кто-либо из членов её команды не заметил включения мельдония (милдроната) в обновлённый запрещённый список ВАДА, и вскоре россиянка была дисквалифицирована, несмотря на чистосердечное признание. Сначала её отстранили на два года, затем смягчили приговор, урезав срок до 15 месяцев. Но всё равно это был большой срок, выбивший её из колеи и из турнирного ритма. Отвернулись от Шараповой и некоторые спонсоры, например Tag Heuer, решивший не продлевать соглашение, а также Avon и Tiffany & Co. Porsche, Colgate & Palmolive, Evian и Nike приостановили действие контрактов на время расследования, но разрывать их не стали.

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Марии есть чем заняться после ухода из тенниса

Спонсорские сделки продолжат действовать и после завершения карьеры, хотя есть вероятность, что в части из них предусмотрено некоторое снижение выплат после ухода из тенниса. Тем не менее Мария остаётся одной из самых узнаваемых спортсменок в мире, и, разумеется, проблем со вниманием спонсоров у неё не будет – равно как и с тем, чем заниматься после завершения карьеры. С её бизнесом сладостей наверняка всё будет в порядке, так что её состояние только продолжит расти и вскоре должно превысить треть миллиарда долларов. Все эти деньги Шарапова заработала в первую очередь своим трудом на корте (хотя и внешность тоже помогла, но без результатов не было бы и больших денег – в качестве примера можно взять канадку Эжени Бушар, которая, сверкнув в середине 10-х, получила хорошие контракты, а после её падения условия новых сделок стали гораздо хуже), и она точно их заслуживает. Если бы не её талант и трудолюбие и не риск её отца, отправившегося с маленькой дочерью в США с несколькими сотнями долларов в кармане, ничего этого бы не было.