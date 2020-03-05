Невезучий дель Потро. Шесть операций — не повод остановиться?

Дель Потро после очередной операции надеется вернуться летом

Хуан-Мартин дель Потро, самый травматичный из топ-игроков своего поколения, проходит реабилитацию после второй перенесённой операции на коленной чашечке в Майами (США). 31-летний аргентинец не выходил на корт с июля прошлого года, когда обыграл Дениса Шаповалов в первом круге турнира в Лондоне, а после этого не смог продолжить выступления, снявшись с матча второго раунда с Фелисьяно Лопесом из-за перелома коленной чашечки. Лопес, кстати, завоевал на том турнире титул, благодаря которому вернулся в топ-100 и передумал завершать карьеру в 2019 году.

В конце января 2020 года аргентинский гигант (его рост – 198 сантиметров) был выписан из больницы. В настоящее время Хуан-Мартин восстанавливается под наблюдением хирурга, врача бейсбольной команды «Майами Марлинс» Ли Каплана. Точные сроки восстановления дель Потро на корт не называются, известно лишь, что его целью являются Олимпийские игры в Токио.

Затянувшиеся проблемы с коленом

Это была не первая травма колена, полученная аргентинцем. Он травмировался ещё на «Мастерсе» в Шанхае в 2018-м, когда проводил один из лучших сезонов в карьере. Хуан-Мартин впервые выиграл турнир этой престижной категории, победив Роджера Федерера в финале Индиан-Уэллса, и дошёл до финала US Open – это был первый финал мэйджоров для дель Потро с 2009 года, когда он стал чемпионом (также в Нью-Йорке). Кроме того, аргентинец победил в Акапулько, был ещё в трёх финалах и в нескольких



полуфиналах, в том числе на «Ролан Гаррос» и на «Мастерсе» в Майами. К началу осени дель Потро уже гарантировал себе место на Итоговом чемпионате ATP (впервые с 2013 года), но не смог сыграть там из-за уже упомянутой травмы колена. Он вернулся на корт в феврале 2019-го, однако, как оказалось, поторопился и пропустил ещё 2,5 месяца, прежде чем вновь провёл официальный матч – а ещё через полтора месяца произошёл рецидив травмы. «Я буду прооперирован в субботу в Барселоне. Тяжёлый момент. Грустно, что снова приходится через это проходить. Трудно сказать, что будет потом. Хочется верить, что колено заживёт. Не знаю, может, я провёл последний матч в карьере. Во время лечения смогу осознать, на что способен мой организм», — сказал тогда Хуан-Мартин.

Хуан-Мартин Дель Потро. Мощь против травм 23 сентября Хуан-Мартин Дель Потро, чемпион US Open-2009 и бронзовый призёр Олимпиады-2012, празднует свой 24-й день рождения.

Настрой дель Потро быстро сменился на более оптимистичный. Он рассчитывал на возвращение в октябре 2019-го и уже тренировался на корте, а также был заявлен на выставочный матч с Роджером Федерером в рамках латиноамериканского турне швейцарца, но этим планам не суждено было сбыться. Хуан-Мартин не вышел на корт ни в конце того сезона, ни в начале этого, пропустив Открытый чемпионат Австралии. В конце января он перенёс повторную операцию на коленной чашечке. «Возвращаюсь домой, буду отдыхать. Ещё раз большое спасибо за любовь и поддержку в эти трудные времена. Крепко всех обнимаю!», — написал после этого аргентинец.

4 операции на запястьях и успешные возвращения

До травмы колена самым слабым местом дель Потро были запястья. Ещё в 2010 году, вскоре после победы на US Open – 2009, Хуан-Мартин травмировал правое запястье и выбыл на 9 месяцев, опустившись в итоге с 4-й строчки за пределы топ-400. В 2014 году аргентинец получил травму уже левого запястья, а в 2015-м произошёл рецидив. В результате на протяжении двух сезонов аргентинец, вернувшийся перед этим в топ-5, больше лечился, чем играл. Между февралём 2014-го, когда и была получена первая травма левого запястья, и февралём 2016-го он провёл всего 4 матча и перенёс три операции.

Хуан Мартин Дель Потро. За пределами человеческих возможностей Победитель US Open-2009 Хуан Мартин Дель Потро возвращается в профессиональный тур спустя 11 месяцев и после 4-й операции за карьеру.

Хуан-Мартин остался фактически без рейтинга (вылетел во вторую тысячу), когда вернулся в Делрэй-Бич зимой 2016 года. К Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он подошёл, находясь во второй сотне, и сенсационно дошёл до финала, обыграв по пути Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Остановил дель Потро только Энди Маррей, завоевавший вторую золотую медаль в одиночном разряде подряд. Для аргентинца это тоже была вторая медаль кряду – к бронзе Лондона-2012 он добавил серебро Рио. По итогам года Хуан-Мартин вернулся в топ-50 и помог сборной Аргентины впервые в истории завоевать Кубок Дэвиса, а 2017-й завершил 11-й ракеткой мира.

Собрать себя по кусочкам. Дель Потро есть что посоветовать Джоковичу Джокович начинает с нуля после травмы, а перенёсший 4 операции дель Потро возвращается на пик формы. У Хуан-Мартина есть рецепт для Новака.

В октябре прошлого года, ещё не зная, что его возвращение вновь будет отложено, дель Потро говорил, что вряд ли снова попадёт в топ-10, хотя и надеется показать хорошие результаты. «Не жду, что снова попаду в топ-10 мирового рейтинга после всех проблем. Будет нелегко повторить такой же сезон, но никогда не знаешь, что тебя ждёт. Если всё ещё буду находиться в хорошей форме и ощущать себя здоровым, снова смогу чувствовать себя сильным. Становлюсь старше, но ещё могу играть в хороший теннис. В этом моя мотивация». И хочется пожелать Хуан-Мартину удачного возвращения – хотя бы на один последний запоминающийся «забег». Главное, чтобы оно в принципе состоялось, поскольку если рецидивы травмы продолжатся, то говорить о нормальном возобновлении карьеры будет сложно. Сейчас он перенёс уже шесть операций (одну на правом запястье, три на левом и две на колене), а каждый организм имеет свои пределы.