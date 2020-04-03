Россиянка Анастасия Павлюченкова искупалась в апрельском снегу. А чем занимаются другие теннисисты во время карантина?

«Это не шутка. Настроение улучшается». Зачем российская теннисистка ныряет в снег

Только что теннисный мир оглушило неприятное известие, что впервые со времён II Мировой войны отменён Уимблдон. Но впадать во вселенскую печаль – это не выход, тёмные времена когда-то завершатся, и нужно сохранять позитивный настрой. Теннисисты как могут подбадривают себя и окружающих, публикуя весёлые ролики и фотографии. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов, чем они занимаются во время карантина.

Хачанов и другие теннисисты нашли лучшее применение туалетной бумаге во время коронавируса Провальные дубли, сбитая камера, потерянный дефицитный рулон – теннисисты поменяли мячик на туалетную бумагу во время карантина.

Австралиец Ник Кирьос разместил на своей страничке в «Инстаграме» фотографию, как он в родной Канберре делает тату на правой руке, дав короткую подпись: «Скоро». Не все подписчики поняли такой ход теннисиста. Посыпались вопросы: «А как же социальное дистанцирование?» и «Это полтора метра?» Ник никому пока не ответил – видимо, готовит новую фотографию.

Белоруска Арина Соболенко разместила довольно откровенную фотографию, на которой смотрит с надеждой в будущее. Место своего нахождения она охарактеризовала так: «Там, где хорошо».

Под главным хештегом последнего времени #ОставайсяДома болгарин Григор Димитров опубликовал видео своей тренировки во дворе. Разместившись на подлокотниках двух стульев, теннисист довольно ловко отжался несколько раз, не потеряв при этом равновесия.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Григора Димитрова.

Приспособила два стула для домашних упражнений и немка Сабина Лисицки. Достаточно положить на них обычную швабру – и вот уже турник для подтягиваний готов.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Сабины Лисицки.

Поддерживает форму в спортзале и бывшая первая ракетка мира Ана Иванович.

Россиянин Андрей Рублёв смог зафиксировать стойку на руках.

Канадская теннисистка Эжени Бушар решила воспользоваться паузой и реализовать мечту детства – освоить одноручный бэкхенд.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Австралиец Алекс де Минор попробовал свои силы в домашнем гольфе, но после неудачной попытки выбросил клюшку. «Я официально завершаю карьеру», — пошутил теннисист.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Алекса де Минора.

Россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала довольно смелое фото, на котором она в одном купальнике прыгнула в снег. «1 апреля в России. Это не шутка. Настроение улучшается», — рассказала теннисистка о том, как она искупалась.

Семья первой ракетки мира по замороженному рейтингу Новака Джоковича подготовилась ко встрече с коронавирусом во всеоружии. Дети теннисиста – 5-летний сын Стефан и двухлетняя дочь Тара – облачились в самодельные защитные доспехи из картонных коробок, а вместо мечей взяли в руки детские ракетки. No Pasaran! — коронавирус не пойдёт!

Россиянка Анна Калинская занимается гимнастикой на свежем воздухе. «Выше!» — подзадорила её в комментарии Анастасия Потапова. «Стремлюсь», — ответила Аня.

Россиянка Дарья Касаткина показала чудеса обращения с мячом и ракеткой. «Самое время потренировать трикшоты, как у Роджера Федерера (с некоторыми доработками)», — прокомментировала теннисистка своё видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Подружка и тёзка Касаткиной Дарья Гаврилова продемонстрировала зажигательный танец на кухне, во время которого энергично двигается по кухне, подпевает мелодии, моет руки и обеззараживает их специальным средством. Даша назвала этот ролик «Карантинная тренировка от Памелы Пупкин».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».