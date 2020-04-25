«Небольшая нехватка веса». Как Новак Джокович пытался сдвинуть с места борца сумо

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович осенью 2019 года во время подготовки к турниру ATP500 в Токио попробовал свои силы в сумо. Новак принял участие в утренней тренировке профессиональных сумоистов. После разминки Джокович вышел с борцом сумо на дохё (ринг для сумоистов) и безуспешно пытался сдвинуть его с места. Что из этого вышло – смотрите сами.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По сути только после того как борец поддался, Новак сумел вытолкать сумоиста за пределы круга. Неудивительно, что сербского теннисиста, который померился весом с человеком-горой, переполняли эмоциям: «Борьба сумо – это священный вид спорта в Японии. Мне удалось почувствовать, каково это находиться рядом с этими воинами. У меня небольшая нехватка веса, но я был близок к тому, чтобы сдвинуть борца на дюйм. Они рассказали мне, что едят как минимум 10 000 калорий в день, чтобы быть сильными и большими. Не уверен, что когда-либо смогу добиться подобных результатов. Помню следил за сумо в 1990-е дома в Сербии с отцом и братьями, особенно поддерживая ёкодзуну Акэбоно. Где он теперь, чтобы я мог показать ему, каким большим я стал?»

Любопытно, что Джокович впервые играл на турнире в Токио, поскольку раньше на этой неделе календаря предпочитал выступать на аналогичном соревновании в Пекине. Однако перед Олимпиадой в японской столице Новак решил «разведать обстановку». Разведка оказалась удачной – серб сходу завоевал на дебютном для себя турнире титул. Возможно, в этом ему помогла как раз тренировка с сумоистами.