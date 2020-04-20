Серена со свиньями, баттл Шараповой и Джоковича. 10 забавных видео в теннисе

«Чемпионат» предлагаем вам выбрать самый забавный и курьёзный момент в теннисе из указанных вариантов. Любой из этих роликов наверняка поднимет вам настроение.
1. Меткий удар Марии Шараповой. Один Джокович пострадал
Что важнее для теннисиста – скорость или инстинкт? Это решили проверить Новак Джокович и Мария Шарапова. В многоэтапном противостоянии были и гольф, и боулинг, и попадание на точность. Чем всё закончилось?
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2. Надаль ударился головой о дверной косяк, разминаясь перед матчем
Рафаэль Надаль известен своей сосредоточенностью и обилием ритуалом. Один из них едва не стоил теннисисту здоровья. Разминаясь перед матчем на Уимблдоне с люксембуржцем Жилем Мюллером, испанец выбрал неудачное место для прыжков в высоту – и со всего маха въехал головой в дверной косяк.
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3. Теннисистки устроили потасовку во время турнира ITF в Париже
Матч второго круга турнира ITF в Лас-Вегасе (США) между канадкой Кэтрин Себов и представительницей США Алисией Паркс, пробившейся в основную сетку через квалификацию, завершился скандалом.
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4. Серена Уильямс увидела крокодила во время прогулки
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс во время прогулки увидела в водоёме крокодила. Чем всё закончилось?
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5. Украинский теннисист не выиграл ни одного розыгрыша на турнире в Дохе
На турнире ITF в Дохе (Катар) состоялся любопытный матч. Теннисист из Таиланда Криттин Коайкул в квалификации всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета. Представитель Таиланда, занимающий 1369-е место в рейтинге ATP, выиграл со счётом 6:0, 6:0. А его соперник оказался, пожалуй, самым нелепым теннисистом, который когда-либо играл в официальных матчах.
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6. Приключения Марии Шараповой в Африке с леопардами и гориллами
Российская теннисистка Мария Шарапова совершила увлекательное путешествие по Африке, где побывала в таких экзотических странах как Ботсвана и Руанда и смогла заснять жителей дикой природы – леопардов и горилл.
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7. Джокович попытался вытолкнуть борца сумо из круга
Первая ракетка мира серб Новак Джокович во время подготовки к турниру в Токио попробовал силы в сумо. Новак принял участие в утренней тренировке профессиональных сумоистов.
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8. Федерер запустил несколько мячей в Зверева после его ошибки в парном матче
Роджер Федерер и Александр Зверев часто участвуют вместе в различных показательных матчах и шоу. И Федерер на правах старшего, более опытного и именитого товарища может позволить себе в шутку устроить подобное «наказание» «молодому падавану».
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9. Снять футболку в центре Парижа. Для Эжени Бушар проще простого
Канадская теннисистка Эжени Бушар – одна из самых раскомплексованных теннисисток тура. Она любит провоцировать своих поклонниках в соцсетах всевозможными откровенными фото или видео. Эжени вполне может позволить себе переодеть футболку в центре Парижа на глазах у толпы зевак.
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10. Как Возняцки и Серена встретили свиней на Багамских островах
Каролина Возняцки перед свадьбой устроила себе девичник на Багамах. Среди подруг невесты была и Серена Уильямс, с которой датчанка давно дружит. Девушки «зажигали» в довольно экзотическом местечке Pig Beach, где по океанскому берегу спокойно разгуливают дикие свиньи.
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