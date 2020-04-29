В купальнике и фате. Зачем Серена и Возняцки отправились на остров к свиньям

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Как лучше всего провести девичник перед свадьбой? Датская теннисистка Каролина Возняцки выбрала, наверное, самый безумный вариант – отправилась на остров к свиньям, взяв с собой свою любимую подругу – Серену Уильямс. После помолвки с американским баскетболистом Дэвидом Ли датчанка стала активно готовиться к свадебной церемонии, которая была намечена на июнь 2019 года. А в апреле того же года, в перерыве между турнирами, Каролина закатила грандиозный девичник на Багамах, в том числе на довольно экзотическом острове Свиней или Pig Beach.

Таким названием остров обязан своим необычным жителям — свиньям. Дикие животные просто заполонили эту местность. Основное их занятие — купание в водах Карибского моря, принятие солнечных ванн и выпрашивание у туристов какого-нибудь прикорма. Среди подружек, приглашённых Возняцки на девичник, была Серена Уильямс, с которой датчанка давно дружит. Девушки устроили вечеринку с караоке, а затем отправились на пляж. Купающиеся на Свином берегу кабаны Серене не очень понравились, да и она им, похоже, тоже. А вот сама невеста, облачившись кроме купальника ещё и в фату, с удовольствием сфотографировалась с дикими животными. Что ж – неплохое украшение для девичника.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Надо сказать, что Каролина Возняцки – одна из самых ярких и стабильных теннисисток 2010-х годов. Она была первой ракеткой мира, выиграла 30 титулов, в том числе под конец карьеры впервые победила на Итоговом чемпионате WTA (2018) и на турнире «Большого шлема» — Australian Open-2019. Всего датчанка заработала $ 35 233 415 призовых. Любопытно, что в официальных матчах Серена и Каролина встречались 11 раз, и с огромным перевесом Уильямс её переиграла – 10:1