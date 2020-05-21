Аманда Анисимова и Анна Калинская сменили имидж. Зачем?

Первые баталии на кортах уже начались, но теннисисты продолжают совершенствоваться в кулинарном мастерстве, гулять на свежем воздухе и примерять новую одежду. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

«Попросила его уйти, но Алексис отказался». Почему Серена вспомнила о знакомстве с мужем? А тренер Серены Уильямс не стал опровергать слухи о второй беременности американки.

Поэкспериментировала со своим имиджем американка русского происхождения Аманда Анисимова. Обычно такие кардинальные перемены во внешности происходят накануне значительных событий. Возможно для 18-летней теннисистки это связано с тем, что у неё закончился карантин и она возвращается к соревновательной практике. На днях Аманда откроет программу матчей первого для себя показательного турнира MyUTR Pro Match Series в Вест-Палм-Бич (Флорида) после карантина.

Участвуют также Элисон Риске, Даниэль Коллинз и австралийка Айла Томлянович.

Анна Калинская тоже решила сменить цвет волос. Интересно, зачем? Как бы то ни было, в подписи к фото россиянка поделилась переживаниями по поводу негативной реакции со стороны мамы. Однако в комментариях многие оценили новый имидж теннисистки и подбодрили её.

Спустя пару дней Калинская опубликовала видео в своём «инстаграме», на котором она во время тренировки попыталась перепрыгнуть через сетку, но зацепилась за неё ногой и упала. «Вот как складывается мой 2020 год», — с грустью прокомментировала этот ролик Анна. Позднее в «сториз» россиянка показала последствия своего падения через сетку. Судя по фото, Калинская сильно ушибла ногу. «Да, я сама себя повредила. И запястье тоже», — подписала запись спортсменка.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Анны Калинской.

Американка Серена Уильямс опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира предстала в длинном белом платье. Запись за 17 часов собрала почти 136 тыс. лайков. «Вторничное настроение», — подписала фото бывшая первая ракетка мира.

Радуется возможности выбраться на свежий воздух пуэрториканка Моника Пуиг. Олимпийская чемпионка-2016 смогла совершить конную прогулку.

Стального коня оседлал грек Стефанос Циципас.

Любуется на родную Одессу украинка Даяна Ястремская.

Прогулялась по лесу в окрестностях Загреба хорватка Донна Векич.

Решила немного потренировать удары в гольфе прямо на улице чешская теннисистка Каролина Мухова. В конце мая она примет участие в показательном турнире в Праге с участием сильнейших теннисисток из Чехии – Петры Квитовой, сестёр Плишковых, Барборы Стрыцовой.

А немец русского происхождения Александр Зверев просто счастлив, что наконец-то возобновилась футбольная Бундеслига, где он теперь может снова болеть за любимую мюнхенскую «Баварию». Добавим, что любимцы



Саши его не подкачали и выиграли в первом туре после двухмесячной паузы в гостях у берлинского «Униона» — 2:0.

Вновь хозяйничает на кухне швейцарец Стэн Вавринка. На этот раз на снимке он только приготовил скалку, чтобы раскатывать тесто для приготовления пиццы. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обратился к подписчикам, чтобы ему подсказали, какие начинки следует использовать. Однако бокал с вином уже на месте.

На днях отметил свой 29-й день рождения Григор Димитров. Бывший 3-й номер мировой классификации получил в подарок внушительных размеров торт, украшенный изображением болгарского флага и поздравительной надписью.

30-летие отметил аргентинский теннисист Гидо Пелья в компании со своей невестой – известной моделью Стефани Демнер.

День рождения отметили и в семье итальянцев Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты. Их старшему сыну Федерико исполнилось три года.

В заключение отметим, что в мае в Германии прошли три показательных турнира после карантина, начался четвёртый. Также состоялся мужской турнир в Палм-Бич (США), на очереди – женский. Кроме этого, намечены соревнования в теннисных академиях Муратоглу во Франции, Рафаэля Надаля в Испании и Янко Типсаревича в Сербии, а также турниры в Чехии и Австрии. Так что теннисная жизнь постепенно начинает просыпаться, и нас ждёт много интересного.