Мировой рекорд Наоми Осаки. Как японка обошла Серену Уильямс и Марию Шарапову

Японская теннисистка Наоми Осака установила рекорд женского спорта, заработав 37,4 миллиона долларов за год и став самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в истории. В рейтинге спортсменов обоих полов по версии Forbes Осака заняла 29-е место. В топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов года попала ещё одна теннисистка – американка Серена Уильямс. Её заработок составил $ 36 млн (33-е место) – для Серены это тоже личный рекорд. С 2015 года до нынешнего момента рекорд удерживала Мария Шарапова – $ 29,7 млн. И вообще лидерство за последние 10 лет среди спортсменок неизменно удерживали теннисистки: сначала Шарапова пять сезонов подряд, потом Серена – четыре, а теперь всех обошла Осака.

Лучшие ежегодные заработки спортсменок за последние 10 лет, в млн.долларов:

Мария Шарапова (Россия)

2011 – 25,0

2012 – 27,1

2013 – 29,0

2014 – 24,4

2015 – 29,7

Серена Уильямс (США)

2016 – 28,9

2017 – 27,0

2018 – 18,1

2019 – 29,2

Наоми Осака (Япония)

2020 – 37,4 2011 – 25,02012 – 27,12013 – 29,02014 – 24,42015 – 29,72016 – 28,92017 – 27,02018 – 18,12019 – 29,22020 – 37,4

Как же Наоми удалось обойти двух грандов мирового спорта с богатым коммерческим опытом? Прежде всего это случилось из-за стремительного спортивного успеха японки, когда она выиграла подряд два турнира «Большого шлема» — US Open-2018 и Australian Open-2019, после чего она ещё и стала сразу первой ракеткой мира (28 января 2019 года). Не исключено, что дополнительное внимание к Осаке со стороны публики (а в конечном итоге и спонсоров) было привлечено после знаменитого скандала в финале US Open-2018. Напомним, что тогда соперница японки по решающему матчу – американка Серена Уильямс обвинила судью в необъективности и предвзятости, устроила истерику, что, естественно, повлияло на настроение победившей в тот день Осаки, которая несмотря на триумф выглядела расстроенной и потерянной.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Ещё один рецепт успеха – молодость. Триумф к Наоми Осаке пришёл, когда ей было всего 20. Понятно, что новые имена всегда привлекают любителей спорта и богатые фирмы, которые ищут новые лица для рекламы своей продукции. Важный фактор успеха также – это корни Осаки. Она из интернациональной семьи: её отец Леонард Франсуа родом из Гаити, а мать Тамаки — японка. Наоми родилась в Японии, а когда ей было всего 3 года, родители переехали жить в США. У Наоми Осаки двойное гражданство – американское и японская, но на спортивных соревнованиях она представляет только Японию. Это был очень важный момент в преддверии летней Олимпиады-2020 в Токио. Из-за этого теннисистка смогла получить рекламные контракты с такими олимпийскими спонсорами как Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin Foods.

Два выигранных «шлема» подряд и первое место в рейтинге в столь юном возрасте повлияли на то, что за японку стали «драться» крупнейшие спортивный спонсоры. Выступая до 2019 года в экипировке Adidas, она в итоге стала лицом Nike и получила от компании более $10 млн, причём это партнёрство рассчитано как минимум до 2025 года. На данный момент Наоми сотрудничает с 15 брендами. Среди них такие известные торговые марки как Nissan Motor, Shiseido (косметика), Yonex (спортивный инвентарь), MasterCard, BodyArmor (спортивный напиток), Hyperice (оборудование для реабилитации) и другие.