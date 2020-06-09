Первая ракетка мира, сестра первой ракетки. Как сейчас выглядит Динара Сафина

Динара Сафина повторила успех своего брата и тоже стала первой ракеткой мира. Она и сегодня в отличной форме. Вернётся ли Динара на корт?

Карьера Динары Сафиной была предопределена с самого рождения, поскольку она выросла в спортивной семье. Папа – директор теннисного клуба в Москве, а мама, Рауза Исланова — бывшая советская теннисистка, мастер спорта международного класса. Позднее мама Динары стала детским тренером и работала с такими будущими звёздами как Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и Анна Курникова, а также со своими родными детьми — Маратом и Динарой.

Ну а самый известный член этой спортивной семьи – старший брат Динары, Марат Сафин (разница в возрасте – 6 лет и 3 месяца). Марат всегда был путеводной звездой по жизни и в спорте для Динары. В 14-летнем возрасте он уехал учиться в теннисную академию в Валенсии. Туда же в ещё более юном возрасте оттачивать своё мастерство последовала и Динара. В 14 лет Сафина выиграла престижный детский международный турнир во Франции – Les Petits As. А спустя год дошла до финала юниорского Уимблдона, где сражаются девушки до 18 лет.

Во взрослом теннисе Динара тоже смогла добраться до финала турнира «Большого шлема». Произошло это на грунтовых кортах «Ролан Гаррос»-2008. Сафина, посеянная под 13-м номером, последовательно выбила из сетки всех россиянок, попавшихся ей на пути – в четвёртом круге Марию Шарапову (1-й номер посева), затем, отыгравшись с матчбола во втором сете Елену Дементьеву (7) и Светлану Кузнецову (4). Однако в финале Динара не смогла справиться с сербской теннисисткой Аной Иванович (2), которая вдобавок к титулу ещё и получила звание первой ракетки мира.

Фото: Getty Images

В следующем году на Australian Open, уже будучи 3-м номером посева, Динара смогла выдержать непростой матч 4-го круга с француженкой Ализе Корне (15), а затем тяжёлый психологически поединок с австралийкой Еленой Докич, которую поддерживал весь стадион. В полуфинале Динара обыграла россиянку Веру Звонарёву (7), а в финале встретилась с самой Сереной Уильямс (2), которую в тот день никто не мог остановить.

Серена Уильямс и Динара Сафина на Australian Open-2009 Фото: Getty Images

Третья попытка была у Динары всего спустя 4 месяца. Россиянка отлично провела грунтовую серию и выступала на «Ролан Гаррос» в качестве первого номера посева. В третьем круге она выбила юную Анастасию Павлюченкову (27), затем разгромила француженку Араван Резаи, в четвертьфинале смогла отыграться с 0-1 по сетам в матче с Викторией Азаренко (9), следом прошла словачку Доминику Цибулкову (20) и в третий раз пробилась в финал на «шлемах». Но там уже не было равных россиянке Светлане Кузнецовой (7).

Фото: Getty Images

В 2008 году Динара дебютировала на Олимпийских играх – да так, что всем на зависть. В парном разряде в олимпийском Пекине она выступала вместе со Светланой Кузнецовой. Девушки были посеяны под 1-м номером. Напряжённый график теннисного турнира, сопровождающийся дождями и переносами, не позволил россиянкам пройти в четвертьфинале китайскую пару – 8:10 в третьем сете. Зато в одиночном разряде Сафина (6) смогла убрать с дороги двух китаянок – Чжэн Цзе в 3-м круге и Ли На в полуфинале, а также сербку Елену Янкович (2) в четвертьфинале. В решающем матче встретились две россиянки – Сафина и Елена Дементьева (5). Дементьева, имевшая за плечами опыт двух Олимпиад и выступавшая в Пекине только в одиночном разряде, смогла сохранить на финал больше сил и завоевала золото, отыгравшись с 0-1 по сетам. Ну а Динара стала серебряным призёром на единственной для неё Олимпиаде. Бронза досталась ещё одной представительнице России – Вере Звонарёвой. Весь пьедестал в Пекине-2008 заняли россиянки!

Динара Сафина, Елена Дементьева и Вера Звонарёва на пьедестале Олимпиады-2008 Фото: РИА Новости

Несмотря на поражения в важных финалах, Динара Сафина смогла выиграть немало крупных титулов – например, турниры высочайшей 1-й категории в Берлине, Монреале и Токио-2008, а также Рим и Мадрид-2009, проводившиеся на грунте. Всего в активе россиянки 12 титулов в одиночном разряде и 9 в парном, включая US Open-2007 (вместе с француженкой Натали Деши) и Индиан-Уэллс-2008 (с Еленой Весниной). В мае 2008 года Динара смогла стать 8-й ракеткой мира в парном разряде.

Фото: Getty Images

Важной вехой в карьере Динары Сафиной стало выступление в составе сборной России в Кубке Федерации. Она дебютировала в этом турнире в 19 лет и внесла свой вклад в победу команды в первом же для себя розыгрыше-2005. В гостевом финале со сборной Франции на знаменитых кортах «Ролан Гаррос» Динара вышла на решающую парную комбинацию вместе с Еленой Деметьевой, когда счёт был ничейным – 2-2. И именитые Мари Пирс с Амели Моресмо были повержены! Внесла Динара существенную помощь и в победу сборной России в розыгрыше Кубка Федерации-2008.

Посмотреть видео можно в твиттере FedCup.

Главный успех пришёл к Динаре Сафиной во время грунтового сезона-2009 – накопленных побед за последние 52 недели хватило россиянке, чтобы она поднялась на вершину мирового рейтинга. 20 апреля, за неделю до своего 23 дня рождения, Динара стала первой ракеткой мира. До неё из России этого удалось добиться только трём теннисистам – Евгению Кафельникову, Марату Сафину и Марии Шараповой. На этой позиции Сафина-младшая продержалась до октября, выступив в этом статусе на трёх турнирах «Большого шлема» подряд. Суммарно она была первой ракеткой мира ровно полгода (26 недель), опередив по этому показателю и Марата, и Марию, и Евгения. Кстати, Динара с Маратом вдвоём установили ещё один уникальный рекорд – они являются единственными в мире братом и сестрой, бывшими первыми ракетками в одиночном разряде. В женском теннисе есть две сестры, возглавлявшие рейтинг – Серена и Винус Уильямс.

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Сезон-2009 для Динары начался со знакового события – на Кубке Хопмана – командном чемпионате в смешанном разряде она выступила вместе с братом. На групповом этапе Сафины обыграли всех соперников – из Италии, Тайваня и Франции, и лишь в финале уступили дуэту из Словакии – Доминик Хрбаты и Доминика Цибулкова.

Динара Сафина и Марат Сафин Фото: instagram.com/dinarasafinaofficial

К сожалению, тот год завершился для Динары на минорной ноте – из-за постоянных перегрузок организм российской теннисистки не выдержал, и на Итоговом чемпионате WTA в Дохе она снялась в начале стартового матча группового этапа из-за невыносимых болей в спине. Сафина отыграла весь следующий 2010 год, но результаты резко пошли на спад – лишь на четырёх турнирах она добралась до четвертьфинала. В 2011-м Динара уже снималась по ходу грунтовых турниров в Марбелье и Фесе, а после того, как проиграла во втором круге турнира в Мадриде, больше на корт в официальных матчах не выходила.

В октябре 2014-го на кортах московского СК «Олимпийский» в торжественной обстановке было объявлено о завершении карьеры Динары Сафиной вместе с ещё одной прославленной россиянкой – Анной Чакветадзе. С тех пор Динара постоянно остаётся в теннисе – проводит мастер-классы, показательные, ветеранские поединки с участием звёзд тенниса, занимается популяризация этого вида спорта, комментирует матчи. Сафина была участницей эстафеты олимпийского огня перед играми в Сочи-2014. В апреле 2015-го россиянка стала директором по связям с общественностью «Мастерса» в Мадриде.

Динара Сафина и Анна Чакветадзе Фото: РИА Новости

Последние годы Динара Сафина активно занимается тренерской работой. По словам россиянки, ей интереснее с теннисистами юниорского возраста: «Считаю, что мне наиболее комфортно было бы тренировать ребят от 15 лет и старше. Я верю, что смогу принести пользу теннисистам, которые находятся уже близко к спорту высоких достижений. Там, где необходима постоянная шлифовка игры, тактический разбор оппонента и другие тонкости большого тенниса… Я хочу научиться помогать им избавляться от мандража, лишнего волнения, которое мешает в игре. Например, через дыхательные практики в йоге, которые помогают успокоиться», — сказала Динара.

Видимо, одной из таких теннисисток, которым Динара негласно помогала, была американка российского происхождения Софья Кенин. В январе 2020 года она неожиданно для всех стала победительницей Australian Open. Во время матча в ложе Кенин сидела Динара Сафина, а после победы и церемонии награждения уже в подтрибунном помещении Софья радостно обняла Динару.

Посмотреть видео можно в твиттере Australian Open.

Любопытно, что сама Софья Кенин так прокомментировала появление Сафиной в своей ложе во время победного для неё турнира: «Мы подписаны с Динарой друг на друга в инстаграме, и переписываемся. Я спросила её, не хочет ли она прийти на мой матч. Она сказала, что с радостью. Конечно, очень здорово, что Динара была в моей ложе. Я в курсе её достижений». Действительно, Динара Сафина довольно часто обновляет свой аккаунт в Инстаграме и в одной из бесед с подписчиками по поводу своего возможного возвращения в профессиональный тур по примеру Ким Клейстерс сказала: «Может. Но в другой жизни».