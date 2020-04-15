Сафины против Уильямс. Выбираем свою любимую теннисную пару братьев и сестёр

Теннисный тур – это большая семья. Но и внутри этой семьи есть настоящие семейные дуэты. Есть немало братьев и сестёр, которые выступали на довольно приличном уровне каждый из двоих, а то и троих. Таких примеров очень много – Андрей и Наталья Медведевы, сёстры Радваньские, Бондаренко, Родионовы, Малеевы, братья и сёстры Блэк, Санчесы, братья Макинрои и многие-многие другие. Мы расскажем о самых заметных семейных дуэтах, где каждый достиг немалых высот.

Миша Зверев и Александр Зверев

Между братьями Зверевыми огромная разница в возрасте – 10 лет. Миша родился в Москве в 1987 году. Его родители, тоже теннисисты, пережили на себе все ужасы дефицита, очередей, нехватки денег в разваливающемся СССР. Когда мальчику было три года, семья перебралась в Германию на заработки. Как оказалось потом – насовсем. Миша получил немецкое гражданство и стал выступать в туре. Был в топ-50 как одиночного, так и парного разрядов, хорошо выступал на траве и быстром харде, предпочитая стиль игры с частыми выходами к сетке. Пик его результатов пришёлся на период с 2008 по 2010 годы. Казалось, карьера постепенно шла на спад, Миша уже подумывал о её завершении, когда стремительно стал подрастать его младший брат Александр. Помогая младшему, и сам Миша по сути перезапустил свою карьеру. Он обновил свой рекорд выступлений на «шлемах» (четвертьфинал Australian Open-2017), в июле 17-го добрался до лучшего для себя 25-го места в рейтинге ATP, выиграл титул в Истбурне-2018. В парном разряде к двум титулам, завоёванным в 2008 году с Михаилом Южным добавил ещё два, выигранных вместе с Сашей – Монпелье-2017 и Акапулько-2019.

Успехи младшего Зверева все на виду. Сейчас он 7-я ракетка мира, добирался максимально до 3-й строчки рейтинг-листа ATP, завоевал 11 титулов в одиночном разряде. Начал с Санкт-Петербурга-2016, потом в Монпелье-2017 добился дубля (титул в одиночке и в паре с Мишей), выиграл три турнира серии «Мастерс» (Рим, Монреаль-2017, Мадрид-2018) и Итоговый чемпионат ATP-2018.

Энди Маррей и Джейми Маррей

Братья Маррей – погодки. Старший, Джейми, больше преуспел в парном разряде. Он выиграл 23 титула в паре, в том числе «Мастерс» в Цинциннати-2018, два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open-2016) с Бруно Суаресом, был первой ракеткой мира. Преуспел Джейми и в миксте – он 8 раз был в финалах турниров «Большого шлема» и выиграл 5 из них (вместе с Еленой Янкович, Мартиной Хингис и Бетани Маттек-Сэндс). Внёс существенный вклад старший Маррей и в историческую победу сборной Великобритании в Кубке Дэвиса-2015, где первую скрипку играл его младший брат Энди, игравший на износ и в одиночке, и в паре.

Сам Энди Маррей был первой ракеткой мира в одиночном разряде, выиграл 46 титулов, в том числе три турнира «Большого шлема» (US Open-2012, Уимблдон-2013, 2016), 14 соревнований серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP-2016, два золота Олимпиады (2012 и 2016), а также серебряную медаль Лондона-2012 в миксте. За свои заслуги перед британской короной получил почётное звание сэра. Из-за хронических проблем с бедром перенёс несколько операций, пошёл на протезирование. В итоге вернулся в тур и выиграл титул в Антверпене с металлической пластиной в ноге.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Каролина Плишкова и Кристина Плишкова

Сёстры Плишковы – близнецы из Чехии. Обе девушки отличаются отличной подачей, у каждое есть свои рекорды по скорости подачи, количеству эйсов за матч или за сезон. Долгое время их восхождение в теннисе шло на равных. Каждая в 2010 году выиграла по титулу на юниорских «шлемах». Во взрослом туре Каролина (правша) резко стала продвигаться вверх по рейтинговой лестнице, а у Кристины (левша), дела шли с перепадами. Кристина завоевала титул на турнире в Ташкенте-2016, добиралась до 35-го места в рейтинг-листе WTA. Каролина выиграла 16 титулов, была в финале US Open-2016, в июле 2017-го стала первой ракеткой мира, трижды выиграла Кубок Федерации вместе со сборной Чехии (2015, 2016, 2018).

Боб Брайан и Майк Брайан

Американские братья Брайан – тоже близнецы, только практически всю свою карьеру они играют в парном разряде, причём в одном дуэте, и в таком составе они стали одной из самых успешных пар в истории тенниса. Они выиграли вместе более 1100 матчей, долгое время были первыми ракетками мира в паре. На счету Боба (левша) – 119 титулов в парном разряде и ещё 7 титулов на «шлемах» в миксте. У Майка (правша) – 124 парных трофея и 4 победы в миксте на «шлемах». На «шлемах» братья завоевали вместе 16 трофеев, четыре раза побеждали на Итоговом чемпионате ATP, были олимпийскими чемпионами-2012 и бронзовыми призёрами-2008, выиграли Кубок Дэвиса-2007. Ещё два «шлема» и один Итоговый Майк выиграл с Джеком Соком в 2018-м, когда Боб был травмирован, а также был бронзовым призёром Олимпиады-2012 в миксте.

Это единственная в истории семейная пара братьев и сестёр, которая возглавляла и рейтинг ATP, и WTA. Марат Сафин выиграл 15 титулов в одиночном разряде, два из которых пришлись на «шлемы» — US Open-2000 и Australian Open-2005, ещё дважды доходил до финалов (Australian Open-2002 и 2004), пять раз побеждал на турнирах серии «Мастерс», дважды со сборной России выиграл Кубок Дэвиса (2002, 2006), в 2016 году стал первым представителем России, введённым в Международный зал теннисной славы. Если Марат был лидером мирового рейтинга 9 недель, то его младшая сестра Динара (разница в возрасте 6 лет) превзошла это достижение – 26 недель. Сафина трижды доходила до финалов турниров «Большого шлема» (Australian Open-2009, «Ролан Гаррос»-2008, 2009), была серебряным призёром Олимпиады-2008 в Пекине. На её счету 12 одиночных титулов, а также 9 парных, в том числе на US Open-2007 (с Натали Деши). Динара дважды выиграла Кубок Федерации в составе сборной России (2005, 2008). Удалось ей сыграть и вместе с Маратом – на Кубке Хопмана-2009 они дошли до финала.

Как и в случае с братьями Маррей сёстры Уильямс – погодки, и младшая из них тоже оказалась более успешной, чем старшая. Но и старшая сестра весьма титулованная теннисистка. Винус Уильямс выиграла 7 титулов на турнирах «Большого шлема» — пять раз Уимблдон и два раза US Open, стала победительницей Итогового чемпионата WTA-2008, олимпийской чемпионкой Сиднея-2000. Всего на её счету 22 титула в одиночке, на вершине рейтинга WTA Уильямс-старшая продержалась 11 недель. Также Винус выиграла два «шлема» в миксте (Australian Open и «Ролан Гаррос»-1998) и была серебряным призёром Олимпиады-2016 в Рио. Вместе с Сереной они собрали «Карьерный шлем» в парном разряде (всего 16 титулов), трижды были олимпийскими чемпионками в паре (2000, 2008, 2012), возглавляли мировой рейтинг и в парном разряде. Сама Серена выиграла 73 титула в одиночном разряде, в том числе 23 турнира «Большого шлема», пять Итоговых чемпионатов WTA, Олимпиаду-2012 в Лондоне. На вершине мирового рейтинга Серена суммарно находилась 319 недель – это третий результат в истории тенниса после Штеффи Граф и Мартины Навратиловой.

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